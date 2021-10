", a déclaré LinkedIn.."Les actions de LinkedIn en Chine ont été étroitement surveillées comme un modèle de la façon dont une application de médias sociaux occidentale pourrait fonctionner au sein de l'Internet étroitement réglementé du pays, où de nombreuses autres plateformes telles que Twitter, Facebook et YouTube sont interdites.La plateforme s'est développée en Chine en 2014, reconnaissant à l'époque que l'entreprise devrait censurer une partie du contenu que les utilisateurs publient sur son site web pour se conformer aux règles chinoises.Elle fait partie des entreprises touchées l'année dernière par une vaste campagne de répression de Pékin, qui a imposé de nouvelles restrictions à ses sociétés Internet dans des domaines allant du contenu à la confidentialité des clients. Le gouvernement chinois a également déclaré qu'il souhaitait que les plateformes promeuvent plus activement les valeurs socialistes fondamentales.Mohak Shroff, vice-président senior de l'ingénierie chez LinkedIn, explique que l'entreprise proposera désormais une nouvelle application d'emploi pour la Chine, appelée InJobs.En mars, LinkedIn a interrompu les nouvelles inscriptions en Chine, déclarant qu'elle s'efforçait de se conformer aux lois chinoises. Deux mois plus tard, LinkedIn faisait partie des 105 applications accusées par le principal régulateur chinois de l'Internet de collecter et d'utiliser illégalement des informations personnelles et a reçu l'ordre de procéder à des rectifications.Le mois dernier, le site d'information Axios a rapporté que LinkedIn avait bloqué sur sa plateforme chinoise les profils de plusieurs journalistes et universitaires américains qui contenaient des informations que la Chine considère comme sensibles, en invoquant un "contenu interdit".Microsoft est également propriétaire de Bing, le seul grand moteur de recherche étranger accessible depuis le "Grand Pare-feu" chinois, dont les résultats de recherche sur des sujets sensibles sont censurés.L'annonce complète de la décision se trouve ci-dessous :Source : MicrosoftQu'en pensez-vous ?Le retrait de tous les réseaux sociaux américains en Chine est-elle une bonne chose ?