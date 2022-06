gérez vos protections de sécurité, et visualisez les protections de sécurité pour tous les membres de votre famille, à partir d'un tableau de bord unique, facile à utiliser et centralisé ;

affichez votre protection antivirus existante (Norton, MacAfee, etc.). Defender reconnaît ces protections au sein du tableau de bord ;

étendez les protections des appareils Windows aux appareils iOS, Android et Mac pour une protection multiplateforme contre les logiciels malveillants sur les appareils que vous et votre famille utilisez le plus ;

recevez des alertes de sécurité instantanées, des stratégies de résolution et des conseils d'experts pour vous aider à sécuriser vos données et vos appareils.

Il y a un peu plus d'un mois, Microsoft a annoncé la disponibilité de son outil de sécurité pour les petites et moyennes entreprises : "Microsoft Defender for Business". La société a annoncé que la version autonome de "Microsoft Defender for Business" aide à se protéger contre les ransomwares et d'autres cybermenaces, apportant "une sécurité des points d'extrémité de niveau entreprise aux PME". Soulignant l'importance de cette solution, Microsoft indique que près d'un quart des PME ont subi une violation de sécurité au cours de l'année écoulée, souvent parce qu'elles ne disposent pas du personnel et des ressources dont disposent les entreprises.Jeudi, Microsoft a lancé un autre membre de sa famille croissante de produits de marque "Defender". Ce nouvel outil, baptisé "Microsoft Defender for Individuals", est destiné à sécuriser les familles de dispositifs, et pas seulement les PC Windows. L'outil offrira une protection contre les logiciels malveillants pour plusieurs systèmes d'exploitation, ainsi que des conseils de sécurité et la possibilité de vérifier l'état de protection de tous les appareils connectés à votre compte Microsoft ou à celui de votre famille. Elle est disponible dès maintenant pour les abonnés à Microsoft 365 et fonctionnera sur les appareils Windows, macOS, iOS/iPadOS et Android.Vasu Jakkal, Corporate Vice President, Security, Compliance, Identity, and Management, a souligné que puisque les gens utilisent une variété d'appareils, les efforts de sécurité peuvent être divisés. « Pour préserver la confidentialité de vos données et la sécurité de vos appareils, les gens se tournent souvent vers plusieurs produits de sécurité, avec une surveillance de la sécurité et une gestion des appareils dispersées. Cette fragmentation rend encore plus difficile le suivi de l'augmentation des menaces en ligne », a déclaré Jakkal. Il a également expliqué que ce nouveau logiciel Defender est une ramification du produit "Microsoft Defender for Business".L'application prend en charge différentes fonctionnalités sur différents systèmes d'exploitation. Sur macOS et Android, elle offre une protection en temps réel contre les logiciels malveillants. Sur Windows, elle n'inclut pas cette fonctionnalité puisque le logiciel antivirus Microsoft Defender est déjà inclus par défaut dans toutes les installations de Windows 10 et 11. La protection antivirus n'est pas non plus disponible sur iOS et iPadOS, où Apple restreint le type de choses que les applications tierces peuvent faire. Les "conseils de sécurité" ne seront fournis que dans les versions Windows et macOS de l'application.Jakkal a déclaré que Microsoft prévoit d'apporter d'autres formes de protection à l'outil à l'avenir, notamment "des fonctionnalités comme la protection contre le vol d'identité et la connexion en ligne sécurisée". Microsoft a souligné pour l'instant quatre façons dont "Microsoft Defender for individuals" assure la protection :"Microsoft Defender for Individuals" est disponible avec un compte Microsoft 365, qui vous donne également accès à 1 To de stockage OneDrive, à une boîte aux lettres électronique Outlook, aux applications Microsoft Office et aux appels vidéo avec Microsoft Teams. Un compte Microsoft 365 individuel coûte 70 dollars par an et couvre jusqu'à cinq appareils liés au compte Microsoft d'une personne.Un compte Familly coûte 100 dollars par an et couvre jusqu'à six personnes, qui peuvent chacune se connecter à cinq appareils. Les abonnés existants peuvent télécharger l'application et se connecter avec leurs comptes Microsoft. Jakkal a indiqué que les personnes qui ne sont pas abonnées à Family ou Personal ne peuvent pas acheter l'outil "Defender for Individuals", mais il existe une version d'essai gratuite de 30 jours pour le produit.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des protections apportées par Microsoft Defender for individuals ?Selon vous, en quoi cet outil pourrait-il améliorer la sécurité des appareils macOS, iOS et Android ?