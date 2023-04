Cela ne prendra pas la forme d'un nouveau module dédié, mais plutôt d'un plugin. Plus précisément, la fonctionnalité ChatGPT de PowerToys, pilotée par l'IA, sera fournie par un plugin PowerToys Run actuellement en cours de développement. Il s'agit d'une initiative qui intègre parfaitement la puissance de ChatGPT dans Windows 10 et Windows 11.PowerToys Run est un module de lancement très avancé et incroyablement performant qui s'est avéré être le favori des fans de PowerToys. Un simple raccourci clavier (Alt + Espace) peut être utilisé non seulement pour lancer des applications et ouvrir des fichiers, mais aussi pour effectuer des recherches. Mais surtout, il supporte des plugins qui étendent considérablement ses capacités.C'est pour cette raison que la prise en charge de ChatGPT est en cours.Le développeur Simone Franco a créé un prototype de plugin en quelques heures seulement, et son travail peut être consulté sur le dépôt GitHub de PowerToys :Le plugin n'en est qu'à ses débuts, mais il est certain qu'il suscitera beaucoup d'intérêt. Cela signifie que toute personne ayant PowerToys installé sera juste à un raccourci clavier d'exploiter la puissance de ChatGPT dans les recherches et les requêtes - pas besoin d'ouvrir un navigateur.Il est difficile de dire quand nous pourrons essayer le plugin ChatGPT pour PowerToys, mais nous espérons que ce ne sera pas trop long.Source : GitHub Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, cette fonctionnalité est-elle vraiment utile ? Ou bien s'agit-il d'un gadget superflu ?