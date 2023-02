Lastly, this architecture will help us add support for multiple accounts, work life scenarios, release predictability, and scale up for the client. It will be a journey but with #Windows11 we have taken key first steps. — Rish Tandon (@TandonRish) June 24, 2021

Des changements amorcés avec la version Teams sur Windows 11

Microsoft Teams va passer d'Electron à Edge Webview2 ;

Angular n'est plus et Teams est désormais à 100 % sur Reactjs ;

Teams s'appuie également sur Apollo Graphql ;

Teams/Microsoft continuera à contribuer aux projets apollo, graphql, reactjs et chromium.

Écosystème web et compétences. Utiliser l'ensemble de la plateforme web, des bibliothèques, des outils et des talents qui existent au sein de l'écosystème web.

Microsoft Teams Premium

Connue sous le nom de Teams 2.0 ou 2.1 en interne, l'application devrait utiliser 50 % de mémoire en moins, moins solliciter le processeur et offrir une meilleure autonomie aux ordinateurs portables.Alors que Microsoft a livré une partie de ces premiers travaux dans l'expérience Teams intégrée pour les consommateurs dans Windows 11, les entreprises exécutant Teams ont préféré se servir de l'ancien client Teams en raison de la quantité de travail nécessaire à Microsoft pour reconstruire le client. Avec cette application, Teams pourra abandonner Electron au profit de la technologie Edge Webview2 de Microsoft. La firme a également adopté React, une bibliothèque Javascript, et abandonné Angular, venant ainsi améliorer l’interface utilisateur.Dans un fil Twitter détaillant les premières améliorations de Microsoft Teams pour Windows 11 en 2021, l'ancien responsable de l'ingénierie de Microsoft Teams, Rish Tandon, a déclaré que la nouvelle architecture de Microsoft serait la clé des futures améliorations de Teams. « Cette architecture nous aidera à ajouter la prise en charge de plusieurs comptes, des scénarios de vie professionnelle, de la prévisibilité des versions et de l'évolutivité pour le client », a déclaré Tandon. « Ce sera un voyage, mais avec Windows 11, nous avons franchi les premières étapes clés ».Les améliorations devraient signifier que Teams s'ouvre beaucoup plus rapidement ou semble plus réactif lorsque vous présentez une réunion ou répondez à des messages. La nouvelle application Teams devrait répondre à de nombreuses critiques et plaintes concernant les performances de Teams, en particulier sur les ordinateurs portables plus anciens.« Nous sommes ravis d'introduire le Chat de Microsoft Teams intégré dans la barre des tâches de Windows 11. Vous pouvez désormais vous connecter instantanément par texte, chat, voix ou vidéo avec tous vos contacts personnels, n'importe où, quels que soient la plateforme ou l'appareil sur lequel ils se trouvent, sur Windows, iOS ou Android. Si la personne avec qui vous vous connectez n'a pas téléchargé l'application Teams, vous pouvez toujours vous connecter avec elle par SMS bidirectionnel », a écrit Microsoft dans son billet de blog présentant les nouveautés introduites dans Windows 11.Rish Tandon, qui était alorschez Microsoft (et est désormaischez Meta), a alors partagé sur Twitter des informations sur les changements à venir dans l'architecture de Microsoft Teams. Voici l'essentiel de ce qui devrait changer :Les informations fournies par Tandon montrent que Teams évolue vers une pile technologique davantage contrôlée par Microsoft. Selon certains analystes, cela pourrait être synonyme d'une meilleure expérience client et de plus de performance. Au moment de l'annonce, Microsoft Teams utilisait Electron, le framework permettant de créer des applications de bureau à l'aide de technologies Web telles que JavaScript, HTML et CSS. Il est populaire auprès de certains développeurs pour sa flexibilité. Cependant, Electron est également beaucoup critiqué et est considéré comme un monstre de mémoire.Microsoft a d'ailleurs une page de documentation sur Teams expliquant pourquoi pour lesquelles Teams peut avoir une utilisation élevée de la mémoire. Electron utilise Chromium pour le rendu et le comportement de Chromium consiste à détecter la quantité de mémoire système disponible et à utiliser une partie suffisante de cette mémoire pour optimiser le rendu. Si d'autres applications ou services signalent qu'ils ont besoin de mémoire système, Chromium cède de la mémoire à ces processus. Cela a moins d'importance sur les PC haut de gamme dotés d'une grande quantité de mémoire vive.Mais les performances peuvent vraiment en pâtir sur les machines moins performantes dotées de moins de mémoire vive, comme c'est souvent le cas dans le secteur de l'éducation. Selon Microsoft, au-delà de la simple utilisation de la mémoire, Edge Webview2 présenterait d'autres avantages.Le contrôle Microsoft Edge WebView2 vous permet d'intégrer des technologies Web (HTML, CSS et JavaScript) dans vos applications natives. Le contrôle WebView2 utilise Microsoft Edge comme