Hey all! There have been a few questions about our waitlist to try the new Bing, so here’s a reminder about the process:



We’re currently in Limited Preview so that we can test, learn, and improve. We’re slowly scaling people off the waitlist daily.



If you’re on the waitlist,… https://t.co/06PcyYE6gw pic.twitter.com/Lf3XkuZX2i — Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) February 15, 2023

Lors d'une réunion avec une grande agence de publicité cette semaine, Microsoft a montré une démo du nouveau Bing et a dit qu'elle prévoyait d'autoriser les liens payants dans les réponses aux résultats de recherche, a déclaré un cadre publicitaire, qui a parlé de la réunion privée sous couvert d'anonymat.L'IA générative, qui peut produire des réponses originales avec une voix humaine en réponse à des questions ou des demandes ouvertes, a récemment captivé le monde. La semaine dernière, Microsoft et Google ont annoncé à un jour d'intervalle de nouveaux chatbots d'IA générative. Ces bots, qui n'ont pas encore été déployés à grande échelle auprès des utilisateurs, seront capables de synthétiser du matériel sur le web pour des requêtes de recherche complexes.Les premiers résultats de recherche et les conversations avec Bing de Microsoft et le chatbot de Google appelé Bard ont montré qu'ils pouvaient être imprévisibles. Alphabet a perdu 100 milliards de dollars en valeur boursière le jour où elle a publié une vidéo promotionnelle pour Bard qui montrait que le chatbot partageait des informations inexactes.Microsoft s'attend à ce que les réponses plus humaines du chatbot Bing AI génèrent plus d'utilisateurs pour sa fonction de recherche et donc plus d'annonceurs. Les annonces diffusées par le chatbot Bing pourraient également bénéficier d'une plus grande visibilité sur la page que les annonces de recherche traditionnelles.Microsoft teste déjà les publicités dans sa première version du chatbot Bing, qui est disponible pour un nombre limité d'utilisateurs.La société a déclaré qu'elle prenait des annonces de recherche traditionnelles, dans lesquelles les marques paient pour que leurs sites Web ou leurs produits apparaissent dans les résultats de recherche pour des mots clés liés à leur activité, et les insérait dans les réponses générées par le chatbot Bing, a déclaré le responsable de la publicité.Microsoft prévoit également un autre format publicitaire au sein du chatbot qui sera destiné aux annonceurs de secteurs spécifiques. Par exemple, lorsqu'un utilisateur demande au nouveau Bing doté d'une intelligence artificielle "quels sont les meilleurs hôtels au Mexique", des publicités hôtelières pourraient apparaître, selon le responsable de la publicité.L'intégration des publicités dans le chatbot Bing, qui peut être étendu pour remplir le haut de la page de recherche, pourrait permettre de s'assurer que les publicités ne sont pas poussées plus bas sur la page, sous le chatbot.Omnicom, un important groupe publicitaire qui travaille avec des marques comme AT&T et Unilever, a indiqué à ses clients que les annonces de recherche pourraient générer des revenus inférieurs à court terme si les chatbots occupent le haut des pages de recherche sans inclure d'annonces, selon une note adressée aux clients la semaine dernière.Le nouveau Bing, dont l'accès fait l'objet d'une liste d'attente de millions de personnes, représente une opportunité potentiellement lucrative pour Microsoft. La société a déclaré lors d'une présentation aux investisseurs et à la presse la semaine dernière que chaque point de pourcentage de part de marché qu'elle gagne sur le marché de la publicité par recherche pourrait lui rapporter 2 milliards de dollars de revenus publicitaires supplémentaires.Le navigateur Web Edge de Microsoft, qui utilise le moteur de recherche Bing, a une part de marché inférieure à 5 % dans le monde, selon une estimation de la société d'analyse Web StatCounter.Michael Cohen, vice-président exécutif de l'agence média Horizon Media, qui a eu droit à une démonstration de Bing lors d'une réunion distincte avec des représentants de Microsoft, a déclaré que la société avait indiqué que les liens au bas des réponses de recherche générées par l'IA de Bing pourraient être des emplacements pour des publicités.", a déclaré Cohen, ajoutant que Microsoft a dit que plus d'informations sur la stratégie pourraient venir début mars.Cette semaine, lorsqu'un journaliste a demandé à la nouvelle version de Bing équipée de l'IA le prix des filtres à air des voitures, Bing a inclus des publicités pour des filtres vendus par le site Web de pièces automobiles Parts Geek.Parts Geek n'a pas répondu immédiatement à la question de savoir s'il était au courant de l'apparition de ses publicités dans le nouveau chatbot Bing.Interrogé sur les annonces de Parts Geek, Microsoft a déclaré que le potentiel de la nouvelle technologie d'IA dans la publicité ne fait que commencer à être exploré et qu'il entend travailler avec ses partenaires et le secteur de la publicité.Malgré les premiers tests, Microsoft n'a pas fourni de calendrier pour savoir quand les marques pourront acheter directement des publicités dans le chatbot, ont déclaré Cohen et le responsable de la publicité.À long terme, l'IA conversationnelle est susceptible de devenir le moyen dominant pour les consommateurs de faire des recherches sur Internet, a déclaré Omnicom dans sa lettre aux clients.", a déclaré Omnicom.Source : MicrosoftQu'en pensez-vous ?A votre avis, cette mesure va-t-elle permettre d'augmenter le taux d'adoption du nouveau Bing par les utilisateurs ?