L'instabilité économique qui s'est installée après la crise de la Covid-19 continue de secouer les entreprises, y compris les Big Tech. Les entreprises technologiques ont supprimé des centaines de milliers d'emplois depuis le début de l'année - plus de 300 000 emplois auraient été supprimés rien qu'au premier semestre - afin de faire face à ces difficultés macroéconomiques. Certaines entreprises sont allées plus loin en élaborant des politiques très contraignantes de réduction des coûts. Microsoft a décidé quant à lui de geler les salaires de tous ses employés à temps plein cette année pour l'aider à surmonter cette période d'incertitude croissante.Les employés de Microsoft reçoivent généralement en août des informations sur les rémunérations basées sur les performances, qui entrent en vigueur en septembre. Cette année, les salaires devraient stagner et les primes devraient être nettement moins importantes. Les employés de Microsoft s'attendaient à des augmentations de salaire décevantes, car Nadella avait annoncé en mai le gel des salaires et de la réduction du budget des primes. Malgré la transparence des mesures de réduction des coûts, les employés s'étant renseignés sur l'impact des coupes budgétaires sur leurs évaluations de performance ont fait face à une fin de non-recevoir.Selon une fuite de documents consultés par Insider, les managers auraient reçu l'ordre d'esquiver ces questions au nom de la culture d'entreprise. « Il est naturel que les employés posent des questions sur le budget, étant donné les décisions communiquées dans l'e-mail de Satya. Mais il est plus important d'axer les discussions avec les collaborateurs directs sur leur impact au cours de l'année fiscale écoulée et de les relier directement à leurs récompenses », peut-on lire dans les instructions. Les responsables de Microsoft ne sont pas autorisés à utiliser les coupes budgétaires pour expliquer les décisions prises en matière de rémunération des employés.Ils doivent au contraire insister sur le fait que c'est l'impact de l'employé lui-même qui détermine ses récompenses. « L'utilisation de budgets ou de facteurs autres que l'impact de l'employé pour expliquer les récompenses d'un employé érodera l confiance au sein de votre équipe. Insistez sur le fait que chaque année offre une occasion unique d'avoir un impact, et nous augmentons nos attentes, quel que soit notre budget », note le guide de Microsoft. Les derniers conseils donnés aux responsables de Microsoft interviennent alors que la révision des salaires de cette année est intrinsèquement liée aux coupes budgétaires en cours dans l'entreprise.Certains critiques considèrent cet ordre comme un virage à 180 degrés en matière de transparence. Le cycle d'évaluation annuel de Microsoft commence généralement par des évaluations des performances à partir d'avril, des notifications sur l'impact des performances sur la rémunération à partir de la mi-août, et un paiement le 15 septembre. Trois employés de Microsoft qui ont communiqué à Insider les détails de leur évaluation et de leur rémunération affirment que les actions représentent une part plus importante de leurs primes cette année que d'habitude. Cela semble correspondre aux propos de Nadella dans son courriel envoyé en mai.Dans son courriel, Nadella prévient que l'entreprise ne surfinancera pas les primes et les attributions d'actions comme elle l'a fait l'année dernière. « En tant que l'équipe dirigeante, nous ne prenons pas cette décision à la légère, car nous y avons réfléchi pendant plusieurs mois, et nous pensons qu'elle est nécessaire pour préparer l'entreprise à un succès à long terme », a écrit Nadella. Dans un autre courriel qui a également fait l'objet d'une fuite en mai, Kathleen Hogan, responsable des ressources humaines chez Microsoft, a demandé aux cadres supérieurs d'octroyer moins de "récompenses exceptionnelles" qu'à l'accoutumée.C'est-à-dire qu'ils doivent éviter de donner une note de performance élevée pouvant conduire à une augmentation de salaire et à des primes. « Moins d'employés pourront recevoir des récompenses exceptionnelles et un plus grand nombre d'entre eux devront se situer au milieu de la fourchette », aurait déclaré Hogan dans son courriel. Pendant ce temps, Christopher Capossela, directeur marketing de Microsoft, a déclaré aux employés mécontents de l'absence d'augmentation de salaire que le meilleur moyen d'augmenter leur rémunération était de faire grimper les actions. Capossela a toutefois encaissé pour 4,4 millions de dollars d'actions.Plusieurs employés de Microsoft sont frustrés par le gel des salaires. La façon dont Microsoft gère les coupes budgétaires et les changements dans la communication a un impact sur la rémunération des employés et le moral de l'entreprise. La firme de Redmond a eu recours à plusieurs vagues de licenciements cette année et a déjà licencié plus de 10 000 personnes. Dans l'ensemble, cette situation illustre la manière dont des entreprises comme Microsoft gèrent la complexité des contraintes budgétaires, la rémunération des salariés et le maintien d'un environnement de travail positif dans une période d'incertitude économique.Elle met également en évidence les multiples considérations des entreprises lorsqu'elles prennent des décisions affectant leurs employés et leurs objectifs à long terme. D'autres grandes entreprises technologiques sont confrontées aux mêmes problèmes et les analystes ne prévoient pas l'amélioration des conditions économiques pour bientôt. De récentes données indiquent que les suppressions massives d'emplois dans le secteur ont pris fin , mais les embauches n'ont pas repris. Cependant, des entreprises telles que Nvidia arrivent à tirer leurs épingles du jeu en raison de l'essor de l'IA et de la demande impressionnante de GPU.Quel est votre avis sur le sujet ?