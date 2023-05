Nouvelles fonctionnalités déployées cette semaine

Cela fait seulement 100 jours que Microsoft a présenté au monde une nouvelle ère de recherche alimentée par l'IA. Pendant ce temps, nous avons continuellement livré de nouvelles fonctionnalités qui ajoutent une réelle valeur en se basant sur les commentaires de nos testeurs. Notre objectif reste le même : proposer des innovations qui transforment la recherche pour tout le monde, que vous soyez un adepte de Bing ou que vous l'essayiez pour la première fois.Aujourd'hui, nous passons aux étapes suivantes de ce voyage avec de nouvelles expériences mobiles qui correspondent à nos capacités de bureau et apportent des mises à jour visuelles à travers Bing.Les nouvelles fonctionnalités annoncées au début du mois de mai commencent à s'envoler. Cette semaine, l'expérience Bing sur ordinateur et sur mobile va s'enrichir de vidéos, de cartes de connaissances, de graphiques, d'une meilleure mise en forme et de capacités de partage social pour le chat.De plus, l'historique des chats est déployé sur les ordinateurs de bureau et les téléphones portables. Avec l'historique des discussions sur mobile, il vous suffit d'appuyer sur l'icône inspirée de l'horloge en haut de votre discussion existante pour afficher une liste des activités récentes. Cette fonctionnalité sera bientôt disponible sur les ordinateurs de bureau.L'engouement pour Bing mobile n'a jamais été aussi grand ; nous constatons que le nombre de téléchargements quotidiens a été multiplié par 8 depuis le lancement du nouveau Bing, car les utilisateurs du monde entier intègrent leur copilote IA lors de leurs déplacements. Pour rendre ces expériences mobiles encore plus riches, nous introduisons de nouvelles fonctionnalités qui seront bientôt disponibles dans les applications Bing, SwiftKey, Edge et Skype.- Les widgets sont un excellent moyen d'obtenir des informations en un coup d'œil ou d'accéder directement aux fonctionnalités de vos applications préférées. Cette semaine, nous lançons un nouveau widget Bing Chat que vous pouvez ajouter à votre écran d'accueil iOS ou Android (instructions de configuration rapide ici et ici). Bientôt, vous pourrez cliquer sur l'icône Bing pour accéder directement à la nouvelle expérience Bing Chat, ou cliquer sur l'icône du microphone pour poser verbalement une question.- Une autre demande fréquente est de permettre des conversations continues entre les plateformes, et nous sommes ravis d'annoncer que cela est disponible dès aujourd'hui. La possibilité de poursuivre les conversations sur le bureau sur le mobile, et vice versa, signifie que vous pouvez demander à Bing de vous écrire une recette de salade printanière, puis poursuivre la conversation à l'épicerie lorsqu'il n'y a plus d'asperges et que vous avez besoin d'un substitut, puis en apprendre davantage sur la préparation des fèves de retour à la maison.Cette fonctionnalité est en cours de lancement et sera disponible pour tous sur iOS et Android au cours de la semaine prochaine. Pour accéder à cette fonctionnalité, cliquez sur la réponse sur votre ordinateur, puis sélectionnez l'icône du téléphone dans le menu des options pour afficher le code QR. Scannez-le pour l'ouvrir sur votre téléphone.- Nous sommes ravis d'apporter le nouveau Bing à de nouveaux utilisateurs dans le monde entier. Nous avons augmenté le nombre de pays et de langues pris en charge pour la saisie vocale, et amélioré la qualité des discussions en dehors de l'anglais. Vous pouvez désormais choisir parmi une grande variété de langues et de voix pour adapter l'expérience à vos goûts et à vos besoins.- SwiftKey est votre clavier préféré qui met Bing, doté de l'IA, à votre portée. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer des recherches et discuter avec Bing depuis vos applications mobiles préférées, ainsi que pour changer le ton ou recadrer vos messages avant d'appuyer sur le bouton d'envoi.Aujourd'hui, nous sommes ravis d'étendre ces fonctionnalités à la fonction Composer de SwiftKey, qui rédigera désormais un texte pour vous en fonction des paramètres que vous aurez suggérés - non seulement le sujet, mais aussi le ton, le format et la longueur du message. Si vous redoutez la paperasserie et les tâches administratives, laissez la fonction Composer faire le gros du travail à votre place. