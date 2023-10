Microsoft 365 (parfois appelée M365) est une plateforme de productivité basée dans le cloud. Selon l'entreprise, avec un abonnement à Microsoft 365, vous pouvez obtenir les dernières versions des applications de productivité, telles que Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, et bien plus encore. En d'autres termes, Microsoft 365 (anciennement Office 365) est un service basé dans le cloud qui nécessite un abonnement pour accéder à tous les outils et applications hébergés sur les serveurs de Microsoft, y compris les versions en ligne de Microsoft Office (il n'est donc pas nécessaire d'installer physiquement le logiciel sur votre PC).Microsoft 365 est devenue l'une des suites de productivité les plus utilisées et tend à éclipser Microsoft Office. Selon un document interne de Microsoft et une personne au fait de ses plans, l'entreprise se prépare à faire d'Amazon un client majeur pour ses logiciels de productivité 365 basés dans le cloud. Il s'agit d'un gros contrat qui transformerait des rivaux amers en partenaires commerciaux. Selon un rapport publié mardi par Insider, Amazon s'est engagé à verser plus d'un milliard de dollars sur cinq ans pour obtenir plus d'un million de licences Microsoft 365. Ces postes seront utilisés à la fois par les employés d'Amazon et par ceux qui travaillent en première ligne.Actuellement, Amazon utiliserait une version locale, sur site, des produits Office de Microsoft, mais prévoit de passer à la suite de productivité Microsoft 365 basée dans le cloud Azure. Selon une source au fait des plans d'Amazon, l'entreprise devrait commencer à installer les nouveaux systèmes au début du mois de novembre. C'est à peu près à cette période que Microsoft prévoit de lance une nouvelle version de sa suite de logiciels 365 avec de nouvelles capacités pilotées par l'IA. Selon le rapport, la source a indiqué que la migration complète des employés d'Amazon des versions locales vers Microsoft 365 devrait avoir lieu au début de l'année 2024.Une opération d'une telle ampleur nécessite une planification importante et l'allocation de ressources en cloud. Selon la personne au fait de la situation, les groupes au sein des divisions Office et de sécurité de Microsoft commencent à s'agrandir pour répondre à la demande. Après l'annonce, le cours de l'action Microsoft a augmenté d'environ 1 % au cours d'une longue période d'échanges, tandis que l'entreprise s'est refusée à tout commentaire. Amazon n'a pas encore fait de déclaration officielle. Selon le rapport, les personnes ayant fourni des détails sur l'accord ont demandé à ne pas être identifiées, car elles discutent de questions internes.Microsoft et Amazon sont des concurrents de longue date et ont rarement collaboré à cette échelle. Selon les analystes, il s'agit d'une décision radicale pour Amazon et d'une victoire majeure pour Microsoft. Une personne connaissant bien les opérations d'Amazon a déclaré qu'auparavant, l'entreprise était restée à l'écart de la version "cloud" des produits Microsoft 365 parce qu'elle ne souhaitait pas stocker des données sur l'infrastructure cloud d'un concurrent. L'un des avantages potentiels pour Amazon est que les employés auraient des alternatives aux produits internes tels que WorkDocs et Chime, des services qui n'ont pas rencontré un grand succès.Pour d'autres, ce contrat démontre une fois de plus que les logiciels de productivité de Microsoft sont de plus en plus incontournables sur le marché. Et le fait qu'Amazon ait l'intention d'abandonner Chime et WorkDocs serait un mauvais signal pour les potentiels rivaux de Microsoft 365. « Le truc avec Microsoft 365, c'est qu'en plus de Word, Excel et PowerPoint, il y a d'autres meilleures applications singulières disponibles. La puissance de M365 est l'écosystème cohésif et la gestion du back-end. Il n'y a pas vraiment de concurrent dans cet espace qui offre tout de la même manière. À l'avenir, les consommateurs risquent d'être coincés avec Microsoft », note un critique.Un autre critique a déclaré : « Chime est un service de réunion absolument dégoûtant et les autres suites de productivité n'arrivent pas à la cheville de Microsoft Office ou Microsoft 365 ». En outre, certaines craignent qu'à l'avenir, Microsoft abuse de sa position dominante sur le marché des outils de productivité et appellent à démanteler Microsoft afin d'empêcher le regroupement des outils de productivité au sein de Microsoft 365. « Microsoft use de plus en plus des pratiques antitrust pour glaner des parts de marché dans le domaine du cloud et le fait que Microsoft 365 soit basée dans le cloud n'est pas avantageux pour les utilisateurs », a écrit un critique.En juin dernier, Google a formellement accusé Microsoft de pratiques déloyales avec son cloud Azure. Dans une lettre envoyée à la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, Google allègue que Microsoft utilise des conditions de licence strictes pour se maintenir en situation de monopole sur le marché du cloud. Microsoft est accusé d'abuser de sa position dominante avec des produits comme Windows Server et Microsoft Office pour verrouiller les clients dans son cloud Azure. Selon la plainte, il est difficile pour les clients d'Azure d'utiliser d'autres fournisseurs de services cloud. Une situation qui, selon Google, représente aussi un risque pour la sécurité nationale.Aujourd'hui, les logiciels de productivité de Microsoft sont omniprésents dans les organisations. Et certains pensent que leur regroupement dans une offre comme Microsoft 365 est une situation peu avantageuse pour les consommateurs. « Par exemple, dans le monde de la finance, vous pouvez échapper à Word ou à PowerPoint, mais pas à Excel. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il gère le financement et donc le monde. Ainsi, le fait de laisser Microsoft s'imposer avec sa suite risque vraiment d'abêtir la façon dont les organisations travaillent et pensent. Cela pourrait également nuire à l'innovation et à la concurrence sur ce marché », a écrit un critique.Par ailleurs, en juillet, il a été rapporté que Microsoft pourrait faire l'objet d'un examen antitrust de l'UE au sujet de Teams et d'Office 365. La Commission européenne s'est inquiétée du regroupement par Microsoft de Teams et des outils 365. Microsoft a finalement proposé de dissocier Teams des outils 365 et de baisser le prix de la suite, mais cette proposition aurait rendu mécontent le régulateur européen. La rumeur d'un examen antitrust visant Microsoft est intervenue après que son rival Slack a déposé une plainte officielle en 2020, affirmant que le regroupement des logiciels 365 et de Teams par Microsoft n'était pas conforme à la concurrence.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'accord entre Microsoft et Amazon ?Amazon reconnaît-il la supériorité de Microsoft 365 à travers cet accord ?Selon vous, pourquoi Amazon achète-t-il un million de licences Microsoft 365 ?Que pensez-vous du choix d'Amazon de stocker des données sur le cloud d'un concurrent ?Pensez-vous que Microsoft abuse de la position dominante de sa suite de productivité ?Que pensez-vous des appels à dissocier les outils composant la suite de productivité de Microsoft ?Que pensez-vous de la plainte de Google selon laquelle Microsoft use de pratiques antitrust sur le marché du cloud ?