Bill Gates regrette d'avoir passé la majeure partie de sa vie à travailler

Il a ajouté que si quelqu'un décide de s'accorder de l'indulgence ou une pause, cela ne fait pas de lui un paresseux ou un improductif. Selon Bill Gates, au tout début de Microsoft, il gardait un œil sur son personnel. Il avait l'habitude de voir quels travailleurs partaient tôt et qui faisait des heures supplémentaires en restant au bureau. Gates utilisait la fenêtre de son bureau, qui donnait sur le parking, pour regarder les travailleurs partir. Aujourd'hui, il sait que l'équilibre est important dans la vie et qu'il faut s'efforcer d'y parvenir.En partageant ses conseils avec les étudiants, le fondateur de Microsoft leur a dit qu'ils ne devraient pas attendre, tout comme il a attendu pour comprendre l'importance d'une vie équilibrée. Il a ajouté que les étudiants devraient prendre le temps de se concentrer davantage sur leurs liens avec les autres. Appréciez les choses qu'ils ont accomplies. Et pas seulement eux-mêmes ; si quelqu'un autour d'eux veut s'accorder une pause, il doit pouvoir le faire. Il y a quatre ans, Gate a avoué qu'il était très strict avec son personnel ; il envoyait des courriels même à minuit. Aujourd'hui, il s'est rendu compte qu'en dépit d'un travail continu, il les a aidés à assurer le succès de l'entreprise, mais que certains d'entre eux sont allés trop loin.Bill Gates leur a conseillé de ne pas se limiter à la salle de classe ; au contraire, ils devraient être prêts à apprendre même du monde extérieur ou des choses qu'ils ont vécues jusqu'à présent. Bill a souligné l'importance des amitiés et de la confiance entre eux. Il leur a également dit qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, car certains élèves pourraient être inquiets quant aux choses qu'ils ont prévues pour leur avenir.Ce n'était pas la première fois que Bill Gate était invité à s'adresser aux étudiants lors de la remise des diplômes. Auparavant, il avait prononcé son discours dans différentes universités, dont Harvard.Source : Bill Gates : 5 things I wish I heard at the graduation I never had Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des propos de Bill Gates ? Partagez-vous son avis ?