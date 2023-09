Aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante en unifiant ces capacités dans une expérience unique que nous appelons Microsoft Copilot, votre compagnon IA de tous les jours. Copilot intégrera de manière unique le contexte et l'intelligence du web, vos données de travail et ce que vous faites dans l'instant sur votre PC pour fournir une meilleure assistance - avec votre vie privée et votre sécurité au premier plan. Il s'agira d'une expérience simple et transparente, disponible dans Windows 11, Microsoft 365 et dans notre navigateur web avec Edge et Bing. Elle fonctionnera comme une application ou se révélera d'elle-même lorsque vous en aurez besoin, d'un simple clic droit. Nous continuerons à ajouter des capacités et des connexions à Copilot dans nos applications les plus utilisées au fil du temps, afin de servir notre vision d'une expérience unique qui fonctionne tout au long de votre vie. Aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante en unifiant ces capacités dans une expérience unique que nous appelons Microsoft Copilot, votre compagnon IA de tous les jours. Copilot intégrera de manière unique le contexte et l'intelligence du web, vos données de travail et ce que vous faites dans l'instant sur votre PC pour fournir une meilleure assistance - avec votre vie privée et votre sécurité au premier plan. Il s'agira d'une expérience simple et transparente, disponible dans Windows 11, Microsoft 365 et dans notre navigateur web avec Edge et Bing. Elle fonctionnera comme une application ou se révélera d'elle-même lorsque vous en aurez besoin, d'un simple clic droit. Nous continuerons à ajouter des capacités et des connexions à Copilot dans nos applications les plus utilisées au fil du temps, afin de servir notre vision d'une expérience unique qui fonctionne tout au long de votre vie.

Avec plus de 150 nouvelles fonctionnalités, la prochaine mise à jour de Windows 11 est l'une des plus ambitieuses à ce jour. Elle apporte la puissance de Copilot et de nouvelles expériences basées sur l'IA à des applications telles que Paint, Photos, Clipchamp et bien d'autres, directement sur votre PC Windows.

Bing prendra en charge le dernier modèle DALL.E 3 d'OpenAI et fournira des réponses plus personnalisées basées sur votre historique de recherche, une nouvelle expérience d'achat alimentée par l'IA, et des mises à jour de Bing Chat Enterprise, le rendant plus mobile et plus visuel.

Microsoft 365 Copilot sera disponible pour les entreprises à partir du 1er novembre 2023, en même temps que Microsoft 365 Chat, un nouvel assistant d'intelligence artificielle qui transformera complètement votre façon de travailler.

La nouvelle mise à jour de Windows 11 offre plus de 150 nouvelles fonctionnalités, dont la puissance de Copilot sur PC.

Copilot dans Windows (en avant-première) vous permet de créer plus rapidement, d'accomplir des tâches avec facilité et d'alléger votre charge cognitive, rendant ainsi simples des tâches autrefois compliquées. Microsoft a fait en sorte que l'accès à la puissance de Copilot soit transparent, car il est toujours là pour vous, dans la barre des tâches ou avec le raccourci clavier Win+C, fournissant une assistance à côté de toutes vos applications, sur toutes les tailles d'écran, au travail, à l'école ou à la maison.

Photos a également été améliorée grâce à l'intelligence artificielle et à de nouvelles fonctionnalités qui facilitent l'édition de vos photos. Avec le flou d'arrière-plan, vous pouvez faire ressortir le sujet de votre photo rapidement et facilement. L'application Photos détecte automatiquement l'arrière-plan de la photo et, d'un simple clic, met instantanément en valeur le sujet et estompe l'arrière-plan. Nous avons amélioré la recherche : avec les photos stockées dans les comptes OneDrive (personnels ou personnels), vous pouvez désormais trouver rapidement la photo que vous recherchez en fonction de son contenu. Vous pouvez également trouver des photos en fonction de l'endroit où elles ont été prises.

