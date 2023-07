Contrairement aux PC cloud Windows 365 Enterprise, les PC cloud Windows 365 Frontline restent par défaut hors tension lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les employés doivent sauvegarder leur travail à la fin de leur journée de travail, puis se déconnecter ou fermer la session pour un changement d'utilisateur. Les entreprises n'ont pas besoin d'acheter un PC dans le cloud pour chaque employé, mais seulement de disposer d'un nombre suffisant de PC dans le cloud pour le nombre maximum d'utilisateurs actifs à un moment donné.Microsoft annonce que Windows 365 Frontline est désormais disponible.Sam Tulimat, de l'entreprise, explique :« Pour de nombreuses entreprises, la possibilité d'étendre les PC Cloud de cette manière peut signifier des réductions de coûts et une augmentation de la productivité de leurs travailleurs, tandis que les administrateurs informatiques sont également en mesure de gérer facilement les PC Cloud Frontline dans Microsoft Intune avec d'autres PC Cloud et appareils physiques.Lors de l'avant-première, les entreprises ont déjà utilisé Windows 365 Frontline dans une liste étendue de scénarios et d'industries pour une variété de cas où les employés ont besoin d'accéder à leur PC Cloud pour une période de temps limitée - des cas comme les cliniciens de la santé, les consultants, les représentants du service à la clientèle, et bien d'autres ».Quel est votre avis sur le sujet ?