Edge now lets you add specific sites where images will NOT be enhanced (Canary), and the description of this feature has been updated to make it clear that "image URLs will be sent to Microsoft to provide super resolution":https://t.co/UU5isngon9 pic.twitter.com/4PQ0lJIdI4 — Leopeva64 (@Leopeva64) June 11, 2023

Microsoft Edge est un navigateur riche en fonctionnalités qui propose de nombreux outils et options destinés à améliorer votre expérience de navigation et à la rendre plus pratique. Cela dit, certaines de ces fonctionnalités posent des préoccupations de confidentialité. Il n'y a pas si longtemps, Edge s'est retrouvé dans une situation délicate après la découverte d'un bogue qui permettait à Bing d'accéder à l'historique de votre navigation. Le bogue, tel que documenté par les experts en cybersécurité, était présent dans la fonction "Suivre les créateurs". Il a entraîné la fuite des URL de tous les sites Web visités par l'utilisateur vers les serveurs API de Bing.Récemment, il a été découvert que la fonction d'amélioration des images d'Edge envoyait automatiquement l'URL de l'image affichée sur le navigateur à Microsoft pour traitement. Pour ceux qui l'ignorent, la fonction "Améliorer les images" est une fonction expérimentale du navigateur Web Microsoft Edge qui est conçue pour améliorer la qualité des images affichées à l'écran en ajoutant de la couleur et de la luminosité et en ajustant le contraste. Bien que cette fonctionnalité semble intéressante, les récentes mises à jour de Microsoft Edge Canary ont fourni plus d'informations sur le fonctionnement de l'amélioration de l'image. Ce qui a déclenché un tollé.La description de la fonction "Améliorer les images" est la suivante : « renforcer la netteté des images et améliorer la couleur, l'éclairage et le contraste à l'aide de la fonction "super résolution" pour les images ». Lorsque vous cliquez sur l'icône du point d'interrogation, la description suivante s'affiche : « ce paramètre vous permet de choisir si Microsoft Edge peut automatiquement améliorer les images pour vous montrer des images plus nettes avec de meilleures couleurs, un meilleur éclairage et un meilleur contraste. Il s'agit actuellement d'une fonctionnalité expérimentale, il est donc possible qu'elle ne soit pas encore disponible pour vous ».La récente mise à jour Canary ajoute que la fonctionnalité collecte et envoie automatiquement toutes les URL d'images à Microsoft Edge, ce qui constitue une violation présumée de la vie privée des utilisateurs. Dans un nouveau panneau de configuration de la fonctionnalité, la description entièrement mise à jour indique : « utiliser la super résolution pour améliorer la clarté, la netteté, l'éclairage et le contraste des images sur le Web. Les URL des images seront envoyées à Microsoft pour fournir la super résolution. Vous pouvez choisir d'améliorer les images sur les sites que vous aimez ». Il semble que la fonction soit réservée à des sites spécifiques.Mais le plus gros problème est que la fonction d'amélioration des images, bien qu'expérimentale, semble être activée par défaut sur le navigateur Edge. Selon les critiques, d'autres services douteux seraient également activés par défaut. En raison d'un manque de transparence, des utilisateurs peu méfiants procèdent à la configuration initiale et autorisent le navigateur à envoyer des images à Microsoft pour traitement et amélioration. Le processus de collecte et d'envoi automatique de toutes URL des images visualisées à la firme de Redmond suscite désormais des inquiétudes : l'entreprise pourrait également suivre les images visionnées par les utilisateurs.Microsoft n'a pas répondu à une demande de commentaire, mais il semble que l'entreprise ait eu l'intention de collecter uniquement les URL des images sans aucune information d'identification pour chaque installation du navigateur Edge. Un document d'assistance de l'entreprise note : « lorsque l'option "Améliorer les images" est activée, Microsoft Edge chiffre et transmet les images aux serveurs de Microsoft pour qu'ils les améliorent. Aucun identifiant d'utilisateur n'est inclus dans les requêtes adressées aux serveurs. Les images sont mises en cache pendant 30 jours afin d'améliorer les performances ». Il est possible de désactiver cette fonctionnalité.Microsoft s'efforce de rendre la fonction plus flexible. Les prochaines mises à jour de Edge vous permettront de choisir une méthode plus équilibrée et de spécifier les sites Web qu'Edge ne doit pas traiter. Pour désactiver la fonction d'amélioration des images, les utilisateurs de Microsoft Edge Canary doivent simplement se rendre danset cliquez suren regard de la liste. Edge dispose d'une autre fonctionnalité basée sur l'IA appelée : Video Super Resolution (VSR).VSR est conçue pour améliorer la qualité des vidéos de faible qualité dans le navigateur Edge. Selon Microsoft, VSR utilise l'apprentissage automatique pour améliorer la qualité des vidéos visionnées dans Edge en utilisant des algorithmes indépendants de la carte graphique pour supprimer les artefacts de compression et augmenter la résolution vidéo, afin que vous puissiez profiter de vidéos claires et nettes sur YouTube et d'autres plateformes de streaming vidéo sans sacrifier la bande passante. Cependant, les deux fonctionnalités sont critiquées par certains internautes qui trouvent qu'elles ne sont pas vraiment d'une grande aux internautes.« Je trouve tout simplement absurde qu'un navigateur puisse effectuer une "super résolution", et encore plus par défaut. Cela ne risque-t-il pas de nuire à la visualisation d'images médicales, en insérant de faux détails qui n'existent pas ? De même que pour le texte dans les images, par exemple en inventant un numéro de plaque d'immatriculation proprement lisible, mais halluciné sur une voiture, ou un chiffre financier, alors que l'original est flou ? Non seulement cette idée semble terriblement dangereuse, mais je suis choqué qu'un examen juridique chez Microsoft ait pu l'approuver en premier lieu », a écrit un critique.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la fonction d'amélioration des images dans Edge ?Selon vous, cette fonctionnalité est-elle réellement utile pour les internautes ?Êtes-vous d'accord pour qu'Edge envoie les images que vous regardez en ligne à Microsoft ?