moteur de rendu pour afficher le contenu web dans les applications natives. Avec WebView2, vous pouvez incorporer du code web dans différentes parties de votre application native ou créer l’ensemble de l’application native au sein d’une instance WebView2 unique.Voici les avantages qu'apporte une utilisation de Webview2 :WebView2 offre deux modèles de distribution différents, notamment Evergreen et Fixed Version. Evergreen WebView2 est le mode dans lequel la plateforme Web sous-jacente (WebView2 Runtime) est toujours à jour et automatiquement mise à jour par Microsoft, ce qui vous donne accès aux dernières fonctionnalités Web et aux derniers correctifs de sécurité. Le Runtime WebView2 Evergreen est également partagé par toutes les applications qui adoptent le modèle Evergreen.Cela permet de réduire l'encombrement du disque. Ainsi, Teams pourra désormais tirer parti d'une autre technologie de pointe de Microsoft, au lieu de devoir attendre, exploiter et intégrer Electron, un projet open source distinct. En d'autres termes, si une application est écrite avec le mode de distribution Evergreen, le Runtime WebView2 est mis à jour automatiquement, de sorte que le développeur n'a pas besoin de le gérer. Toutes les applications qui utilisent le mode Evergreen utilisent une copie partagée du Runtime WebView2 Evergreen, ce qui signifie qu'il ne doit pas être distribué par chaque application.Cela réduit la taille de l'application, ce qui donne une application plus petite à télécharger et à mettre à jour. Microsoft a poussé le Runtime Edge WebView2 sur les PC avec Microsoft 365 Apps for Enterprise. Selon les annonces de Microsoft, la version grand public de Teams 2 sera le premier client à exploiter Edge Webview2. Plus tard, la version entreprise de Teams passera à son tour d'Electron à Edge Webview2. Enfin, l'intégration de Teams par défaut dans Windows 11 devrait signifier la fin de l'intégration par défaut de Skype dont la popularité connait une forte baisse ces dernières années. À l'avenir, vous devriez télécharger Skype via le nouveau Microsoft Store pour pouvoir l'utiliser.Le rapport tombe après une annonce de Microsoft au sujet de Teams Avec le déploiement de Microsoft Teams Premium, certaines organisations devront peut-être passer à une autre version de Teams. Bien qu'une version gratuite de Teams conçue pour les petites entreprises continuera d'être disponible (la version classique actuelle sera retirée le 12 avril 2023), elle portera un nom différent de l'offre actuelle. De plus, les données ne seront pas transférées de la version gratuite actuelle de Teams vers la nouvelle version gratuite.Pour conserver les discussions, les fichiers, les équipes et les réunions qui ont été créés et stockés sur Microsoft Teams Free (classique), les organisations devront passer à un forfait payant. Le message de Microsoft expliquant la transition recommande de passer à un plan Teams Essentials (4 $ par utilisateur/mois) ou à un plan Microsoft 365 Business Basic (6 $ par utilisateur/mois).Si votre organisation ne souhaite pas payer pour Teams, Microsoft Teams (gratuit) sera disponible. Malheureusement, les données ne seront pas transférées de l'ancienne version gratuite vers la nouvelle version gratuite. Vous pourrez enregistrer manuellement des fichiers, puis les enregistrer dans Microsoft Teams (gratuit), mais ce n'est pas une solution aussi élégante que celle proposée à ceux qui paient. Il ne semble pas y avoir de moyen de migrer les chats et les réunions vers la nouvelle version gratuite. D'ailleurs, le plus grand intérêt du nouveau service Microsoft Teams Premium, qui est disponible généralement, sera sans aucun doute l'inclusion de GPT 3.5 « pour rendre les réunions plus intelligentes ». Un axe essentiel selon Microsoft, l’augmentation du temps passé en réunion virtuelle ayant explosé ces dernières années. Afin d’alléger la charge des travailleurs, l’IA va notamment se charger de générer des comptes rendus. Une récapitulation intelligente qui vous permet de vous concentrer sur la réunion en elle-même plutôt que sur la prise de notes. Et cela s'applique même si vous ne vous connectez pas à la réunion.Au-delà de la génération de texte, Teams Premium fera généralement un meilleur travail pour savoir ce que vous avez vu et n'avez pas vu ou entendu pendant une réunion, et facilitera la recherche des informations pertinentes pour vous. De plus, la récapitulation intelligente générera automatiquement des chapitres étiquetés pour les réunions et créera des « marqueurs de ligne de temps personnalisés » aux endroits où vous vous êtes connecté et déconnecté des réunions enregistrées afin que vous puissiez revenir aux parties que vous avez manquées.Source : rapportUtilisez-vous Teams ? Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous de la stratégie de Microsoft concernant son outil de productivité ?Que pensez-vous de l'utilisation de WebView2 qui vient remplacer Electron ?Que pensez-vous du fait que Teams s'appuie également sur Apollo Graphql ?