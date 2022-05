Informations utilisées dans le service Microsoft Edge Secure Network

utilisation gratuite : permet d’obtenir 1 gigaoctet de données gratuites chaque mois lorsque vous vous connectez à Microsoft Edge avec votre compte Microsoft ;

permet d’obtenir 1 gigaoctet de données gratuites chaque mois lorsque vous vous connectez à Microsoft Edge avec votre compte Microsoft ; aide à empêcher le suivi en ligne : en chiffrant le trafic Web directement à partir de Microsoft Edge, Microsoft contribue à empêcher le fournisseur d'accès Internet de collecter les données de navigation, comme les détails des sites Web visités ;

en chiffrant le trafic Web directement à partir de Microsoft Edge, Microsoft contribue à empêcher le fournisseur d'accès Internet de collecter les données de navigation, comme les détails des sites Web visités ; chiffre la connexion : chiffre la connexion Internet pour aider à protéger les données contre les menaces en ligne. Lorsque l’utilisateur est sur le réseau sécurisé Microsoft Edge, les données sont acheminées depuis Edge via un tunnel chiffré pour créer une connexion sécurisée, même lorsqu’une URL non sécurisée qui commence par http est utilisée. Il est ainsi plus difficile pour les pirates d'accéder aux données de navigation sur un réseau Wi-Fi public partagé ;

chiffre la connexion Internet pour aider à protéger les données contre les menaces en ligne. Lorsque l’utilisateur est sur le réseau sécurisé Microsoft Edge, les données sont acheminées depuis Edge via un tunnel chiffré pour créer une connexion sécurisée, même lorsqu’une URL non sécurisée qui commence par http est utilisée. Il est ainsi plus difficile pour les pirates d'accéder aux données de navigation sur un réseau Wi-Fi public partagé ; préserve la confidentialité de l’emplacement de l’utilisateur : les entités en ligne peuvent utiliser l’emplacement de l’utilisateur et son adresse IP pour établir des profils et envoyer des publicités ciblées. Microsoft Edge Secure Network permet de naviguer avec une adresse IP virtuelle qui masque l’adresse IP de l’utilisateur et remplace sa géolocalisation par une adresse régionale similaire afin qu'il soit plus difficile pour les traqueurs en ligne de suivre la naviguation.

