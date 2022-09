Envoyé par Alex Kipman Envoyé par Plus tôt dans la journée, l'armée américaine a annoncé qu'elle travaillerait avec Microsoft sur la phase de production du programme Integrated Visual Augmentation System (IVAS) alors qu'il passe du prototypage rapide à la production et à la mise en service rapide.



Le casque IVAS, basé sur HoloLens et complété par les services cloud de Microsoft Azure, fournit une plateforme qui assurera la sécurité des soldats et les rendra plus efficaces. Le programme offre une meilleure connaissance de la situation, permettant le partage d'informations et la prise de décision dans une variété de scénarios. Microsoft a travaillé en étroite collaboration avec l'armée américaine au cours des deux dernières années et, ensemble, nous avons lancé la conception centrée sur le soldat pour permettre le prototypage rapide d'un produit afin de fournir aux soldats les outils et les capacités nécessaires pour accomplir leur mission.



Nous apprécions le partenariat avec l'armée américaine et sommes reconnaissants de leur confiance continue dans la transition d'IVAS du prototypage rapide à la mise en service rapide. Nous sommes impatients de bâtir sur ce partenariat fructueux avec les hommes et les femmes de la Force de combat rapproché de l'armée américaine.

L'armée américaine intègre une technologie conçue par Microsoft dans les véhicules Stryker

