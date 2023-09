Le mécontentement général sur le choix du navigateur par défaut sur Windows ne date pas d'hier. Microsoft a discrètement commencé à s'opposer aux navigateurs tiers avec la sortie de Windows 10, où il a rendu plus difficile la configuration d'un nouveau navigateur par défaut en le cachant derrière plusieurs étapes. Les experts estiment que cette mesure ne respecte pas le choix de notre navigateur et se sont inquiétés à l'époque des changements que Microsoft pourrait apporter à l'avenir. Avec la sortie de Windows 11, Microsoft a commencé à empêcher les navigateurs tiers d'intercepter les liens Web et les force à s'ouvrir dans son navigateur Edge.Chaque fois que vous recherchez quelque chose sur le Web via le champ de recherche du menu Démarrer ou que vous sélectionnez les résultats dans vos widgets, le système d'exploitation un lien Edge. Cependant, selon les experts, ces liens n'ont rien de spécial. Il n'y a donc aucune raison pour que Microsoft oblige les utilisateurs à utiliser Edge pour les ouvrir. Microsoft a expliqué l'année dernière que cette modification avait été apportée pour protéger "l'expérience client de bout en bout", mais de nombreux experts estiment qu'il s'agit là d'une nouvelle façon pour l'entreprise de dicter aux utilisateurs la manière dont ils sont censés utiliser leur ordinateur.Environ deux ans après la sortie de Windows 11, ce changement continue d'irriter beaucoup d'utilisateurs, est considéré comme anticoncurrentiel et serait violation des lois de plusieurs pays. Mais c'est bientôt la fin du calvaire pour les utilisateurs de Windows résidant dans les pays de l'Espace économique européen (EEE). Microsoft a qu'il cessera de forcer les utilisateurs de Windows 11 dans cette région à passer à Edge s'ils cliquent sur un lien à partir du panneau Windows Widgets ou des résultats d'une recherche. Le géant du logiciel a commencé à tester les changements apportés à Windows 11 dans des versions de test récentes du système d'exploitation.« Dans l'Espace économique européen (EEE), les composants du système Windows utilisent le navigateur par défaut pour ouvrir les liens », peut-on lire dans une note de modification d'une version de test de Windows 11 publiée le mois dernier à l'intention des testeurs du canal Dev. Microsoft a refusé de commenter ce changement, ainsi que les raisons pour lesquelles il est limité à une trentaine de pays. Rappelons que l'Espace économique européen (EEE) comprend aujourd'hui les 27 pays de l'Union européenne et trois des quatre États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), notamment l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.Auparavant, les utilisateurs de Windows 10 pouvaient utiliser des applications tierces telles que EdgeDeflector pour contourner les restrictions de Microsoft en matière de navigateur et ouvrir les résultats de recherche du menu Démarrer dans leur navigateur par défaut. Microsoft a mis fin à cette solution de contournement il y a près de deux ans, à peu près au même moment que la sortie de Windows11. Microsoft a discrètement annoncé les derniers changements apportés à Windows 11 quelques jours avant d'annoncer qu'elle commencerait à dissocier Teams de ses suites de productivité Microsoft 365 et Office 365 sur les marchés de l'UE en octobre.Forcer les consommateurs à utiliser un navigateur spécifique peut sembler une préoccupation stupide, mais dans un monde où les grandes entreprises technologiques rivalisent constamment pour s'imposer sur le marché, la pente devient très vite glissante. En juin dernier, la société américaine d'analyse du trafic Web StatCounter a publié des statistiques montrant que Google Chrome reste en tête du classement avec plus de 66 % des parts de marché. Safari est passé devant Edge en avril et a réussi à augmenter sa communauté d'utilisateurs, sa part de marché passant de près de 12 % à 13 %. Edge, quant à lui, est passé de 10 % à 9,91 %.Microsoft semble également naviguer en eaux troubles en ce qui concerne Teams. Selon les analystes, les changements apportés par Microsoft à Teams sont destinés à éviter un nouvel examen antitrust, après que la Commission européenne a ouvert en juillet une enquête antitrust formelle sur le regroupement par Microsoft de Teams avec la suite de productivité Office. L'enquête de l'UE a été déclenchée par une plainte de son rival Slack, qui a allégué que la firme de Redmond avait illégalement lié son produit Microsoft Teams à Office et l'installe de force pour des millions de personnes, bloque son retrait et cache le coût réel pour les entreprises clientes.On ne sait pas si les modifications apportées à Windows 11 sont liées à cette enquête de l'UE ou si Microsoft a dû faire face à d'autres plaintes de la part de ses rivaux concernant le comportement de ses applications par défaut dans Windows. Il est cependant difficile d'imaginer que Microsoft apporte ces modifications à Windows 11 spécifiquement dans les pays de l'UE simplement par choix.Ils sont probablement liés à la loi européenne sur les marchés numériques (Digital Markets Act - DMA) qui entrera en vigueur en mars 2024. Les plateformes comme Windows devront respecter une série de règles en matière d'interopérabilité et de concurrence.Les grandes entreprises doivent notamment telles que Microsoft permettre aux utilisateurs de désinstaller facilement les applications préinstallées ou de modifier les paramètres par défaut des systèmes d'exploitation, des assistants virtuels ou des navigateurs Web qui les orientent vers les produits et services du gardien et fournissent des écrans de choix pour les services clés. La DMA introduit également d'autres règles très contraignantes pour les entreprises.En somme, Microsoft a rendu dans un premier temps difficile le changement de navigateur par défaut dans Windows 11, ce qui a suscité des plaintes de la part de ses concurrents, avant que l'entreprise ne fasse marche arrière. Elle doit toutefois expliquer les raisons de ce revirement. SSi la nouvelle a été accueillie favorablement par les utilisateurs européens, les utilisateurs de Windows dans les autres pays sont encore plus frustrés, car ce changement ne sera pas généralisé.ource : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, qu'est-ce qui explique ce changement pour les utilisateurs de Windows dans l'UE ?À votre avis, doit-on s'attendre à d'autres changements de ce type dans Windows 11 ?fleche: Pensez-vous que Microsoft tente d'échapper à une enquête antitrust de l'UE ?