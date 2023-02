Étendre la marque et la culture de l’entreprise de leur organisation à travers les réunions avec la personnalisation, les antécédents de l’organisation et des scènes en mode Ensemble de l’organisation.

Utiliser l’IA pour rendre les réunions auxquelles ils participent (ou qu’ils manquent) plus productives et plus marquantes grâce aux éléments suivants :

Traduction en direct des sous-titres pour supprimer les barrières de la langue Fonctionnalités de résumé intelligent qui offrent des enregistrements plus intelligents avec des chapitres générés automatiquement Points d’action suggérés par l’IA Insights pour rattraper rapidement les réunions manquées où leur nom a été mentionné

Appliquer une protection avancée des réunions, par exemple :

Filigrane Chiffrement de bout en bout pour les réunions Les étiquettes de confidentialité pour les réunions empêchent le copier/coller de la conversation de la réunion pour mieux protéger vos réunions virtuelles

Offrir une expérience de webinaire de haute qualité grâce aux éléments suivants :

Fonctionnalités avancées pour simplifier les workflows des événements avec une liste d’attente d’inscription et une approbation manuelle Faciliter les actions en arrière-plan par le biais d’une loge virtuelle pour les présentateurs (distincts des participants) avant que l’événement démarre Gestion de l’expérience des participants afin qu’ils voient uniquement le contenu partagé et les participants mis à l’écran

Gérer l’expérience de rendez-vous virtuel de bout en bout avec les éléments suivants :

Fonctionnalités avancées telles que les SMS de rappel Rendez-vous virtuels personnalisés Tableau de bord Rendez-vous virtuel centralisé pour un aperçu des planifications, des files d’attente et de l’analytique afin de suivre les insights principaux sur l’utilisation comme les informations sur les absences et les temps d’attente par rendez-vous



Des sous-titres traduits en direct.

Des marqueurs temporels dans les enregistrements de réunions Teams pour indiquer quand un utilisateur a quitté ou rejoint une réunion.

de l'organisation personnalisée Scènes du mode Together.

Des rendez-vous virtuels : Notifications par SMS.

Des rendez-vous virtuels : Analyses organisationnelles dans le centre d'administration de Teams.

Des rendez-vous virtuels : Vue des files d'attente planifiées.

La touche « ChatGPT » apportée à Microsoft Teams Premium

Le volet « protection des informations »

Envoyé par Microsoft Envoyé par Alors que les réunions sont devenues virtuelles et hybrides, cela a créé un nouvel ensemble de défis en matière de protection des informations pour les organisations. Les conversations professionnelles sensibles et confidentielles, telles que les réunions du conseil d'administration, les discussions financières ou les évaluations de produits non divulguées, se déroulent désormais dans le cadre des réunions Teams. Bien que la configuration d'une réunion Teams soit un processus simple et rapide, il est essentiel que les réunions sensibles disposent d'une couche de protection supplémentaire pour garantir la sécurité du contenu et des informations.



Avec la protection avancée des réunions disponible aujourd'hui dans Teams Premium, vous pouvez facilement mettre à niveau les protections pour les réunions d'affaires confidentielles sans entraver l'expérience de la réunion. De nouvelles options de réunion, comme le filigrane pour dissuader les fuites et limiter qui peut enregistrer, vous offrent des protections supplémentaires pour garder la discussion privée. Les organisateurs de réunions peuvent utiliser un filigrane unique sur les partages d'écran et les flux vidéo des participants pour présenter et afficher en toute confiance des informations sensibles. Et pour les réunions rares et extrêmement sensibles qui nécessitent la désactivation de certaines des fonctionnalités de base de la réunion pour une option de chiffrement avancé, les utilisateurs équipés en informatique peuvent appliquer l'option de chiffrement de bout en bout (E2EE) à la réunion. Pour rappel, les données échangées lors des appels ou des réunions Teams sont toujours sécurisées à l'aide d'un chiffrement standard de l'industrie en transit et au repos.



Nous savons que les réunions peuvent souvent changer de sujet et cela implique parfois de discuter d'informations sensibles pour l'entreprise qui nécessitent une couche de protection supplémentaire. Pour les clients Microsoft 365 E5 avec Teams Premium, vous pouvez désormais activer les étiquettes de confidentialité Microsoft Purview Information Protection pour les réunions Teams. Les organisateurs de réunions peuvent tirer parti des étiquettes de confidentialité pour appliquer automatiquement les options de réunion les plus pertinentes et les plus importantes en fonction de la sensibilité du contenu de la réunion. Les administrateurs de conformité peuvent configurer cette intégration avec les réunions Teams dans le portail de conformité Microsoft Purview pour déterminer les options de réunion à appliquer si l'étiquette est utilisée dans une réunion.



La gestion et la protection des informations partagées lors des réunions sont désormais plus faciles grâce aux nouvelles fonctionnalités disponibles aujourd'hui dans Teams Premium.