HoloLens est un casque de réalité augmentée lancé en 2016 par Microsoft qui permet de simuler des hologrammes. Il a été dévoilé pour la première fois lors de la conférence Windows 10 : The Next Chapter, le 21 janvier 2015.Le casque Microsoft HoloLens embarque un ordinateur qui tourne sous Windows et est doté de 3 processeurs. Il est capable de réaliser la simulation des holographes sans l’obligation d’être connecté à internet. HoloLens s’adapte à plusieurs domaines et suit le rythme de l’évolution du marché de la réalité augmentée. Il est en concurrence avec Oculus et HTC Vive entre autres.Après des années de polémique, le projet HoloLens de Microsoft vient de recevoir une première commande de l'armée américaine.Microsoft travaille avec le département américain de la Défense sur des systèmes de réalité augmentée à usage militaire, basés sur HoloLens 2, mais reconstruits en un système d’augmentation visuelle intégré (IVAS). Le programme n’a pas été sans controverse ; le contrat de plus de 22 milliards de dollars a été suspendu et en péril en raison de problèmes de performances.Bloomberg a rapporté que le secrétaire adjoint à l'acquisition Douglas Bush « a autorisé l'armée à commencer à accepter » une version modifiée du casque de réalité augmentée de Microsoft en août. Maintenant, l'armée attend de voir si le Pentagone approuvera le déploiement de ces appareils.Microsoft a obtenu un contrat pour un système d'augmentation visuelle intégré basé sur le casque HoloLens en mars 2021. La société devait recevoir plus de 21 milliards de dollars pour produire environ 120 000 unités de ces casques personnalisés pour l'armée.Voici ce que Microsoft a dit en mars 2021 à propos de ce contrat :L'armée a déclaré en octobre 2021 qu'elle devrait cependant retarder le déploiement de l'appareil, en attendant une évaluation plus approfondie par le Pentagone. Bloomberg rapporte que le directeur des tests opérationnels et de l'évaluation du Pentagone prévoit de publier ses conclusions dans le courant du mois d'octobre.Microsoft a signé pour la première fois un contrat avec l'armée pour développer des lunettes HoloLens modifiées pour le combat il y a près de quatre ans, fin 2018. L'accord, d'une valeur de 480 millions de dollars, a finalement conduit à des conflits internes au sein de l'entreprise, certains employés estimant que leur travail était utilisé pour propager la violence à l'étranger plutôt que d'aider les gens. La division HoloLens a également connu sa juste part d'agitation chez Microsoft, alors que le créateur des lunettes AR, Alex Kipman, a quitté l'entreprise en juin après que des allégations de harcèlement sexuel ont fait surface.En fin de compte, la pression de l'intérieur n'a pas empêché l'accord militaire de se produire. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a défendu la décision au début de 2019, affirmant qu'il s'agissait d'une « décision de principe » prise pour aider à « protéger les libertés dont nous jouissons ». Selon le rapport de Bloomberg, l'armée pourrait dépenser jusqu'à 21,9 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour le programme IVAS, en tenant compte des coûts de maintenance.Au fur et à mesure que le programme avance, il vaudra la peine de regarder si les employés de Microsoft protestent une fois de plus ou si les choses restent calmes sur le front du nord-ouest du Pacifique.L'armée américaine a intégré une technologie conçue par Microsoft dans les véhicules blindés Stryker qui offrent les capacités dont les soldats ont besoin pour les opérations multi-domaines sur des champs de bataille de plus en plus urbains, encombrés, sombres et imprévisibles.Selon un communiqué de presse de l'armée, le bureau exécutif du programme pour les systèmes de combat au sol a organisé un événement de démonstration de deux jours au JBLM les 24 et 25 août, mettant en évidence la technologie de communication et d'augmentation visuelle de pointe intégrée aux Strykers de l'armée américaine comme équipement de combat individuel des soldats.L'événement faisait partie du développement continu du système d'augmentation visuelle intégré (IVAS) basé sur la technologie HoloLens 2 existante de Microsoft qui a été testée par des soldats depuis 2019. Le système IVAS est un masque de réalité augmentée qui fournit aux soldats un champ de bataille en temps réel informations telles que les emplacements ennemis et amis, les informations de navigation et la vision nocturne et thermique haute résolution.La capacité d'IVAS est considérablement élargie avec la dernière itération, selon David Morris, Ph.D. et ingénieur réseau principal pour la division des plateformes militaires de MITRE Corporation.« Les nouvelles technologies majeures que nous expérimentons aujourd'hui sont la forme d'onde tactique évolutive MANET, qui apporte des données à l'avant-garde tactique aux soldats débarqués et aux véhicules, et connecte ces systèmes ensemble afin que tout le monde sache où les autres sont », a déclaré Morris. « Vous pouvez envoyer des messages, créer des superpositions graphiques, des données de mission, etc., de sorte que vous ayez une meilleure capacité qui n'était auparavant disponible qu'au poste de commandement ».Des systèmes de caméras de haute qualité ont également été intégrés dans les Strykers et liés à IVAS, a déclaré Morris.« L'autre élément que nous ajoutons est la connaissance de la situation à 360 degrés », a déclaré Morris. «*Nous avons ajouté une variété de caméras pour compléter les caméras de véhicule existantes. Ainsi, au lieu d'avoir simplement la caméra du pistolet et les caméras avant et arrière relativement petites, nous avons maintenant des caméras haut de gamme tout autour du véhicule avec une vision de jour et de nuit. Les soldats portant la nouvelle technologie IVAS peuvent utiliser ces caméras et y accéder pendant qu'ils sont en route pour la mission. Au lieu de regarder un mur d'acier vierge, ils peuvent suivre ce qui se passe autour du véhicule. Ils peuvent également passer en mode carte tactique afin de voir ce qui se passe autour de leur zone de mission plus large.L'événement culminant de la démonstration a impliqué un groupe de travail de peloton de cinq véhicules Stryker exploités par le 3e Peloton, Blackhorse Company du 2-3 Infantry Regiment, 1-2 Stryker Brigade Combat Team transportant des soldats d'infanterie sur un mouvement de contact et une mission de raid urbain pour saisir et nettoyer un bâtiment dans la ville de Leschi, une zone d'entraînement à JBLM.Une opération de cette taille aurait auparavant été menée avec un effectif plus important, mais la nouvelle expansion de l'IVAS augmente la capacité de sorte qu'un peloton peut mener à bien la mission, selon Phillip Landan, directeur de programme adjoint et chef de produit Ground Combat Product Integration.Mettre de nouvelles technologies entre les mains des soldats pendant la phase de développement du produit et mener des exercices de combat simulés comme ceux-ci permettent aux développeurs de réduire les coûts, le calendrier et les risques de performance, de valider le développement et l'interopérabilité du prototype, et de capturer les commentaires des soldats pour améliorer les conceptions futures, selon l'exécutif du programme Bureau des systèmes de combat au sol.Les soldats ont reçu plusieurs sondages à remplir après chaque exercice d'entraînement ainsi que des réunions d'examen après action, donnant une rétroaction directe aux divers bureaux et entreprises qui développent les systèmes afin que leur contribution puisse être utilisée pour améliorer le produit final.La capacité accrue a été généralement bien accueillie par les soldats testant l'IVAS, qui s'y sont entraînés au cours des deux dernières semaines précédant la démonstration.« Lorsque toutes les portes et trappes du Stryker sont fermées, je peux voir à 360 degrés autour de mon véhicule pour vérifier les IED, vérifier où se trouvent mes autres véhicules et vérifier leur mouvement, et tout cela a été un énorme atout pour nous ces deux dernières semaines », a déclaré le sergent première classe Kyle Williams, troisième chef de peloton pour Blackhorse Company. « La conscience de la situation que je peux acquérir au niveau du leader en voyant les icônes indiquant où se trouvent tous mes [soldats] signifie que je peux faire la planification d'itinéraire, je peux faire la planification de mission, je peux publier des superpositions graphiques, je peux naviguer avec littéralement une fonction de navigation pas à pas, et je peux envoyer des messages dans les deux sens aux membres du peloton ».Cela signifie que chaque soldat peut mieux contribuer à l'accomplissement de la mission, a déclaré Williams.« Cela améliore considérablement notre capacité à fonctionner ».Sources : Assistant Secretary for Acquisition Douglas Bush, Microsoft Qu'en pensez-vous ?