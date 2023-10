1. Exécuter Python en toute sécurité sur une machine locale est un problème difficile. Nous traitons tout le code Python dans le classeur comme non fiable, nous l'exécutons donc dans un conteneur isolé par un hyperviseur sur Azure qui n'a pas d'accès réseau sortant. Le code Python et les données sur lesquelles il opère sont envoyés pour être exécutés dans le conteneur. L'environnement Python sous licence Microsoft dans le conteneur est fourni par Anaconda et a été préparé en utilisant leurs pratiques de sécurité rigoureuses comme documenté ici.



2. Le partage de classeurs Excel avec d'autres personnes est un scénario très important. Nous voulions nous assurer que le code Python dans un classeur que vous partagez se comporte de la même manière lorsque vos coéquipiers l'ouvrent, sans qu'ils aient besoin d'installer et de gérer Python.



Python s'exécute sur le cloud Microsoft

Le code Python s'exécute dans des conteneurs isolés de l'hyperviseur, construits sur Azure Container Instances.

Le conteneur contient Python et un ensemble de bibliothèques sécurisées fournies par Anaconda.

L'environnement utilise la distribution Anaconda pour Python, qui contient Python et des bibliothèques construites à la source, fournies directement par Anaconda.

Le code Python n'a pas accès à votre ordinateur, à vos appareils ou à votre compte.

Le code Python n'a pas accès au réseau.

Le code Python n'a pas accès à un jeton d'utilisateur.

Le code Python peut accéder aux données par l'intermédiaire des références via la fonction intégrée xl() dans le cadre d'une formule Python. Cela signifie que les formules Python ont accès à la lecture des valeurs des cellules du classeur, sur la base de la référence de la cellule, ou aux valeurs des sources de données externes, par le biais du nom de connexion de Power Query.

Le code Python renvoie des données à vos classeurs par l'intermédiaire de la fonction Excel =PY(), qui affiche le résultat du code Python dans la cellule où la fonction est saisie. Les fonctions Python ne peuvent pas renvoyer d'autres types d'objets tels que des macros, du code VBA ou d'autres formules.

Le code Python n'a pas accès à d'autres propriétés du classeur, telles que les formules, les graphiques, les tableaux croisés dynamiques, les macros ou le code VBA.

Comment Python in Excel traite-t-il les classeurs provenant d'Internet ou de sources non fiables ?

À quelle fréquence Microsoft met-elle à jour les conteneurs sur lesquels le code Python s'exécute ?

Des correctifs sont appliqués au système d'exploitation sous-jacent sur lequel fonctionne l'instance de conteneur Azure. Cela permet de s'assurer que le conteneur est protégé contre les vulnérabilités et les exploits susceptibles d'affecter vos données. Cette opération s'effectue automatiquement, sans aucune intervention de votre part.





Une fois que Python in Excel sera disponible, des mises à jour périodiques de l'environnement Python seront publiées, avec Python et les bibliothèques fournies par Anaconda. Ces versions incluent les derniers correctifs de sécurité et les améliorations apportées par les communautés Python et Anaconda. Ces versions seront annoncées par le biais d'articles de blog et de documentation. Cela se fera automatiquement, sans aucune configuration requise, et Microsoft utilisera par défaut l'environnement le plus récent. Les classeurs existants continueront à effectuer les calculs en fonction de la version de l'environnement sur lequel le classeur a été créé, et les utilisateurs seront invités à effectuer une mise à niveau s'il existe une version plus récente. Cette approche garantit la cohérence de vos résultats numériques et vous permet, à vous et à votre organisation, de rester à jour.

Comment Microsoft respecte-t-il vos données et votre vie privée ?

Alors, comment équilibrer les compromis entre l'amélioration de la sécurité et la facilité de maintenance avec la perte de fonctionnalité et l'augmentation des coûts lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'un langage de programmation ? Est-il acceptable d'abandonner la mise à disposition de certaines fonctionnalités de base importantes, comme Microsoft le fait ici avec Python et l'a fait par le passé en ne prenant pas en charge Excel VBA dans le nuage et en ne rendant plus le BASIC disponible sur les PC et les Mac ?L'équipe de Microsoft a ajouté à un moment donné que "". "Python in Excel est actuellement en avant-première et est susceptible d'être modifié en fonction des retours d'expérience. Python in Excel est progressivement déployé pour les clients d'Excel pour Windows utilisant le canal bêta. Pour l'instant, la fonctionnalité n'est pas disponible sur d'autres plateformes.Python in Excel exécute le code Python utilisé par Excel dans un conteneur sécurisé sur Microsoft Cloud avec une sécurité de niveau entreprise en tant qu'expérience connectée conforme à Microsoft 365.Python in Excel suit les mêmes politiques de sécurité qu'Excel lorsqu'il s'agit d'ouvrir des classeurs provenant d'Internet ou de sources non fiables.Si vous ouvrez un classeur qui contient du code Python provenant d'Internet, Excel Protected View n'exécutera pas les formules Python dans le classeur. Si un classeur est ouvert avec Microsoft Defender Application Guard, les formules Python ne sont pas exécutées par défaut.En outre, Python in Excel exécute les formules Python dans le classeur non sécurisé au sein de son propre conteneur dédié et isolé de l'hyperviseur, ce qui permet d'éviter toute interaction ou interférence potentielle avec d'autres codes Python s'exécutant à partir d'autres classeurs ouverts.Python in Excel utilise des conteneurs pour exécuter le code Python sur Azure. Les conteneurs sont des environnements isolés et sécurisés qui peuvent exécuter des applications et des services sans affecter le reste du système. Pour garantir la sécurité et la fiabilité des conteneurs, des mises à jour et des correctifs leur sont régulièrement appliqués.Python et les bibliothèques sont mis à jour de la manière suivante afin de garantir la sécurité de vos données et la cohérence de vos résultats numériques.Microsoft accorde une grande importance à la protection de votre vie privée. Pour plus de détails, consultez la. Pour consulter les politiques de protection des données des expériences connectées de Microsoft 365, voir. Pour consulter les politiques de protection des données lors de l'utilisation de Copilot avec des données de classeur, voirMicrosoft continuera à surveiller et à ajuster Python in Excel afin d'assurer votre sécurité et celle de vos données. Cela peut impliquer des modifications futures de l'expérience utilisateur et des paramètres du registre.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?