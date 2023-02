Le premier navigateur Web lancé par Microsoft, Internet Explorer, était réputé pour son incroyable lenteur. Si son utilisation était relativement répandue à ses débuts, il a fini par être utilisé dans un seul but : télécharger Chrome pour la toute première fois sur un nouveau système qui ne l'avait pas encore.Microsoft espérait peut-être que cela appartiendrait au passé avec le lancement de son nouveau navigateur Edge, car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement fournir une solution plus efficace. Cependant, malgré le fait que ce soit le cas, les gens utilisent toujours Edge pour télécharger Chrome, et cela ne semble pas être quelque chose qui enthousiasme Microsoft.Tout cela étant dit, il est important de noter que Microsoft a commencé à afficher des publicités pleine page pour Edge lorsque les utilisateurs naviguent vers la page Web qui leur permettrait de télécharger Chrome. Nombreux sont ceux qui critiquent cette forme de publicité trop agressive, et les affirmations de Microsoft dans ces publicités semblent également faire l'objet de critiques.Microsoft affirme que Edge est un navigateur comparable à Chrome, mais qu'il est également plus fiable. Ce n'est pas quelque chose que les utilisateurs d'Edge remarqueraient si tout avait été considéré et pris en compte. Edge est connu pour ses recommandations incessantes et son approche extrêmement laxiste en matière de partage de données personnelles et privées avec des tiers.Dans l'ensemble, il s'agit d'un nouvel exemple de Microsoft qui passe à l'offensive. L'entreprise technologique n'est cependant pas la seule à le faire. Google affiche également de nombreuses bannières, bien qu'il ne le fasse jamais sur les sites Web de ses concurrents. Cela pourrait avoir l'effet inverse de celui escompté par Microsoft, puisque les utilisateurs pourraient être encore plus déterminés à ne jamais utiliser Edge, ne serait-ce que pour punir Microsoft d'avoir essayé de les forcer à le faire.Source : NeowinQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de Microsoft Edge ? Quel navigateur utilisez-vous ?