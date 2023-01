Alors que la pandémie de la Covid-19 a apporté de grands changements dans notre façon de travailler et de collaborer, les entreprises doivent désormais s'adapter en apportant de nouvelles politiques de travail qui faciliteront la rétention des talents et leur épanouissement dans les lieux de travail. Selon les spécialistes, l'hybride et la flexibilité sont les modes de travail qui devraient s'imposer à l'avenir et les entreprises telles que Microsoft semblent se préparer à ces bouleversements futurs. Dans un courriel adressé aux employés américains cette semaine, la firme de Redmond a annoncé qu'elle mettait à jour sa politique en matière de vacances.Le courriel, envoyé par Kathleen Hogan, responsable des ressources humaines chez Microsoft, informe les employés que l'entreprise adoptait désormais ce qu'elle appelle "Discretionary Time Off", une sorte de congé illimité semblable à un système déjà en place dans son unité LinkedIn. « Comment, quand et où nous faisons notre travail a radicalement changé. Et comme nous nous sommes transformés, la modernisation de notre politique de vacances vers un modèle plus flexible était une prochaine étape naturelle », explique Hogan. Elle note que la société envisage cela depuis quelques années afin de s'adapter à des horaires de travail plus flexibles.Les changements prendront effet à partir du 16 janvier et signifient que même les nouveaux employés de Microsoft n'ont plus besoin d'attendre pour accumuler du temps de vacances. Parallèlement à cette nouvelle politique de congés illimités, Microsoft proposera 10 jours fériés, des congés d'absence, des congés de maladie et de santé mentale, ainsi que des congés pour fonctions de juré ou de deuil. Les employés qui ont un solde de vacances inutilisé recevront un paiement unique en avril. Les employés horaires de Microsoft ne bénéficieront pas de ce congé illimité, pas plus que les employés qui résident en dehors des États-Unis.Microsoft explique que les lois fédérales et étatiques sur les salaires et les heures de travail rendent difficile l'offre de congés illimités aux travailleurs horaires, et que les employés en dehors des États-Unis conserveront leurs avantages actuels en matière de vacances en raison des différentes lois et réglementations en vigueur dans les autres pays. Microsoft n'est certainement pas la première entreprise technologique à adopter une politique de congé illimité. Salesforce, Oracle et Netflix proposent tous des politiques similaires de congés illimités pour les employés. Virgin offre à ses employés des congés illimités et une option de travail à domicile.Cette nouvelle politique fait suite à l'autorisation donnée par Microsoft à un plus grand nombre d'employés de travailler à domicile de façon permanente et à la prime de 1 500 dollars versée par l'entreprise aux employés en cas de pandémie. Cependant, des spécialistes affirment que ce type de politique, retrouvé souvent dans les grandes entreprises, peut s'avérer difficile lorsque les responsables fixent des attentes qui favorisent peu ou pas de temps libre. Mais Hogan a déclaré que Microsoft avait pris en compte les failles éventuelles d'un tel système et que l'entreprise pensait pouvoir garantir aux travailleurs des congés suffisants.Microsoft comptait 122 000 employés américains au 30 juin 2022. « Bien que nous adoptions une approche plus souple en matière de congés et que vous n'ayez plus besoin d'enregistrer vos heures de vacances, nous devons tous nous assurer que nous maintenons les normes les plus élevées pour notre travail et que nous respectons nos engagements », indique l'email. Le temps illimité peut également être une aubaine pour les employeurs, car le plan nécessite moins de travail de gestion et parce que les employés qui démissionnent ou sont licenciés n'ont pas à être indemnisés pour le temps accumulé et non utilisé.Par ailleurs, si ce système est parfois qualifié de "congé illimité", des sources rapportent qu'il n'est pas universellement apprécié par les employés. Certains critiques affirment que ce modèle peut en fait amener les employés à prendre moins de temps libre que dans un système où le nombre de jours de vacances annuelles est officiellement défini, en créant une pression sociale qui fait que les travailleurs ont peur de prendre des congés. Ces problèmes peuvent parfois conduire au burn out des employés. Les employés peuvent également perdre de l'argent si leur employeur leur avait précédemment payé des jours de vacances non utilisés.« Tout cela ressemble à une réduction des coûts et peut avoir ce sens : "nous devons nous assurer que vous faites réellement du travail". Les congés illimités ne sont jamais un avantage net », a déclaré une personne qui se présente comme un employé de Microsoft à propos de ce changement. Avant le nouveau système de congés discrétionnaires, les employés de Microsoft bénéficiaient de quatre semaines de congés payés par an, et recevaient une semaine supplémentaire tous les 6 ans, soit un total de 6 semaines maximum. GitHub, propriété de Microsoft, et le laboratoire d'IA OpenAI utilisent également un système de congés discrétionnaires.« Bien que cela soit génial en théorie, le diable se cache dans les détails. Toutes les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé avaient une politique de congé parental illimité. Dans la pratique, cela signifie que les gens finissent par prendre peu ou pas de congés, ou qu'ils abusent de la politique en prenant de longues pauses pour des voyages personnels, etc. (Je suis tout à fait d'accord pour prendre des vacances et consacrer du temps à des projets personnels et à la famille.) Je regarde juste d'un mauvais œil l'idée de prendre l'équivalent d'un mois de congé sabbatique seulement 6 mois après avoir rejoint une entreprise) », lit-on dans les commentaires.Certains commentaires proposent une politique de congés illimités avec un minimum obligatoire. « Ce que j'aimerais voir, ce sont des congés illimités avec un minimum obligatoire. Même pour les plus grands bourreaux de travail, il est important de pouvoir s'éloigner du travail. Pour tous les autres, un congé obligatoire ferait de la prise de temps personnel une autre partie de leurs responsabilités professionnelles », suggère un commentaire. Beaucoup semblent être favorables à cette idée. La question est donc de savoir comment trouver un compromis entre ce que proposent les entreprises et le souhait des employés.Une personne qui se présente comme un ex-employé de Dropbox a déclaré ceci : « j'ai travaillé chez Dropbox pendant 2 ans, et c'était fonctionnellement illimité. J'ai pris deux semaines de congé à peine un mois plus tôt pour aider ma femme à se remettre d'une opération. Mon organisation avait pour ligne directrice de prendre au moins une semaine de congé par trimestre, avec pour objectif six semaines par an. J'ai pris six semaines de congé en un an, plus de nombreuses demi-journées et journées de congé. Dropbox est l'exception à cette règle. Mon nouvel employeur accorde sept semaines, et exige que vous en preniez au moins quatre ».Source : Courriel adressé aux employés par Kathleen Hogan, responsable des ressources humaines chez Microsoft.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la nouvelle politique de Microsoft en matière de vacances ?Selon vous, cette nouvelle profite-t-elle à l'entreprise ou aux employés ? Expliquez votre point de vue.Pensez-vous qu'il s'agit d'une politique de réduction des coûts comme certains le suggèrent ?