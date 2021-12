Cortana est un assistant virtuel qui peut vous aider à effectuer des tâches. Vous pouvez l'utiliser pour définir un rappel, planifier une réunion, effectuer des recherches sur Internet, trouver des réponses à des questions, localiser un élément sur votre ordinateur ou votre téléphone Windows, gérer vos tâches, et bien plus encore. Il a été développé par Microsoft à partir de 2012 pour sa plateforme Windows Phone 8.1, mais aussi dans le but de faire mieux que l'assistant virtuel Siri d'Apple, sorti en 2011 et qui semblait avoir séduit les utilisateurs grâce à sa capacité à répondre aux questions de l’utilisateur de manière "impressionnante".Paruchuri a expliqué que faire mieux signifiait "faire passer cette technologie à la vitesse supérieure en lui permettant d’anticiper les besoins de l’utilisateur avec même qu’il ne les exprime". À l'époque, Cortana n'était que le nom de code du projet ; l'équipe ou la direction devait le rebaptiser avant sa présentation au public. Ce nom est une référence à un personnage fictif issu de la série de jeux vidéo Halo. Cortana est une IA, dont la matrice fut créée en 2552 à partir d'un cerveau cloné du Dr Catherine Halsey, expert civil du CSNU. Comme toutes les IA de l'univers de Halo, elle possède une forme holographique qui lui est propre.Dans l'univers de Halo, Cortana "surveille sans arrêt les arrières du Master Chief pour anticiper les problèmes à venir" ; exactement le comportement que Paruchuri et les siens voulaient inculquer à leur assistant naissant. L'équipe souhaitait également que Cortana ait plus de personnalité que Siri ou Google Now, ce à quoi a contribué l'actrice Jen Taylor, la doubleuse de Cortana pour Halo. Mais, lors du développement, le nom Cortana a fuité et le public a appris que l'assistant devait être renommé avant sa sortie générale. Et un vote du public, massivement en faveur du nom Cortana, a permis à Microsoft de saborder les autres propositions.Une suggestion initiale était "Alyx", et le PDG de l'époque, Steve Ballmer, a essayé de la nommer "Bingo" en guise de "cadeau de départ" avant de passer les rênes à l'actuel PDG, Satya Nadella. Microsoft a réussi le lancement de l'assistant virtuel sur Windows Phone 8.1 en 2014 et a décidé plus tard de le porter sur Windows 10, lancé pour la première fois en juillet 2015. Plus tard, Cortana a également été porté sur Android et iOS sous la forme d'une application et est intégré avec le système CyanogenMod - un système d'exploitation de remplacement sur plus de 70 smartphones et tablettes, construit sur Android.Cependant, Cortana semble être entré en perte de vitesse lorsque le géant de Redmond a décidé de mettre fin au projet Windows Phone. Cette IA était perçue comme la pièce maîtresse de la plateforme mobile. Pour l'ancien chef de produit de Microsoft, le déclin de Cortana est d'abord lié à une perte de concentration et à la "dispersion" des responsables de l'équipe. « Tout ce qui était bien dans la première version s'est dégradé dans la seconde, car les chefs de produit de Microsoft ont essayé d'intégrer leurs idées dans Cortana, qui a été adapté à des plateformes (comme le PC et la Xbox) où ses fonctions contextuelles proactives avaient moins de sens », a-t-il déclaré.Lorsque Cortana a été lancée, elle était dotée de fonctionnalités que Google Assistant, Alexa (l'assistant virtuel d'Amazon) et Siri allaient imiter par la suite, comme un carnet numérique permettant de suivre les intérêts et les paramètres. Vous pouviez également créer des rappels et des tâches qui pouvaient même se déclencher en fonction de la complexité du contexte. Vous pouviez créer un rappel pour acheter des fleurs la prochaine fois que vous passeriez près d'un magasin de fleurs, par exemple. À l'époque, les autres assistants numériques ne disposaient pas de ce type de fonctionnalités complexes.Hélas, cette avance n'a pas duré et Cortana a rapidement pris du retard. Windows Phone est mort, et petit à petit, la prise en charge de Cortana a été abandonnée sur d'autres appareils. Xbox a laissé tomber Cortana et prend désormais en charge Alexa. Windows 10 a lentement abandonné Cortana. L'enceinte intelligente Invoke et le thermostat Glas ont tous deux supprimé Cortana. Ensuite, Microsoft a fermé les applications iOS et Android de Cortana ; il ne l'a pas non plus été intégré à son nouveau système d'exploitation, Windows 11.L'interview de Paruchuri rapporte également des faits importants sur une période cruciale pour le développement de Windows Phone. Ce dernier a confié que Microsoft était coincé par la transition de son système d'exploitation Windows Phone, encore frais, de la version 7 basée sur Windows CE à la version 8 basée sur Windows NT. Il s'agissait d'un changement important, mais cela impliquait près de deux ans de développement sur les bases du système d'exploitation. À l'époque, iOS et Android se développaient encore rapidement et ajoutaient de nouvelles fonctionnalités importantes et spectaculaires d'année en année.Cortana aurait en outre souffert de l'évolution constante de la stratégie produit de Microsoft qui, selon Paruchuri, "s'est éloignée de l'orientation initiale vers le haut de gamme aux États-Unis pour se concentrer sur les marchés émergents" au moment où la fonction Cortana réservée aux États-Unis était prête à être commercialisée. « Microsoft a fini par utiliser la marque Cortana pour un si large éventail de technologies différentes que le nom a cessé de représenter quoi que ce soit », a-t-il déclaré. Tout ceci semble avoir signé le glas de l’assistant virtuel, et Cortana ne serait plus que l’ombre de lui-même.Depuis le mois d'avril dernier, vous ne pouvez plus télécharger Cortana depuis les boutiques iOS et Google Play. Et si vous avez déjà installé Cortana, il ne fonctionnera pas. Demandez-lui la météo, et Cortana vous expliquera qu'il ne peut plus vous aider. Microsoft a tout de même affirmé qu'il va réorienter Cortana vers les entreprises, en permettant aux bureaux d'utiliser l'assistant numérique pour prendre des notes et planifier des réunions. Plus aucun détail n'a été apporté sur le projet depuis lors.Des critiques estiment que Cortana ne manquera probablement pas à la plupart des gens. Enfin, dans un revirement ironique, Halo 4 a révélé que Cortana était en train de mourir. Dans l'univers du jeu, tous les programmes d'intelligence artificielle subissent un "redémarrage" (rampancy) au bout de sept ans et perdent le contrôle de leurs facultés. Et comme la vie réelle imite l'art, l'assistant numérique Cortana s'éteindra-t-il environ sept ans après ses débuts ?Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du parcours de l'assistant virtuel Cortana ?Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine du déclin de l'assistant virtuel de Microsoft ?Microsoft peut-il encore redonner vie à son assistant virtuel ? Comment pourrait-il procéder ?Aviez-vous utilisé Cortana sur Windows Phone ? Comment pouvez décrire l'expérience de l'époque ?