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour écrire un courriel à un prestataire de services afin de lui demander de résoudre un problème. Modifiez rapidement l'e-mail rédigé pour vous assurer que les détails sont corrects, puis envoyez-le et continuez votre journée.Cette fonctionnalité commence à être déployée aujourd'hui ; utilisez-la en cliquant sur l'icône Bing dans le ruban au-dessus du clavier SwiftKey. Elle sera disponible pour tous les utilisateurs sur iOS et Android dans les deux prochaines semaines. Cette fonctionnalité est également disponible sur le bureau via la barre latérale Edge.- Nous sommes également ravis d'annoncer que notre traducteur alimenté par l'IA est désormais intégré au clavier SwiftKey, ce qui permet de rester en contact avec des amis et des membres de la famille dans le monde entier, encore plus facilement. Comme pour Compose, il vous suffit de cliquer sur l'icône Bing dans le ruban au-dessus du clavier SwiftKey. Cliquez ensuite sur Traduire, et vous pourrez choisir les langues vers lesquelles et à partir desquelles vous souhaitez traduire. La traduction est possible dans toutes les langues prises en charge par Bing. Tapez ou collez le texte, et le texte traduit sera déposé directement dans le champ du message pour que vous puissiez l'envoyer. Elle est déjà disponible sur Android et le sera pour tous les utilisateurs, y compris ceux d'iOS, dans le monde entier au cours de la semaine prochaine.- La fonction SwiftKey Tone, lancée récemment, a ajouté deux nouvelles tonalités : Witty et Funny ! Ensemble, ces fonctionnalités alimentées par l'IA vous permettent de rédiger le bon message, avec le ton approprié, qu'il s'agisse de peaufiner un one-liner amusant ou de rédiger un e-mail professionnel important à partir de zéro.- Sur Edge mobile, vous pourrez bientôt poser des questions dans Bing Chat en rapport avec le contenu de la page mobile que vous consultez, ou demander à Bing de le résumer. Imaginons que vous recherchiez des recettes pour votre prochain dîner. Avec Bing Chat dans l'application mobile Edge, il vous suffit d'appuyer sur l'icône Chat dans la barre de navigation inférieure pour demander quel vin accompagnerait le mieux la recette que vous consultez. Vous pouvez également poser des questions complémentaires jusqu'à ce que vous obteniez exactement ce dont vous avez besoin. Grâce à cette fonctionnalité, lorsque vous lisez un article ou un document en ligne, vous pouvez également appuyer sur l'icône Bing Chat et demander au Chat de résumer le contenu pour vous, afin d'obtenir des informations plus rapidement lorsque vous êtes en déplacement !- Bing sera bientôt en mesure de fournir rapidement un contexte approfondi pour n'importe quel texte dans l'application mobile Edge. Par exemple, si vous lisez les actualités et que vous n'êtes pas sûr d'un événement historique précis auquel il est fait référence, il vous suffit de mettre le texte en surbrillance et de sélectionner Bing dans le menu d'options. Il vous suffit de mettre en surbrillance le texte en question et de sélectionner Bing dans le menu des options. Cela ouvrira une conversation avec Bing, que vous pourrez utiliser pour en savoir plus sur le sujet en citant des sources et en résumant clairement le texte.Ces deux nouvelles expériences seront bientôt disponibles pour tous les utilisateurs dans le monde entier.: désormais, toutes les discussions de groupe dans Skype peuvent inclure le nouveau Bing basé sur l'IA. Par exemple, si vous avez une longue conversation avec des amis sur les lieux d'intérêt, vous pouvez demander à Bing de dresser la liste de toutes les options discutées et de générer de nouvelles idées similaires. Il vous suffit de taguer directement @Bing - les participants n'ont pas besoin de rechercher Bing pour l'ajouter à leurs contacts. Cette fonctionnalité est actuellement déployée pour les utilisateurs et sera disponible pour tous d'ici quelques jours.Ce n'est que le début des 100 prochains jours de Bing alimenté par l'IA. La prochaine étape est la Build, où nous en dirons plus sur la façon dont les développeurs peuvent tirer parti de la plateforme d'IA de Bing pour élargir leur portée et apporter de nouveaux avantages à tout le monde sur PC et mobile.