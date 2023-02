Le navigateur Edge a reçu un coup de pouce massif, et ce grâce à ChatGPT. Après que Microsoft a incorporé une version avancée de ChatGPT dans son moteur de recherche Bing, les gens ont commencé à télécharger Edge plus souvent.De nouvelles données montrent que l'application Microsoft Edge est installée environ 50 000 fois par jour. C'est un chiffre impressionnant, mais malgré cela, Microsoft Edge a connu une augmentation incroyable de 350 % après l'annonce du déploiement d'un chatbot IA dans Bing.L'application a ainsi été téléchargée 180 000 fois en une seule journée, ce qui représente le plus grand nombre de téléchargements quotidiens que l'application ait connu en 2023 jusqu'à présent. Cela la mettait au même niveau que Google Chrome, mais cela n'a pas duré.L'augmentation des téléchargements n'a duré que quelques jours avant de revenir à un taux normal. L'IA est un outil utile, mais elle est aussi considérée comme un gadget pour le moment.Néanmoins, cela semble indiquer que Microsoft a la bonne idée de se lancer à fond dans le monde des chatbots IA. Le géant de la technologie est un investisseur majeur dans OpenAI, et il y a de fortes chances qu'il veuille doubler son investissement afin de dominer ses différents concurrents. L'espoir est qu'un chatbot alimenté par l'IA permettra à Bing de devenir enfin le tueur de Google que Microsoft a toujours voulu qu'il soit.Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que les informations présentées ici sont pertinentes, voire utiles ?Selon vous, pourquoi Microsoft Edge n'a pas réussi à maintenir son taux de téléchargement élevé ?