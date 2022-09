« Vous nous avez fait savoir que vous souhaitiez bénéficier de toute la richesse des fonctionnalités de Microsoft Teams sur Linux, telles que les effets d'arrière-plan, les réactions, l'affichage de la galerie, etc. Nous avons trouvé que la meilleure façon d'agir est de proposer une application Web progressive (PWA) Teams sur Linux comme une nouvelle fonctionnalité de notre client Web actuel, que nous mettrons à la disposition de nos clients Linux dans les mois à venir. La PWA nous permet d'envoyer plus rapidement les dernières fonctionnalités de Teams à nos clients Linux et nous aide à combler les lacunes qui existaient entre le client de bureau Teams sur Linux et Windows. L'expérience PWA sera disponible sur les navigateurs Edge et Chrome sous Linux.Dans 90 jours (début décembre), nous retirerons le client de bureau Microsoft Teams sur Linux, qui est actuellement disponible en version publique. Tous les utilisateurs du client de bureau Microsoft Teams Linux devront passer à la version web ou PWA, dans laquelle nous continuerons à investir nos ressources de développement. Nous nous engageons à aider tous les clients actuels sur Linux à commencer à utiliser l'application PWA ; nous publierons des conseils lorsque nous serons plus proches de la sortie de cette fonctionnalité », indique Microsoft dans une mise à jour au travers de l’application Teams.Grosso modo, l’annonce anime les débats sur le choix entre le Framework Electron et les applications web progressives (PWA) pour le développement d’applications de bureau. En comparaison au framework Electron, une application web progressive offre l'avantage d'être accessible sur presque tous les appareils dotés d'un navigateur compatible PWA, ce, même lorsqu’une connexion à Internet n’est pas disponible. Les applications Electron, quant à elles, sont une forme hybride d'applications de bureau qu’on ne peut installer sur les appareils mobiles. C’est l’une des raisons pour lesquelles les applications web progressives sont en passe de s’imposer en standard.En effet, Selon Statista, le nombre d’utilisateurs de smartphones dans le monde a dépassé les six milliards. D'ici 2026, il est prévu que ce nombre aille au-delà de 8 milliards. De plus, les téléphones mobiles représentent 54 % du trafic Internet mondial. La tendance au recours aux applications web progressives devrait donc gagner en puissance dans les années à venir. Elle permet aux sites Web tels que Google Maps de fonctionner plus rapidement et hors ligne. C’est l’une des raisons pour lesquelles Starbucks, Uber, Twitter et autres Pinterest utilisent les applications web progressives.Source : annonce de Microsoft en pièce jointeElectron ou application web progressive : de quel bord êtes-vous pour le développement d’applications multiplateformes ?Quels sont les aspects techniques qui font qu'il soit préférable d'opter pour une application de bureau basée sur Electron plutôt que sur une application web progressive ?Comment appréciez-vous cette décision de Microsoft en tant qu’utilisateur du navigateur Firefox sous Linux ?