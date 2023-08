Microsoft dissocie Teams d'Office pour éviter une amende antitrust de l'Union Européenne

Les changements proposés interviennent un mois après que la Commission européenne a lancé une enquête sur la vente liée d'Office et de Teams par Microsoft, à la suite d'une plainte déposée en 2020 par Slack, une application de messagerie pour espace de travail concurrente appartenant à Salesforce. Les mesures de Microsoft annoncées jeudi étaient similaires aux concessions préliminaires qui n'avaient pas permis de répondre aux préoccupations réglementaires.L'autorité de concurrence de l'UE a déclaré avoir pris note de l'annonce de l'entreprise et s'est refusée à tout autre commentaire. La Commission pourrait porter des accusations formelles contre l'entreprise à l'automne, à moins qu'elle n'améliore son offre, ont déclaré le mois dernier des personnes familières avec le dossier.Teams a été ajouté gratuitement à Office 365 en 2017. Il a finalement remplacé Skype for Business et a gagné en popularité pendant la pandémie en partie grâce à ses vidéoconférences.", a déclaré Nanna-Louise Linde, vice-présidente de Microsoft pour les affaires gouvernementales européennes. Selon elle, les changements visent à répondre à deux préoccupations de l'UE : "".Ces changements, qui entreront en vigueur le 1er octobre, s'appliqueront à l'Union Européenne et à la Suisse. Les entreprises clientes de Microsoft, qui représentent la majeure partie des activités commerciales de l'entreprise en Europe, seront autorisées à passer à une version d'Office excluant Teams à un prix inférieur de 2 euros par mois par rapport à Teams. Les nouvelles entreprises clientes peuvent acheter Teams de manière autonome et séparée pour 5 euros par mois.De nouvelles ressources d'assistance seront mises en place pour aider les clients et les éditeurs de logiciels indépendants qui souhaitent supprimer des données de Teams et les utiliser dans un autre produit. Microsoft développera également une nouvelle méthode pour héberger les applications web Office au sein d'applications et de services concurrents, à l'instar de ce qu'elle fait avec Teams.Salesforce, propriétaire de Slack, a déclaré qu'il n'avait rien à ajouter. Ses rivaux affirment que l'offre de Microsoft, telle qu'elle est formulée, a peu de chances de convaincre l'autorité de surveillance antitrust de l'UE. "", a déclaré une source industrielle.Les enjeux sont importants pour le géant américain de la technologie, qui a accumulé 2,2 milliards d'euros (2,40 milliards de dollars) d'amendes antitrust dans l'UE au cours de la décennie précédente pour avoir lié ou regroupé deux produits ou plus, mais qui a depuis lors cherché à adopter une approche plus conciliante avec les régulateurs.Source : MicrosoftQuel est votre avis sur cette offre ?Comment voyez-vous l'évolution de cette affaire ?