Modernisation de l' explorateur de fichiers : nous introduisons une version modernisée de l'accueil, de la barre d'adresse et du champ de recherche de l'explorateur de fichiers, tous conçus pour vous aider à accéder plus facilement à des contenus importants et pertinents, à vous tenir au courant de l'activité des fichiers et à collaborer sans même avoir à ouvrir un fichier. L'Explorateur de fichiers s'enrichit également d'une nouvelle fonction Galerie, conçue pour faciliter l'accès à votre collection de photos.

Grâce à Windows Backup, il est plus facile que jamais de passer à un nouveau PC sous Windows 11. Avec Windows Backup, la transition de la plupart des fichiers, applications et paramètres d'un PC à l'autre se fait en toute transparence, de sorte que tout est là où vous l'avez laissé, exactement comme vous l'aimez.

Transformer le travail avec Microsoft 365 Copilot, Bing Chat Enterprise et Windows

En mars, nous vous avons montré ce que Microsoft 365 Copilot peut faire dans les applications que des millions de personnes utilisent chaque jour au travail et dans la vie privée - Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams - en utilisant simplement vos propres mots. Après des mois d'apprentissage aux côtés de clients tels que Visa, General Motors, KPMG et Lumen Technologies, nous sommes ravis de vous annoncer que Microsoft 365 Copilot sera disponible pour les entreprises à partir du 1er novembre.

La nouvelle ère de l'IA avec Copilot de Microsoft est arrivée, et elle est prête pour vous.

Nous pensons que Microsoft est l'endroit où des expériences d'IA puissantes et utiles sont intégrées (simplement, en toute sécurité et de manière responsable) dans les produits que vous utilisez le plus. Nous ne contentons pas d'accroître l'utilité de ces expériences, mais nous les développons. De Windows 11 à la destination des meilleures expériences d'intelligence artificielle pour donner plus de pouvoir à ceux qui l'utilisent au travail, à l'école et à la maison. Microsoft 365, la suite de productivité la plus fiable de la planète. Bing et Edge, le moteur de recherche et le navigateur les plus innovants du marché. Le tout réuni sur les PC Windows 11 comme Surface. Et avec Copilot qui vous aide à accomplir des tâches, à créer et à vous connecter aux personnes qui vous sont chères ou au monde qui vous entoure. Nous sommes impatients de voir ce que vous pourrez faire avec ces expériences.

Copilot commencera à être déployé sous sa forme initiale dans le cadre de la mise à jour gratuite de Windows 11, à partir du 26 septembre, et dans Bing, Edge et Microsoft 365 Copilot cet automne. Microsoft annonce également de nouvelles expériences et de nouveaux appareils pour vous aider à être plus productif, à stimuler votre créativité et à répondre aux besoins quotidiens des personnes et des entreprises.Ces expériences, y compris Copilot dans Windows et d'autres, seront disponibles à partir du 26 septembre dans le cadre de la dernière mise à jour de Windows 11, version 22H2.Pour vous permettre de travailler plus efficacement, Microsoft a introduit également de nouvelles fonctionnalités pour Copilot dans Outlook, Word, Excel, Loop, OneNote et OneDrive. Bing Chat Enterprise (le premier point d'entrée dans l'IA générative pour de nombreuses entreprises) bénéficie de quelques mises à jour. Et dans le cadre de la grande mise à jour Windows 11, Windows 365 Switch et Windows 365 Boot seront généralement disponibles, ce qui facilitera encore plus l'accès à votre PC Windows Cloud. Cela permettra aux employés d'être plus performants, tout en facilitant le déploiement, la gestion et la sécurisation par le service informatique. Consultez le blog Microsoft 365 pour en savoir plus sur la façon dont Microsoft 365, Bing Chat Enterprise et Windows transforment notre façon de travailler.Source : Microsoft Quel est votre avis sur ces nouvelles mises à jour de Microsoft ?