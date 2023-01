Les licenciements prévus seraient les derniers en date dans le secteur technologique américain, où des entreprises comme Amazon et Meta ont annoncé des exercices de réduction des effectifs en réponse au ralentissement de la demande et à la dégradation des perspectives économiques mondiales.La décision de Microsoft pourrait indiquer que le secteur des technologies pourrait continuer à supprimer des emplois.", a déclaré Dan Romanoff, analyste chez Morningstar.Le radiodiffuseur britannique Sky News a rapporté, en citant des sources, que Microsoft prévoit de supprimer environ 5 % de ses effectifs, soit quelque 11 000 postes.La société prévoit de supprimer des emplois dans un certain nombre de divisions d'ingénierie mercredi. Microsoft pourrait également réduire son personnel de recrutement d'un tiers.Selon un rapport, les réductions seront nettement plus importantes que les autres séries de réductions effectuées l'année dernière.Selon les documents déposés, la société comptait 221 000 employés à temps plein, dont 122 000 aux États-Unis et 99 000 à l'étranger, au 30 juin.Microsoft est sous pression pour maintenir les taux de croissance de son unité de cloud computing Azure, après que plusieurs trimestres de ralentissement du marché des ordinateurs personnels aient nui aux ventes de Windows et de périphériques.L'entreprise avait déclaré en juillet de l'année dernière qu'un petit nombre de postes avaient été supprimés. En octobre, le site d'information Axios a rapporté que Microsoft avait licencié moins de 1 000 employés dans plusieurs divisions.Les actions de Microsoft, qui doit présenter ses résultats trimestriels le 24 janvier, étaient en légère hausse en fin d'après-midi.Source : Sky NewsQu'en pensez-vous ?Cette situation va-t-elle affecter le secteur technologique en France, selon vous ?