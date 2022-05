La gestion des menaces et des vulnérabilités permet de hiérarchiser et de se concentrer sur les faiblesses qui posent le plus urgent et le plus grand risque pour l'entreprise. Construisez de manière proactive une base sécurisée pour votre environnement en découvrant, en hiérarchisant et en corrigeant les vulnérabilités et les mauvaises configurations des logiciels.





Les options de réduction de la surface d'attaque aident à minimiser la surface d'attaque (c'est-à-dire les endroits où votre entreprise est vulnérable aux cyberattaques à travers vos appareils et applications), laissant aux mauvais acteurs moins de moyens d'exécuter des attaques.





La protection de nouvelle génération permet de prévenir et de se protéger contre les menaces grâce à une protection antimalware et antivirus sur les appareils et dans le cloud.





La détection et la réponse aux points d'extrémité fournissent des alertes de détection et de réponse basées sur le comportement afin que vous puissiez identifier les menaces persistantes et les supprimer de votre environnement.





L'auto-investigation et la remédiation permettent de faire évoluer les opérations de sécurité en examinant les alertes et en prenant des mesures immédiates pour résoudre les attaques pour les clients. En réduisant le volume des alertes et en remédiant aux menaces, Microsoft Defender for Business permet aux clients de prioriser les tâches et de se concentrer sur les menaces plus sophistiquées.

Soulignant l'importance de sa solution, la société indique que près d'un quart des PME ont subi une violation de sécurité au cours de l'année écoulée, souvent parce qu'elles ne disposent pas du personnel et des ressources dont disposent les entreprises. Pour remédier à cette situation et simplifier le déploiement, Defender for Business est livré avec des politiques intégrées qui permettent aux clients d'être rapidement opérationnels.Les recherches menées par Microsoft montrent que si 80 % des PME ont mis en place une protection antivirus, c'est loin d'être la fin de l'histoire en matière de sécurité. L'entreprise a constaté que près d'une PME sur quatre interrogée a déclaré avoir été victime d'une violation de la sécurité au cours de l'année écoulée et que plus de 70 % d'entre elles pensent que les cybermenaces constituent un risque commercial croissant.À propos du lancement de son dernier produit de sécurité, Vasu Jakkal, CVP sécurité, conformité et identité de Microsoft, déclare :."Microsoft met en avant les caractéristiques suivantes de Microsoft Defender for Business :L'outil de sécurité est disponible dans le cadre de Microsoft 365 Business Premium, mais les clients peuvent également choisir de l'acheter de manière autonome pour 3 dollars par utilisateur et par mois. Microsoft indique qu'un support supplémentaire pour les serveurs est prévu plus tard dans l'année civile avec une solution complémentaire.Source : Microsoft Que pensez-vous de cet outil de sécurité ?