Pour les particuliers :

Près d'1 salarié certifié sur 3 bénéficie d'une augmentation de salaire 1 professionnel certifié sur 5 est promu 9 professionnels certifiés sur 10 ont plus confiance en leurs compétences

Pour les entreprises :

9 employés certifiés sur 10 forment des équipes efficaces qui atteignent presque toujours les objectifs commerciaux et de projet. 9 sur 10 sont plus satisfaits de leurs capacités à optimiser les ressources et solutions Microsoft Seules 2 organisations sur 10 sans compétences requises ont vu un effet positif lors de la migration vers le cloud, mais parmi les organisations qualifiées et certifiées, 8 sur 10 ont vu un effet positif et ont vraiment pu en bénéficier.

Les employés qui obtiennent des certifications voient également des promotions :

21% reçoivent des promotions ou d'autres avancements 23% trouvent un nouvel emploi dans une industrie connexe 13% trouvent de nouveaux emplois en changeant d'industrie



Global Knowledge est l'un des plus grands groupes de formation (dédié IT et méthodes) dans le monde. Le groupe propose plus de 3000 formations pour aider les organisations du monde à développer les compétences de leurs collaborateurs et partager les meilleures pratiques. Il travaille avec des partenaires technologiques comme AWS, Cisco, IBM, Microsoft et VMware qui l'ont choisi pour assurer des formations et certifications sur leurs technologies.À l'occasion de la nouvelle année, le groupe propose un tarif préférentiel sur les vouchers d'examen, une promotion qui va durer jusqu'à la fin janvier 2022.Microsoft propose du matériel de formation pour plusieurs de ses logiciels. Sur la base de ces supports de formation, Microsoft propose des certificats si vous réussissez les examens. En fait, les examens sont fournis par des sociétés partenaires Microsoft et des certificats sont délivrés par Microsoft pour indiquer que vous avez réussi un examen particulier pour un groupe spécifique de produits.Un certificat peut être dans un logiciel particulier ou un ensemble de logiciels. Dans certains cas, Microsoft fournit des certificats pour des processus entiers qui sont effectués dans les bureaux. Un exemple pourrait être Office Automation qui comprend la connaissance du système d'exploitation Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, OneNote, Outlook et une certaine connaissance de la mise en réseau Windows. Ainsi, si vous avez un certificat, c'est la preuve que vous avez maîtrisé les compétences liées aux certificats.Une certification Microsoft permet donc de prouver un niveau de compétences adapté aux besoins du marché, reconnu par les employeurs. La certification bénéficie aux professionnels de l'IT et au succès de leur organisation. Une situation gagnant-gagnant. Une certification Microsoft a une valeur conséquente pour votre évolution personnelle et professionnelle. Il faut noter que ces certificats sont acceptés dans le monde entier.Global Knowledge apporte certaines statistiques :Tout le long du mois de janvier, les fondamentaux sont réduits de 140 € à 99 €. Les examens avancés sont réduits de 195 € à 155 €.