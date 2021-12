Une version test pour les Windows Insiders

En octobre, des captures d'écran avaient été accidentellement dévoilées par un ingénieur Microsoft sur Twitter qui les a retiré rapidement après que les utilisateurs les aient signalé.Selon ces captures d'écran, l'application Bloc-notes obtenait un design inspiré de Windows 11 avec la prise en charge des coins arrondis. Les coins arrondis s'appliqueraient aux menus, aux pop-ups et à d'autres zones de l'application. L'application Bloc-notes serait également doté de nouvelles icônes et d'une nouvelle typographie. Elle semblait bénéficier de nouvelles animations et de la prise en charge d'une page de paramètres dédiée.Cette fois-ci, l'occasion est donnée aux utilisateurs de vérifier la justesse de ces suppositions basées sur des captures d'écran. En effet, Microsoft a amorcé le déploiement de la mise à jour. Dave Grochocki,, a déclaré :« Nous sommes très heureux de vous présenter à tous le Bloc-notes repensé pour Windows 11, qui inclut un certain nombre de changements qui, selon nous, plairont à la communauté ! Tout d'abord, vous remarquerez une interface utilisateur entièrement mise à jour qui s'aligne sur la nouvelle conception visuelle de Windows 11, y compris les coins arrondis, Mica, etc. Nous savons à quel point le Bloc-notes est important pour un grand nombre de vos flux de travail quotidiens, nous avons donc conçu cette version moderne de l'application classique pour qu'elle soit fraîche, mais familière.« Notre nouvelle fonctionnalité préférée est le mode sombre. Cela a été une demande importante de la communauté, et nous espérons que vous aimerez ce nouveau thème magnifique autant que nous. Par défaut, le Bloc-notes s'adaptera aux préférences de thème de votre système, mais vous pouvez modifier cette option vous-même dans la toute nouvelle page de paramètres, qui est également la nouvelle page d'accueil des options de police.« Pour vous aider à être plus productif, nous introduisons une expérience de recherche et de remplacement repensée et ajoutons également la prise en charge de l'annulation à plusieurs niveaux - une autre demande de fonctionnalité de la communauté.« La productivité, les performances et la fiabilité sont primordiales dans le Bloc-notes. Quelle que soit la manière dont vous intégrez le Bloc-notes à vos flux de travail, nous veillerons à ce que Bloc-notes continue d'exceller dans ces domaines. Dans la version préliminaire que nous publions aujourd'hui, il existe un certain nombre de problèmes connus que nous aborderons dans les futures mises à jour. Cela inclut des problèmes affectant l'utilisation des touches d'accès au clavier lors du basculement entre différentes langues de saisie ou lors de l'utilisation de l'IME japonais, et dans certaines circonstances, vous pouvez remarquer un comportement inattendu lors de l'utilisation de la touche Maj enfoncée pour sélectionner du texte ou lors du défilement. Nous continuons également à améliorer les performances lors de l'ouverture de fichiers très volumineux ».Bien que les mises à jour visuelles telles que l'ajout du mode sombre, le menu contextuel mis à jour et le nouveau matériel d'adoption de thème de Windows soient agréables, les mises à jour fonctionnelles seront probablement la plus grande mise à niveau pour quiconque écrit réellement dans le Bloc-notes. Dans la version actuelle de l'application livrée avec Windows 11, l'outil de recherche de texte et l'outil de recherche et de remplacement sont deux fenêtres contextuelles différentes, accessibles par deux raccourcis clavier différents. La refonte les combine dans une barre flottante au lieu de quelque chose qui rappelle l'ère XP.Microsoft dit également qu'il ajoute une annulation en plusieurs étapes, qui remplace le système d'annulation de l'ancienne version qui ne vous permet de revenir qu'une étape en arrière. Cela ne fonctionne toujours pas comme on pourrait s'y attendre d'une application moderne, vous permettant d'appuyer sur Ctrl-Z pour supprimer un mot à la fois, mais il a clairement plus de mémoire que l'ancienne version du Bloc-notes.Une autre chose malheureuse à propos de la Preview est que Word Wrap est toujours désactivé par défaut. Cependant, il a une nouvelle « maison » dans le menu Affichage.Il ne faut toutefois évidemment pas s'attendre à une révolution avec ce type d'application. Il semble que Microsoft se concentre sur des mises à jour plus petites pour que le Bloc-notes ressemble moins à une relique, plutôt que de le bourrer de nouvelles fonctionnalités et de le transformer en une application entièrement différente. Cela pourrait être la meilleure décision à prendre, étant donné l'existence de WordPad, le frère peut-être moins connu du Bloc-notes, qui est plus proche de Microsoft Word que d'un éditeur de texte brut. Précisons que WordPad vous permet également d'afficher et de modifier des fichiers .docx, contrairement à la nouvelle version du Bloc-notes.Microsoft n'a pas encore communiqué de date d'une version en disponibilité générale.Source : Microsoft Que pensez-vous du Bloc-notes ?L'utilisez-vous ou l'avez-vous déjà utilisé ? À quelle fréquence et surtout dans quels contextes ?Que pensez-vous de la mise à jour de cette application ?Auriez-vous préférer que Microsoft fasse le plein de nouvelles fonctionnalités ou cette approche d'évolutions mineures vous semble-t-elle la meilleure ?