Des clients de l'offre gratuite incités à passer à une offre payante

Le 10 janvier, Microsoft a rendu disponible la préversion de Microsoft Teams Premium. Avec Teams Premium, les clients peuvent :À cette période, l'entreprise a également révélé les détails des différences entre les niveaux gratuit et Premium. Microsoft a laissé entendre aux utilisateurs existants que les fonctionnalités qui sont actuellement gratuites et accessibles à tous ne seront bientôt plus disponibles que pour les clients payants : « Avec la sortie générale de Teams Premium, certaines fonctionnalités de Teams passeront des licences Teams aux licences Teams Premium. Pour permettre à vos utilisateurs de continuer à utiliser ces fonctionnalités, vous devrez acheter et attribuer des licences Teams Premium ».Il s'agit notamment :Pour les personnes qui utilisent actuellement ces fonctionnalités mais n'ont pas envie de s'abonner, il y aura une période de grâce pendant laquelle les fonctionnalités resteront disponibles pour tous.Microsoft explique que « Lorsque Teams Premium sera généralement disponible à l'achat, il y aura une période de grâce de 30 jours pour que les administrateurs puissent acheter Teams Premium. Après la période de grâce de 30 jours, les utilisateurs perdront l'accès aux fonctionnalités précédemment disponibles dans Teams sans le module complémentaire Teams Premium, à moins que l'administrateur n'achète et n'attribue des licences Teams Premium à ses utilisateurs ».ChatGPT, qui appartient à OpenAI, générera des notes de réunion automatiques, recommandera des tâches et aidera à créer des modèles de réunion pour les utilisateurs de Teams. Microsoft, qui a annoncé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, a déclaré qu'il avait l'intention d'ajouter la technologie de ChatGPT à tous ses produits, ouvrant ainsi la voie à une concurrence accrue avec son rival, Google.Le chatbot, qui peut produire de la prose ou de la poésie sur commande, est à l'avant-garde de l'IA générative, un espace dans lequel de plus en plus de grandes entreprises technologiques concentrent leurs ressources.Cette offre Microsoft Teams Premium met à profit GPT-3.5 « pour rendre les réunions plus intelligentes ». Un axe essentiel selon Microsoft, l’augmentation du temps passé en réunion virtuelle ayant explosé ces dernières années. Afin d’alléger la charge des travailleurs, l’IA va notamment se charger de générer des comptes rendus. Une récapitulation intelligente qui vous permet de vous concentrer sur la réunion en elle-même plutôt que sur la prise de notes. Et cela s'applique même si vous ne vous connectez pas à la réunion.Au-delà de la génération de texte, Teams Premium fera généralement un meilleur travail pour savoir ce que vous avez vu et n'avez pas vu ou entendu pendant une réunion, et facilitera la recherche des informations pertinentes pour vous. De plus, la récapitulation intelligente générera automatiquement des chapitres étiquetés pour les réunions et créera des « marqueurs de ligne de temps personnalisés » aux endroits où vous vous êtes connecté et déconnecté des réunions enregistrées afin que vous puissiez revenir aux parties que vous avez manquées.En plus de Teams, rappelons que Microsoft compte également intégrer ChatGPT dans Bing, et une version bêta du navigateur a déjà été aperçue.Maintenant que Microsoft a lancé son service Teams Premium, l'entreprise a annoncé des changements au sein de l'offre gratuite qui ne fera pas que des heureux. La société retire la version existante de Teams Free pour les petites entreprises au profit du nouveau Teams (gratuit) le 12 avril, et les données héritées ne seront pas conservées. Votre entreprise devra payer au moins le plan Teams Essentials (4 $ par utilisateur et par mois) pour conserver les chats, les réunions, les canaux et d'autres informations clés.Le nouveau niveau Teams (gratuit) nécessitera un nouveau compte. Les données de l'ancienne application, désormais rebaptisée Teams Free (classique), seront supprimées. Tout ce que vous n'avez pas enregistré d'ici là disparaîtra, y compris les fichiers partagés que vous n'avez pas téléchargés.Cela n'affectera pas l'utilisation personnelle, mais cela pourrait s'avérer être un casse-tête pour les petites entreprises qui comptaient auparavant sur la version gratuite de Teams pour se coordonner. Elles devront soit commencer à payer, soit perdre l'accès aux discussions passées, sans parler du mal de tête lié à la recréation de la configuration de leurs canaux. Cela ne conduira pas nécessairement les clients à passer à des alternatives comme Slack, en particulier s'ils sont fortement investis dans l'écosystème de Microsoft. Cela pourrait cependant les inciter à réévaluer leurs plans si elles ne peuvent pas justifier de nombreux services payants.Source : Microsoft Quelle lecture faites-vous de cette décision de Microsoft ?Que pensez-vous de Teams Premium ? Quelles fonctionnalités vous intéressent le plus ?