Microsoft 365 Copilot sera disponible pour les clients commerciaux le 1er novembre

Microsoft 365 Copilot offrira des fonctions d'IA générative dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, etc. Il sera également disponible sur Microsoft 365 Chat, une nouvelle expérience de héros que Microsoft a détaillée aujourd'hui."C", a déclaré Jared Spataro, CVP of Modern Work & Business Applications, à propos de la nouvelle expérience Microsoft Chat aujourd'hui.Microsoft a également annoncé aujourd'hui Copilot Lab, une nouvelle destination où les clients de Microsoft 365 Commercial qui ont accès à Copilot pourront apprendre à devenir plus productifs avec l'assistant IA. Car soyons réalistes, il y aura une courbe d'apprentissage importante pour les organisations désireuses de sauter dans le train de Microsoft 365 Copilot.Dans l'ensemble, Microsoft 365 Copilot sera capable de faire beaucoup de choses, notamment de résumer un fil de discussion dans Outlook, de réécrire un paragraphe dans Word ou d'analyser des données pour vous dans Excel. Cette fonctionnalité s'ajoutera à l'expérience Copilot dans Windows, qui arrivera avec la mise à jour 23H2 le 26 septembre.Pour les clients de Microsoft 365 qui ne souhaitent pas payer pour Microsoft 365 Copilot, Microsoft propose également Bing Chat Enterprise gratuitement avec les abonnements Microsoft 365 E3 et E5, Business Standard et Business Premium. Bing Chat Enterprise offre la même expérience que le chatbot Bing pour les consommateurs, avec en plus la protection des données commerciales. Microsoft garantit également qu'il ne stocke pas les requêtes et qu'il ne les utilise pas pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. Microsoft a également annoncé aujourd'hui que Bing Chat Enterprise est désormais disponible dans l'application mobile Microsoft Edge. Bing Chat Enterprise prend également en charge la recherche visuelle multimodale et Image Creator.Source : MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ?