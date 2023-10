L'affaire est épique, non seulement en termes de dollars, mais aussi en termes d'ampleur. Comme l'a rapporté ProPublica dans un article approfondi publié en 2020, en collaboration avec Fortune, l'IRS a vu dans cette affaire une occasion de prouver l'efficacité de l'agence. Souvent intimidé par la perspective de devoir affronter des entreprises aux ressources illimitées, l'IRS a décidé d'être plus audacieux et plus agressif. Il a pris la décision inhabituelle d'engager un cabinet d'avocats d'affaires pour le représenter, ce qui n'a pas manqué d'irriter Microsoft. L'entreprise, ainsi que d'autres acteurs de son secteur, a réagi en ralliant ses alliés au Congrès pour qu'il mette un frein à l'action de l'IRS.L'audit date déjà de plus de dix ans et devrait encore s'allonger, puisque Microsoft est autorisée à faire appel des conclusions de l'IRS et qu'elle a l'intention de le faire. L'audit s'est concentré sur un accord que l'agence décrira plus tard comme "". En 2005, écrit ProPublica, Microsoft "". Ayant conclu un accord fiscal favorable avec Porto Rico, Microsoft a ensuite canalisé ses bénéfices vers l'usine, qui gravait les logiciels Windows et Office sur CD.À l'époque, certains dirigeants de Microsoft se sont félicités de ce "pur jeu fiscal" et ils avaient des raisons d'être optimistes. Dans un premier temps, l'IRS n'a pas adopté une attitude agressive. Un premier audit a abouti à un changement beaucoup plus modeste en 2011.Mais au début de cette même année, l'IRS avait mis en place une nouvelle unité chargée d'auditer les transactions intra-entreprise qui envoyaient des bénéfices américains dans des paradis fiscaux - des transactions particulièrement courantes dans les entreprises technologiques telles que Google, Facebook et Apple. Le responsable de cette nouvelle unité a décidé que l'accord conclu par Microsoft à Porto Rico méritait d'être examiné de plus près. L'IRS a retiré ses conclusions initiales et s'est attelé à la constitution d'un dossier complet et approfondi.Lorsque ProPublica a publié son article sur l'audit en 2020, les deux parties s'étaient mutuellement poursuivies en justice et l'une d'entre elles était depuis longtemps bloquée au tribunal. Près de trois ans après les dernières requêtes dans cette affaire, un juge fédéral n'avait toujours pas statué sur la question de savoir si l'IRS devait recevoir les documents qu'il recherchait. Peu de temps après que ProPublica a demandé au tribunal une mise à jour, la décision a finalement été rendue.Le juge s'est rangé du côté de l'IRS, écrivant que "". Il s'est déclaré d'accord avec l'IRS, qui a qualifié l'opération d'abri fiscal.Pendant les trois années qui ont suivi, l'affaire a disparu de la scène publique jusqu'à l'annonce de Microsoft.", a écrit Daniel Goff, un haut responsable de Microsoft, dans un billet de blog publié sur le site de la société, qui révélait la décision de l'IRS.Les 29 milliards de dollars réclamés par l'IRS couvrent la période 2004-2013. Il a toutefois affirmé que le total, si l'IRS devait finalement l'emporter, serait réduit d'environ 10 milliards de dollars d'impôts que Microsoft a déjà payés sur ses bénéfices à l'étranger. L'une des principales caractéristiques de la loi fiscale de 2017 du président Donald Trump était l'obligation pour les entreprises de rapatrier ces bénéfices, bien qu'elles aient payé un taux d'imposition spécial et faible lorsqu'elles l'ont fait. En 2017, Microsoft avait accumulé 142 milliards de dollars de bénéfices à l'étranger.La conclusion de l'audit fait entrer la lutte dans une nouvelle phase. L'IRS dispose d'une division d'appel interne, et Microsoft a déclaré qu'elle y présenterait ses arguments. Il s'agit d'une évolution importante, car l'IRS avait déjà indiqué qu'il interdirait à Microsoft d'interjeter appel, une position qui avait suscité des réactions négatives de la part des alliés de l'entreprise au Congrès. Les responsables des recours de l'IRS, qui sont indépendants des auditeurs, règlent souvent les affaires en accordant de fortes remises, de peur que l'agence ne perde une bataille judiciaire. La procédure d'appel est secrète.Si Microsoft n'obtient pas le résultat qu'elle souhaite, elle peut porter l'affaire devant la Cour fiscale des États-Unis. Chaque étape est susceptible de prendre des années, ce qui signifie que l'affaire pourrait facilement s'étendre jusqu'à la fin des années 2020.Les avocats de l'IRS qui ont travaillé sur ce dossier estiment qu'il s'agit, de loin, du plus grand contrôle jamais réalisé aux États-Unis, et le montant que l'IRS réclame à Microsoft est plusieurs fois supérieur à celui de tout autre contrôle rendu public dans l'histoire de l'agence. Cette affaire est en quelque sorte le dernier vestige de l'IRS avant qu'il ne soit vidé de sa substance par des coupes budgétaires au cours des années 2010 et que les audits d'entreprises ne chutent. Si la récente injection de milliards provenant de la loi sur la réduction de l'inflation permettra à l'agence de se reconstruire dans les années à venir, l'affaire Microsoft montre que les fruits de ces efforts pourraient mettre très longtemps à être récoltés.ProPublica, Fortune