Appel Teams en tête-à-tête à l'aide du chiffrement de bout en bout

enregistrement ;

sous-titrage et transcription en direct ;

transfert d'appel ;

parcage d'appels ;

fusion d'appels ;

"Cal Companion" et transfert vers un autre appareil ;

ajout d'un participant pour faire de l'appel en tête-à-tête un appel de groupe.

Écrivant sur le lancement de l'option de sécurité, John Gruszczyk,chez Microsoft, a indiqué :« En octobre, nous avons annoncé la préversion publique de la prise en charge du chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les appels Microsoft Teams. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que les appels E2EE pour Teams sont désormais disponibles pour tous. Les administrateurs informatiques auront la possibilité d'activer et de contrôler la fonctionnalité pour leur organisation une fois la mise à jour reçue. Plusieurs entreprises clientes aux États-Unis et en Europe dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la fabrication, les télécommunications et les services professionnels sont en train de déployer les appels E2EE pour Teams ».Comme prévu, le chiffrement de bout en bout continue pour le moment d'être limité aux appels entre deux personnes et ne concerne pas les appels de groupe. Il ne sera pas activé par défaut et, au sein des entreprises, les administrateurs devront se charger de donner les autorisations nécessaires aux utilisateurs pour qu'ils puissent en profiter. Une fois cette autorisation obtenue, les utilisateurs devront aller dans leurs paramètres Teams pour pouvoir activer, et désactiver par la suite si besoin, le chiffrement de bout en bout :« Pour rappel, par défaut, le chiffrement de bout en bout ne sera pas disponible pour tous les utilisateurs. Une fois que le service informatique a configuré la stratégie et l'a activée pour les utilisateurs sélectionnés, ces utilisateurs sélectionnés devront toujours activer le chiffrement de bout en bout dans leurs paramètres Teams. Le service informatique conserve la possibilité de désactiver E2EE pour les appels Teams individuels si nécessaire ».Sur Teams, les utilisateurs devront faire un choix entre fonctionnalités et sécurité, puisque la majorité des fonctionnalités seront désactivées si le chiffrement est actif. La société a pris le soin de partager des détails sur les fonctionnalités qui ne sont pas compatibles avec le chiffrement de bout en bout.Lors de l'utilisation d'E2EE pour les appels individuels Teams, certaines fonctionnalités répertoriées ci-dessous ne seront pas disponibles. Si ces fonctionnalités sont nécessaires pour un appel, l'utilisateur peut accéder à ses paramètres et désactiver le chiffrement de bout en bout de la même manière qu'il a été activé :Comme Microsoft l'a indiqué en octobre, les données vidéo et vocales en temps réel sont protégées par le protocole de chiffrement de bout en bout. Mais il ne sécurise pas le chat ou le partage de fichiers, qui sont tous deux protégés au repos et en transit par d'autres protocoles de chiffrement, comme HTTPS, pour les connexions sécurisées entre un appareil et un site web.La fonction d'appel E2EE Teams est disponible sur la dernière version du client de bureau Teams pour Windows ou Mac.Microsoft lancera un nouveau produitle 1janvier 2022. Avec ce nouvel abonnement, les utilisateurs profiteront d'une combinaison entre Microsoft 365 Business Voice et les capacités d'entreprise de Teams Calling Essentials. Aussi, Microsoft indique son intention d'abandonner ces deux produits dès la sortie du nouveau forfait. Les utilisateurs vont bénéficier de 3 000 minutes pour les appels nationaux aux Etats-Unis et au Canada. Les utilisateurs disposeront de 2 300 minutes pour les appels nationaux passés sur les autres marchés, et les appels en dehors des zones nationales des utilisateurs nécessiteront un forfait d'appel supplémentaire.Le servicesera disponible pour les utilisateurs professionnels de Microsoft 365 et Office 365 qui ont des abonnements incluant Teams.Source : Microsoft