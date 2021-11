Le responsable de Meta workplace, Ujjwal Singh, a rapporté à CNBC que Vodafone Group et Accenture ont approché la société de cette dernière application pour une intégration.Bien que ce partenariat doive profiter aux deux géants technologiques, Microsoft se targue d'avoir une base d'utilisateurs plus importante pour les deux produits. Les deux entreprises ont des publics cibles différents. Le workplace de Meta, qui a été lancé en octobre 2016, est un réseau étendu qui s'efforce d'imiter les applications grand public de l'entreprise, alors que Microsoft fait la promotion de la vidéoconférence.Des applications comme OneDrive, la suite Microsoft 365 et SharePoint sont déjà intégrées par Workplace. Il est intéressant de noter que Microsoft propose également ses concurrents dans son workplace. Cette société est connue sous le nom de Yammer et fonctionne de manière similaire à Facebook.Le responsable de la collaboration 365 de Microsoft, Jeff Teper, a déclaré àqu'il a appris par cœur qu'il y aura plusieurs outils de communication permanents dans ce monde. Jeff pense que l'intégration incombe aux vendeurs responsables qui passent d'un outil à l'autre.Pendant la pandémie, la croissance de Microsoft Teams est montée en flèche. À la fin de l'année dernière, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) a dépassé les 145 millions, alors que Microsoft l'a fixé à 6,8 milliards de dollars la même année. Workplace de Meta ne fait pas exception à la règle : 7 millions d'abonnés payants ont été déclarés en mai de cette année.Au dernier trimestre, l'entreprise a engrangé 734 millions de dollars de revenus, soit 2,5 % de ses revenus totaux. Fin 2016, lorsque Facebook a lancé Workspace, les deux entreprises étaient considérées comme des rivaux de poids.Pendant la pandémie, la croissance de Microsoft Teams est montée en flèche. À la fin de l'année dernière, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) a dépassé les 145 millions, alors que Microsoft l'a fixé à 6,8 milliards de dollars la même année. Workplace de Meta ne fait pas exception à la règle : 7 millions d'abonnés payants ont été déclarés en mai de cette année. Au dernier trimestre, l'entreprise a engrangé 734 millions de dollars de revenus, soit 2,5 % de ses revenus totaux. Fin 2016, lorsque Facebook a lancé Workspace, les deux entreprises étaient considérées comme des rivaux de poids.Workspace affirme que ses concurrents ont déjà testé l'intégration, notamment de grandes entreprises comme Vodafone, Flight Centre Travel Group et Lockton. Flight center travel group utilise le workplace pour la collaboration inter-entreprises. L'entreprise permet également aux travailleurs d'accéder instantanément aux informations requises.Maintenant disponible en téléchargement, l'intégration est accompagnée d'une mise à jour gratuite. Néanmoins, pour le streaming et la diffusion de Teams vers Workplace, les clients devront encore attendre jusqu'à fin 2022.Au cours des 18 derniers mois, la technologie de collaboration est devenue de plus en plus populaire dans le cadre du travail et de l'éducation, et c'est dans ce domaine que les deux partenaires rivalisent avec Google, Slack et Zoom.Source : MicrosoftQu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur ce partenariat entre Microsoft et Meta ?