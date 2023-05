Le site à but non lucratif Grist rapporte que la commission chargée d'examiner ce projet de loi a reçu un courrier électronique du directeur principal des affaires gouvernementales de Microsoft, indiquant que le projet de loi "".Le Fair Repair Act a été bloqué une semaine plus tard en raison de l'opposition des trois républicains de la commission et de la sénatrice Lisa Wellman, démocrate et ancienne dirigeante d'Apple. (Apple fait souvent pression contre les projets de loi sur le droit à la réparation et, lors d'une audition, Mme Wellman a défendu la position du fabricant de l'iPhone en affirmant qu'il en faisait déjà assez en matière de réparation). Malgré l'échec du projet de loi cette année, les défenseurs du droit à la réparation affirment que le soutien de Microsoft - une première notable pour une grande entreprise technologique américaine - amène d'autres fabricants à négocier pour la première fois les détails d'autres projets de loi sur le droit à la réparation.", a déclaré à Grist Nathan Proctor, qui dirige la campagne sur le droit à la réparation du Groupe d'intérêt public américain pour la recherche. "Comme d'autres géants de la technologie grand public, Microsoft a historiquement combattu les projets de loi sur le droit à la réparation tout en limitant l'accès aux pièces de rechange, aux outils et à la documentation de réparation à son réseau de partenaires de réparation "autorisés". En 2019, l'entreprise a même contribué à faire échouer un projet de loi sur la réparation dans l'État de Washington. Mais ces dernières années, l'entreprise a commencé à changer de discours sur la question. En 2021, sous la pression de ses actionnaires, Microsoft a accepté de prendre des mesures pour faciliter la réparation de ses appareils - une première pour une entreprise américaine. Microsoft a donné suite à cet accord en élargissant l'accès aux pièces détachées et aux outils d'entretien, notamment par le biais d'un partenariat avec le site de guides de réparation iFixit. Le géant de la technologie a également commandé une étude qui a révélé que la réparation des produits Microsoft au lieu de leur remplacement peut réduire considérablement les déchets et les émissions de carbone. Microsoft a également commencé à coopérer davantage avec les législateurs sur les projets de loi relatifs au droit à la réparation. Fin 2021 et en 2022, l'entreprise a rencontré des législateurs à Washington et à New York pour discuter du projet de loi sur le droit à la réparation dans chaque État. Dans les deux cas, les législateurs et les défenseurs impliqués dans les négociations sur les projets de loi ont qualifié les réunions de productives...Lorsque les législateurs de l'État de Washington ont relancé leur projet de loi sur le droit à la réparation pour le cycle législatif de 2023, Microsoft s'est à nouveau présenté à la table des négociations. Du point de vue de Joe Nguyen, sénateur de l'État et auteur du projet de loi, le point de vue de Microsoft était le suivant : "".M. Proctor, dont l'organisation a également participé à la négociation du projet de loi de Washington, a déclaré que Microsoft avait quelques demandes spécifiques, notamment que le projet de loi exige que les ateliers de réparation possèdent une certification technique d'une tierce partie et qu'ils soient assurés. Il était également important pour Microsoft que le projet de loi ne couvre que les produits fabriqués après la date d'entrée en vigueur de la loi, et que les fabricants soient tenus de ne fournir au public que les mêmes pièces et documents que ceux que reçoivent déjà leurs fournisseurs de services de réparation agréés. Selon M. Proctor, certaines des demandes de l'entreprise ont été "difficiles" à concéder pour les défenseurs. "Sources : Grist, MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ? Trouvez-vous ces informations utiles et pertinentes ?Pensez-vous que d'autres grandes entreprises technologiques devraient emboiter le pas à Microsoft et soutenir les projets de loi sur le droit à la réparation ?Que pensez-vous des exigences spécifiques émises par Microsoft ? Sont-elles pertinentes, selon vous ?