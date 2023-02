1 million and counting! We can't wait to see where this journey takes us. — Bing (@bing) February 9, 2023

Pour ceux qui ne le sauraient pas, la fonctionnalité n'est pas immédiatement disponible. Vous devez la télécharger et vous inscrire sur la liste d'attente. Ce n'est qu'ensuite que vous aurez la possibilité d'utiliser le chatbot.L'organisation a donc expliqué que la liste d'attente de cette nouvelle fonctionnalité comptait déjà plus d'un million d'utilisateurs qui se sont inscrits en deux jours.Le premier lancement a eu lieu mardi et la version complète du chatbot n'est accessible qu'à une poignée d'utilisateurs sélectionnés. Il est clair, selon l'entreprise, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer et voir où cela peut mener. Et ils souhaitent expérimenter avec l'engouement, qui est clairement très réel.Dans le même temps, un message publié vendredi par le vice-président de l'entreprise indique que Microsoft est plus qu'humble et ravi d'annoncer la mise en service de son chatbot. Avec déjà un million d'individus à son actif, il espère que le succès se poursuivra et que les gens repartiront heureux.Il a ajouté qu'il n'a fallu que 48 heures pour que les gens se précipitent et s'abonnent à ce chatbot doté d'une intelligence artificielle qui va révolutionner la façon dont les recherches sont effectuées de nos jours.La société a expliqué que le nombre de personnes qui attendent est confirmé par le nombre de téléchargements effectués pour l'application de recherche Bing en ce début de semaine. La société affirme que les téléchargements de cette application sont tels qu'ils ont été multipliés par près de 10 par rapport au chiffre observé lorsque Bing a lancé l'application en début de semaine.Le géant du logiciel ne s'arrête pas là. Il espère l'ouvrir à des millions d'autres personnes dans le monde entier afin qu'elles bénéficient de l'expérience ultime.Il ne faut pas oublier que cette nouvelle ne suscite pas l'enthousiasme de ses rivaux comme Google, qui prévoit de lancer prochainement son propre chatbot doté d'une intelligence artificielle. Mais pour l'instant, aucune date n'a été dévoilée par le géant des moteurs de recherche, qui procède actuellement à des tests internes.Cette offre de Google s'appelle Bard et, pour l'instant, le test n'est effectué qu'avec le personnel de l'entreprise. Les controverses qui y sont liées ne sont pas oubliées.De nombreuses personnes ont froncé les sourcils après qu'il a été prouvé que le chatbot de Google contenait un grand nombre de données factuelles incorrectes, ce qui ne fait que remettre en question la fiabilité de tels outils, pour commencer.Source : MicrosoftQu'en pensez-vous ?Qu'est-ce qui explique ce succès fulgurant du nouveau moteur de recherche Bing ?Prévoyez-vous de l'utiliser ?