Selon un rapport publié en septembre 2021 par Security Compass, dans les moyennes et grandes entreprises, 50 % des applications logicielles en cours de développement étaient basées sur le cloud et 30 % d'applications supplémentaires devraient migrer vers le cloud d'ici fin 2023. Cela traduit la réalité du monde IT aujourd'hui : l'adoption du cloud s'accélère et pour la plupart des entreprises, cela reste une priorité.Avoir des compétences en cloud computing s'impose donc à tous les développeurs et professionnels de l'IT. Toutefois, avec la multiplicité des fournisseurs et l'évolution rapide de la technologie, il est difficile de suivre le rythme. C'est en cela que les certifications des géants du cloud sont importantes.Constamment mises à jour pour suivre l'évolution technologique et répondre à la demande du marché, ces certifications permettent aux professionnels de l'IT de rester à jour en termes de compétences. C'est par exemple ce que fait Microsoft avec ses certifications qui couvrent presque tous les profils : DevOps Engineer, Développeur IoT, Architecture Cloud, Data Scientist, Data Engineer, etc. De nombreuses organisations adoptant une stratégie multiclouds, si vous êtes déjà aguerri sur les technologies AWS et souhaitez diversifier vos compétences et vos opportunités professionnelles, Microsoft a également construit pour vous des parcours de formation spécifiques sur Azure pour optimiser votre temps.Si vous avez hésité jusqu'ici à passer les certifications Cloud de Microsoft, rien ne devrait vous empêcher de le faire maintenant, puisque vous pouvez gagner votre voucher d'examen gratuit grâce au Cloud Skills Challenge.Les Cloud Skills Challenges sont organisés en curriculums de formation par métier ou par sujet et sont composés de modules disponibles en auto-apprentissage sur Microsoft Learn. En vous inscrivant pour participer aux challenges, vous pouvez tenter de gagner des vouchers d’examen Fundamentals et Advanced gratuits (d’une valeur marché de 99€ et 165€ HT) tout en vous formant à votre rythme. Vous pourrez également gagner d'autres lots, y compris un Surface Laptop 4.Le Cloud Skills Challenge sera lancé à l'occasion de la conférence Microsoft Build dédiée aux développeurs et qui aura lieu du 24 mai au 26 mai prochain. Si vous vous inscrivez, vous aurez du 24 mai au 21 juin 2022 pour relever le défi choisi et gagner un examen de certification Microsoft gratuit parmi les examens proposés dans le cadre du challenge.