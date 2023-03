typeof

(

)

(

(

)

)

// Obtain the function pointer type from a field. This used to be the 'IntPtr' type, now it's 'Type':

// New methods to determine if a type is a function pointer:

(

)

// True

(

)

// True

// New methods to obtain the return and parameter types:

(

$

"Return type: { fpType.GetFunctionPointerReturnType ( ) } "

)

// System.Void

foreach

(

in

(

)

)

{

(

$

"Parameter type: { parameterType } "

)

// System.Int32&

}

// Access to custom modifiers and calling conventions requires a "modified type":

(

)

// A modified type forwards most members to its underlying type which can be obtained with Type.UnderlyingSystemType:

// New methods to obtain the calling conventions:

foreach

(

in

(

)

)

{

(

$

"Calling convention: { callConv } "

)

// System.Runtime.CompilerServices.CallConvSuppressGCTransition

// System.Runtime.CompilerServices.CallConvCdecl

}

// New methods to obtain the custom modifiers:

foreach

(

in

(

)

[

0

]

(

)

)

{

(

$

"Required modifier for first parameter: { modreq } "

)

// System.Runtime.InteropServices.InAttribute

}

// Sample class that contains a function pointer field:

public

unsafe

class

{

public

delegate

[

]

in

int

void

}