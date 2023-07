Microsoft, qui a été condamné à une amende de 2,2 milliards d'euros au cours de la décennie précédente pour des pratiques contraires aux règles de concurrence de l'UE, notamment la vente liée ou groupée de deux produits ou plus, s'est retrouvé dans le collimateur de l'UE après une plainte déposée par Slack, l'application de messagerie pour espace de travail appartenant à Salesforce, en 2020.Microsoft a ajouté gratuitement Teams à Office 365 en 2017, l'appli remplaçant à terme Skype for Business. Slack a allégué que son rival avait injustement intégré l'app de chat et de vidéo sur le workplace Teams dans son produit Office. Microsoft a entamé des discussions avec la Commission européenne l'année dernière pour tenter d'éviter une enquête. Il a récemment proposé de réduire le prix de son produit Office sans l'application Teams.La Commission européenne, qui espère qu'une différence de prix entre Office avec Teams et Office sans l'application garantira des conditions de concurrence équitables avec les rivaux et donnera plus de choix aux consommateurs, a cherché à obtenir une réduction de prix plus importante que celle proposée par le géant américain du logiciel, ont déclaré les personnes.Un porte-parole de Microsoft a déclaré : « Nous continuons à coopérer avec la Commission dans le cadre de son enquête et sommes ouverts à des solutions pragmatiques qui répondent à ses préoccupations et servent les intérêts des clients ».L'entreprise, qui risque une amende pouvant aller jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires mondial si elle est reconnue coupable d'infraction aux règles antitrust de l'UE, peut encore améliorer ses mesures correctives avant que l'autorité de surveillance n'ouvre une enquête.Source : Microsoft, enquête antitrust de l'Union européenneQuel est votre avis sur le sujet ?