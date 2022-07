Windows Terminal prend désormais en charge la séquence d'échappement DECPS, ce qui vous permet de jouer des sons à travers le terminal





Si le fichier de paramètres de Windows Terminal Preview est vide au lancement, le fichier sera lancé comme une copie des paramètres de Windows Terminal





Les schémas de couleurs acceptent désormais "magenta" et "brightMagenta" à la place de "purple" et "brightPurple"





Le projet Windows Terminal utilise maintenant un seul type de coordonnées, un changement qui était une différence de +3610, -3906 lignes





Les accélérateurs de clavier suivants sont maintenant disponibles pour l'extension shell : T pour Open in Terminal, P pour Open in Terminal Preview, et D pour Open in Terminal (Dev)





Le terminal ne devrait plus planter si vous supprimez le dernier profil





Le pied de page de la vue de navigation et les boutons de sauvegarde ne sont plus mal alignés dans l'interface utilisateur des paramètres

Il y a maintenant aussi un support expérimental pour les marques de défilement, et plus encore.Microsoft explique la nouvelle fonctionnalité de sélection au clavier : "".La nouvelle fonction de marques de défilement, bien qu'expérimentale, est quelque chose qui plaira à de nombreux utilisateurs. Selon Microsoft :Windows Terminal prend désormais en charge les marques de défilement. Vous pouvez ajouter automatiquement des marques de défilement à votre profil pour chaque commande saisie en ajoutant le paramètre experimental.autoMarkPrompts. L'utilisation de ce paramètre seul vous permettra de faire défiler chaque marque avec les actions de marque de défilement, mais elles ne seront pas visibles dans la barre de défilement. Si vous souhaitez que les marques de défilement apparaissent également dans la barre de défilement, vous devez ajouter le paramètre experimental.showMarksOnScrollbar à votre profil. Veuillez noter que cette fonctionnalité est expérimentale et qu'elle est sujette à des modifications futures.Kayla Cinnamon, gestionnaire de programme II de Windows Terminal, Console, Command Line et Cascadia Code chez Microsoft, a tweeté au sujet de la version :La version comprend également les améliorations et corrections de bogues suivantes :Source : Microsoft Qu'en pensez-vous ?