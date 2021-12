Microsoft annonce la disponibilité générale de Teams Essentials, une version autonome et bon marché de Teams conçue spécifiquement pour les petites entreprises.Cette solution de réunion offre des appels vidéo de groupe illimités jusqu'à 30 heures, des réunions avec jusqu'à 300 personnes, le partage de fichiers, le calendrier et 10 Go de stockage dans le cloud par utilisateur.", a déclaré Jared Spataro, vice-président de la division Modern Work de Microsoft. "."Teams Essentials est proposé au prix de 4 dollars américains par personne et par mois.Source : Microsoft Que pensez-vous de Microsoft Teams Essentials ?