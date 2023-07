Ces environnements de développement préconfigurés, basés sur des conteneurs et Linux, ont rempli leur rôle en 2019, mais les demandes des développeurs ont forcé Microsoft à aller plus loin. Le résultat est Microsoft Dev Box, qui combine des capacités optimisées pour les développeurs avec la gestion prête pour l'entreprise de Windows 365 et Microsoft Intune.La route vers la disponibilité générale a été longue, car Microsoft voulait prendre le temps de s'assurer que Microsoft Dev Box était entièrement prêt pour l'entreprise. L'entreprise indique qu'elle a travaillé en étroite collaboration avec diverses équipes internes pour atteindre ce stade, y compris l'équipe Visual Studio pour ajouter des intégrations internes qui optimisent l'expérience Visual Studio sur Dev Box.Microsoft précise que la plateforme a été conçue en tenant compte de nombreux scénarios d'utilisation et que les prix ont été adaptés en fonction des retours d'information :Des années de développement sont réellement visibles dans la Microsoft Dev Box, mais ce n'est pas fini. En ce qui concerne l'avenir, Microsoft déclare :Source : Microsoft Quel est votre avis sur cette annonce ?