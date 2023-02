ChatGPT, qui appartient à OpenAI, générera des notes de réunion automatiques, recommandera des tâches et aidera à créer des modèles de réunion pour les utilisateurs de Teams.Microsoft, qui a annoncé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI au début du mois, a déclaré qu'il avait l'intention d'ajouter la technologie de ChatGPT à tous ses produits, ouvrant ainsi la voie à une concurrence accrue avec son rival, Google.Le chatbot, qui peut produire de la prose ou de la poésie sur commande, est à l'avant-garde de l'IA générative, un espace dans lequel de plus en plus de grandes entreprises technologiques concentrent leurs ressources.ChatGPT a annoncé mercredi un plan d'abonnement de 20 dollars par mois, qui permettra aux abonnés de bénéficier de réponses plus rapides et d'un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations.Avec Teams Premium, vous bénéficiez d'un niveau supplémentaire de professionnalisme et de personnalisation. Les réunions marquées permettent à chacun de voir le logo et les couleurs de votre entreprise lorsque vous rejoignez la réunion, et permettent aux couleurs de votre marque d'être infusées dans la réunion elle-même. Pendant la réunion, les utilisateurs de Teams Premium peuvent activer des arrière-plans d'organisation et des scènes de mode ensemble approuvés par la marque, afin que ce qui rend votre entreprise et vos employés uniques transparaisse dans chaque partie de la réunion.De nouvelles options de réunion, comme le filigrane pour dissuader les fuites et la limitation des personnes autorisées à enregistrer, vous offrent des protections supplémentaires pour préserver la confidentialité des discussions. Les organisateurs de réunions peuvent utiliser un filigrane unique sur les partages d'écran et les flux vidéo des participants pour présenter et afficher en toute confiance des informations sensibles.Avec Teams Premium, il est désormais facile de se connecter avec les clients et de gérer l'expérience client de bout en bout avec les rendez-vous virtuels dans Teams, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent sur des solutions complémentaires ou ponctuelles.Source : Microsoft Quel est votre avis sur l'intégration de ChatGPT dans Microsoft Teams ?Pensez-vous que c'est une bonne chose ? Quels pourraient être les principaux inconvénients ?