Nous ne nous attendions pas à partager cette importante mise à jour avec vous tous au milieu d'une période aussi difficile, mais dans un esprit de clarté, Tomer et moi voulions partager quelques nouvelles concernant les changements que nous apportons à nos organisations.Alors que nous continuons à mettre en œuvre notre plan pour l'exercice 24, nous devons également faire évoluer nos méthodes de travail et nos priorités afin de pouvoir mener à bien les initiatives clés que nous avons identifiées et qui auront un impact considérable sur la réalisation de nos objectifs commerciaux. Cela signifie que nous devons adapter nos structures organisationnelles pour améliorer la flexibilité et la responsabilité, établir une propriété sans ambiguïté et améliorer l'efficacité et la transparence en réduisant la stratification.Ces décisions se traduisent par la suppression de 563 postes dans le secteur de la recherche et du développement. Il s'agit de 137 fonctions de gestion de l'ingénierie et de 38 fonctions liées aux produits. En outre, 388 postes seront supprimés au sein de notre équipe d'ingénieurs afin de mieux aligner les ressources sur notre plan pour l'exercice 24, et nous ouvrirons un petit nombre de nouveaux postes pour combler les lacunes critiques de notre ambitieuse feuille de route.Pour ceux qui sont directement concernés par ces changements, vous recevrez une invitation dans l'heure qui vient, intitulée "Présence obligatoire : Réduction des rôles en R&D". Cette réunion vous fournira des informations détaillées sur la manière dont nous vous soutiendrons tout au long de cette transition.Si vous ne recevez pas cette invitation, attendez-vous à ce que votre chef de produit ou d'ingénierie vous communique bientôt des informations spécifiques sur votre organisation et sur la manière dont nous allons collectivement faire face à ces changements.Tomer et moi avons pris ces décisions en tenant compte des besoins à long terme de notre entreprise et en reconnaissant que chaque personne concernée a joué un rôle important dans la croissance et le succès de Linkedin.Dans les jours à venir, nous nous attacherons à nous soutenir mutuellement et à discuter des moyens d'aller de l'avant, en nous inspirant de notre vision, de notre mission et de nos valeurs. Aujourd'hui, il est impératif que nous soutenions nos collègues dans cette transition. Continuons à faire preuve d'empathie et de compréhension en ces temps difficiles et utilisons-les comme pierre angulaire du soutien que nous nous apportons les uns aux autres.Mohak et Tomer