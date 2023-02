Microsoft Graph Developer Proxy avec journalisation améliorée vers la console Microsoft Graph Developer Proxy avec journalisation améliorée vers la console



Microsoft Graph Developer Proxy utilisant des icônes Nerd Font pour les messages enregistrés dans la console



Microsoft Graph Developer Proxy affiche un avertissement après avoir détecté un appel vers une API Microsoft Graph bêta.

Tout en continuant à ajouter de nouvelles fonctionnalités au Developer Proxy, l'équipe a apprécié vos commentaires sur la difficulté de suivre les différents messages enregistrés dans la console.Dans cette version, la lisibilité de la sortie générée par le Developer Proxy a été améliorée.Les messages enregistrés par le Developer Proxy sont étiquetés avec un type pour vous aider à les parcourir. Les messages qui s'étendent sur plusieurs lignes sont regroupés visuellement. De plus, chaque message se termine par l'URL de la requête à laquelle il se rapporte. Il est ainsi plus facile de comprendre le contexte lorsque l'application que vous testez émet de nombreuses requêtes les unes après les autres.Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec l'utilisation du proxy du développeur, vous souhaiterez peut-être rationaliser encore davantage sa sortie. Plutôt que d'utiliser des étiquettes textuelles, qui sont plus claires mais plus verbeuses, vous pouvez configurer le Developer Proxy pour qu'il utilise des icônes Nerd Font à la place.Consultez la documentation pour en savoir plus sur les options de configuration de la journalisation.Dans cette version, le travail sur les conseils contextuels se poursuit et les notifications pour les requêtes de l'API Microsoft Graph vers les API bêta sont introduites.Il n'est pas recommandé d'utiliser les API dans le point de terminaison bêta de Microsoft Graph dans les applications de production, car elles sont susceptibles d'être modifiées. L'objectif est de vous aider à vérifier si vous les utilisez dans votre application, afin que vous puissiez procéder aux ajustements nécessaires.Il se peut que vous ayez des scénarios spécifiques à votre organisation pour utiliser le Microsoft Graph Developer Proxy. Dans cette version, la prise en charge des plugins a été introduite. Toutes les fonctionnalités existantes du Developer Proxy ont été réimplémentées sous forme de plugins, que vous pouvez désormais contrôler à partir de la configuration du Developer Proxy, ce qui vous donne plus de contrôle. De plus, vous pouvez créer vos propres plugins pour répondre à vos besoins spécifiques. Téléchargez Microsoft Graph Developer Proxy v0.4 et vérifiez si vos applications gèrent correctement les erreurs d'API.Source : MicrosoftQu'en pensez-vous ?