L'utilisation du service VPN, baptisé, nécessite que l'utilisateur soit connecté à l'aide d'un compte Microsoft, tout comme la synchronisation entre appareils des signets et des extensions, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités. Il fournit jusqu'à 1 Go de données par mois, sans possibilité d'en obtenir davantage si vous le souhaitez ou si vous en avez besoin - Edge suivra votre consommation de données et vous informera lorsque vous approcherez de votre limite.Ce faible plafond de données signifie que le VPN d'Edge ne remplacera pas un abonnement à un service VPN pour les personnes qui font transiter tout leur trafic par des VPN ou celles qui les utilisent pour contourner les restrictions géographiques sur le streaming vidéo. Mais il est suffisant pour une utilisation occasionnelle du Wi-Fi dans un café, et cela semble être le type d'utilisation auquel il est destiné.L'utilisation d'un VPN pour protéger le trafic sur un réseau Wi-Fi public n'est sans doute plus aussi importante qu'avant, étant donné l'utilisation généralisée du HTTPS et des navigateurs qui préfèrent de plus en plus les connexions HTTPS aux connexions HTTP lorsqu'elles sont disponibles. Mais si vous forcez manuellement les connexions HTTPS et que vous naviguez sur Internet normalement, vous trouverez encore beaucoup de données non cryptées, et un VPN peut protéger des éléments comme les requêtes DNS que le HTTPS ne masque pas toujours.Microsoft a amorcé en début 2021 le déploiement de Microsoft Edge avec de nouvelles fonctionnalités axées sur la confidentialité, notamment un moniteur d'informations d'identification tant attendu et un générateur de mot de passe intégré. La première de ces fonctionnalités, Password Monitor, aide les utilisateurs à rester protégés contre les violations de données impliquant des mots de passe.Si Edge détermine que les informations de connexion d'un utilisateur ont été exposées sur le dark web (ou ailleurs), il les en informera dans le navigateur et leur conseillera de mettre à jour leurs mots de passe. Password Monitor a été annoncé par Microsoft en 2020 et a commencé à être déployé avec la sortie d'Edge 88, bien que cette version puisse prendre une semaine ou deux pour atteindre les utilisateurs d'Edge, selon Microsoft.La dernière version de Microsoft Edge, basée sur l'architecture open source Chromium, comprend également un générateur de mot de passe intégré. Lorsque les utilisateurs créent un nouveau compte sur un site Web, Edge génère automatiquement un mot de passe fort pour l'utilisateur, qui est ensuite automatiquement enregistré et synchronisé sur leurs appareils.La fonctionnalité est similaire à celle disponible sur Google Chrome et permet de s'assurer que les utilisateurs utilisent des mots de passe forts pour leurs comptes, tout en leur évitant d'avoir à mémoriser (ou pire, à noter) des listes de mots de passe complexes et uniques pour chaque service sur lesquels ils s’inscrivent. Cela est particulièrement important lors de la création de comptes pour des services financiers et d'autres sites Web nécessitant des informations précieuses, rappelle Microsoft.Password Monitor est disponible pour les utilisateurs de Windows 7, 8 et 10. Password Generator est disponible pour les mêmes utilisateurs Windows, en plus d'être disponible sur macOS. Les deux fonctionnalités nécessitent que les utilisateurs soient connectés à Edge avec un compte professionnel ou scolaire et que la synchronisation des mots de passe soit activée.Microsoft a apporté des modifications supplémentaires à la confidentialité sous le capot d'Edge 88. Cela inclut des options plus transparentes autour de la collecte de données, les utilisateurs pouvant désormais accéder aux paramètres d'autorisations et contrôler les sites ayant accès aux fonctions de localisation, de caméra et de microphone. Les clients ont également plus de contrôle sur la façon dont les cookies sont stockés, en particulier en leur permettant de supprimer les cookies tiers inutiles tout en conservant ceux qu'ils souhaitent utiliser ; par exemple pour maintenir certains paramètres en place pour les sites Web qu'ils visitent régulièrement.Microsoft a changé son approche concernant son navigateur web Edge ; l’éditeur a remplacé son moteur de rendu EdgeHTML et son moteur JavaScript Chackra par Blink et V8 de Chromium.L'objectif, selon Microsoft, est de créer une meilleure compatibilité Web pour ses utilisateurs et une fragmentation moindre du Web pour tous les développeurs Web. « Notre intention est d'aligner la plateforme Web Microsoft Edge à la fois sur les normes Web et sur les autres navigateurs basés sur Chromium », expliquait Joe Belfiore. Ajoutant que « cela apportera une compatibilité améliorée pour tous et créera une matrice de test plus simple pour les développeurs Web ». Cela pourrait également régler un gros problème avec Microsoft Edge, à savoir le fait que certains sites Web ne fonctionnent pas correctement dans le navigateur.Avec cette nouvelle stratégie, Microsoft entendait devenir un contributeur important au projet Chromium, de manière à améliorer non seulement Microsoft Edge, mais également les autres navigateurs basés sur Chromium, sur PC comme sur d’autres appareils. Soulignons aussi que la contribution de Microsoft au projet Chromium inclut l'apport de technologies que la firme a développées pour son navigateur.Microsoft Edge Secure Network est un service fourni en partenariat avec Cloudflare. Cloudflare s'engage à respecter la vie privée et recueille une quantité limitée de données de diagnostic et d'assistance en tant que sous-traitant de données de Microsoft afin de fournir les services. Cloudflare supprime définitivement les données de diagnostic et d'assistance collectées toutes les 25 heures.Pour fournir l'accès, Microsoft stocke des données d'assistance minimales et des jetons d'accès qui ne sont conservés que pour la durée de la fenêtre de service requise. Un compte Microsoft est nécessaire pour accéder au service Microsoft Edge Secure Network et est conservé pour assurer le suivi de la quantité de données Microsoft Edge Secure Network utilisées chaque mois.En se connectant à Microsoft Edge avec un compte Microsoft, l’utilisateur active également la synchronisation. Avec la synchronisation, les données de navigation sont disponibles dans toutes les versions de Microsoft Edge connectées. Il est possible de synchroniser son historique de navigation, ses favoris, ses paramètres, ses données de remplissage de formulaires (adresses et autres), ses mots de passe, ses extensions, ses onglets ouverts et ses collections. Chaque type de données synchronisées peut être activé ou désactivé individuellement.Microsoft explique par exemple que les utilisateurs des autres navigateurs pourraient bénéficier de la meilleure autonomie de batterie possible et d'une intégration matérielle optimale sur tous types de périphériques Windows. On peut s'attendre aussi à ce que l’éditeur apporte certaines de ses innovations en matière de sécurité, dans le projet Chromium. En d'autres termes, une bonne partie du meilleur de Microsoft Edge pourrait être accessible aux autres navigateurs via Chromium.Source : Microsoft Quel navigateur web utilisez-vous (en entreprise et en privé) ? Sur quelle plateforme ? Pour quelle raison ?Que pensez-vous de la fonction VPN alimentée par Cloudflarx sur le navigateur Microsoft Edge ?Quelle plus-value pour Edge face à d'autres navigateurs Chromium comme Google Chrome, Opera ou Vivaldi ?