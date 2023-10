Au début de l'année, la direction de Microsoft a décidé de geler les salaires de tous les employés à temps plein pour l'exercice en cours. Le gel des salaires s'inscrit dans le cadre des mesures prises par Microsoft pour l'aider à surmonter les difficultés macroéconomiques qui se sont installées après la crise de la Covid-19. Le PDG, Satya Nadella, a expliqué dans un mémo interne que cette mesure était nécessaire pour générer suffisamment de rendement afin d'investir dans l'évolution majeure vers l'IA. Il a ajouté que Microsoft avait déjà augmenté les salaires en 2022. Les professionnels de la Tech sont habitués à recevoir des augmentations de salaire annuelles.Les employés de Microsoft ont donc dû être choqués lorsque Nadella a envoyé un courriel annonçant la fin des augmentations de salaire pour l'année. Il a écrit : « cette année, les conditions économiques sont très différentes à bien des égards, notamment en ce qui concerne la demande des clients, le marché du travail et les investissements nécessaires au prochain cycle d'innovation. C'est pourquoi nous financerons nos rémunérations en fonction du marché global ». Des employés horaires recevront des augmentations de salaire, mais les salariés à temps plein n'on t pas de chance. Microsoft maintiendra son budget pour les primes et les actions.En dehors des salariés à plein temps, l'on ne s'attendait pas à ce que le Nadella reçoive également moins pour l'exercice 2023. Un récent rapport indique qu'il touchera une rémunération de 48,5 millions de dollars pour la gestion de l'entreprise en 2023. C'est moins que les 54,94 millions de dollars qu'il a reçus l'année dernière et les 49,85 millions de dollars des 12 mois précédents. Selon le rapport, le dernier paquet financier comprenait 2,5 millions de dollars de salaire (inchangé), 39,23 millions de dollars d'actions, 6,4 millions de dollars d'incitations non liées aux actions et 360 000 dollars pour toutes les autres rémunérations. Il aurait failli à certaines missions.Nadella aurait légèrement manqué son objectif en matière de résultats financiers, mais a dépassé les objectifs en matière de résultats opérationnels, ce qui signifie qu'il a atteint 85,5 % des objectifs fixés. Tout cela arrive au cours d'une année fiscale où Microsoft a augmenté son chiffre d'affaires de 11 % pour atteindre 211,9 milliards de dollars, où le bénéfice d'exploitation est passé de 83,38 milliards de dollars à 88,5 milliards de dollars et où le bénéfice net est resté stable à 72,36 milliards de dollars. À lui seul, le chiffre d'affaires de la division cloud a augmenté de 22 % pour atteindre 111,6 milliards de dollars, bien qu'il soit plus lent que ces dernières années.Plus de 95 % de la rémunération annuelle cible de Nadella serait basée sur la performance et 70 % de la prime annuelle en espèces est liée à la réalisation de mesures financières préétablies. L'été dernier, une analyse a révélé que les paiements de Microsoft au PDG Satya Nadella dépassent le milliard de dollars grâce à une hausse de 1000 % de l'action au cours des dernières années. Selon l'analyse, ce paquet financier comprend tous les paiements qu'il a perçus de la part de l'entreprise depuis 2014 - l'année où il est devenu PDG - et qui peuvent être analysés à partir des documents réglementaires : attributions d'actions, salaires, primes et dividendes.Cette révélation a suscité un nouveau débat sur la rémunération des cadres supérieurs dans la Tech. On ne sait pas exactement ce que Nadella a fait de ces revenus, et le calcul ne tient pas compte des dépenses ou des investissements privés. Les documents réglementaires révèlent qu'il a fait don d'actions d'une valeur de 20 millions de dollars au fil des ans, bien que les bénéficiaires ne soient pas divulgués. Frank Shaw, un porte-parole de Microsoft, a déclaré que Nadella n'a pas un patrimoine net d'un milliard de dollars ou plus. Ce dernier n'a pas souhaité faire d'autres commentaires, mais l'information anime les débats sur la toile.Mais malgré la hausse de la rémunération de Nadella et le fait que Microsoft a généré un chiffre d'affaires de 198,27 milliards de dollars l'année dernière, l'entreprise a décidé de supprimer au moins 10 000 emplois cette année. C'est une chose qui interroge les critiques. Pour justifier cette décision, Nadella a évoqué le ralentissement des dépenses des clients et la nécessité pour Microsoft de se concentrer sur les opportunités à court et à long terme. En outre, Microsoft est prêt à injecter environ 69 milliards de dollars dans le rachat de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard. Certains y voient l'une des causes de ce licenciement massif par l'entreprise.Par ailleurs, en dépit de la baisse de la rémunération de Nadella au cours de cet exercice, elle reste nettement supérieure à celui d'un employé moyen de Microsoft. « La rémunération totale annuelle de l'employé moyen de la société (autre que notre PDG) était de 193 770 dollars et la rémunération totale annuelle de notre PDG était de 48 512 537 dollars », indique Microsoft dans sa circulaire de sollicitation de procurations 2023. Selon certaines sources, il y a un an, la rémunération moyenne d'un employé de Microsoft était de 190 000 dollars et le ratio PDG/employé était de 289 pour 1, soit bien plus que les 250 pour 1 de l'exercice en cours.En ce qui concerne les autres cadres de la C-suite de Nadella, la directrice financière Amy Hood a reçu 19,9 millions de dollars, le directeur des ventes Judson Althoff 16,2 millions de dollars, le président Brad Smith 18,1 millions de dollars et Christopher Young, qui est le vice-président exécutif chargé du développement commercial, de la stratégie et des entreprises, 9,8 millions de dollars.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la baisse de la rémunération du PDG de Microsoft ?Est-ce un signe de solidarité envers les employés dont le salaire a été gelé ?Que pensez-vous du ratio entre le salaire d'un employé de Microsoft et celui du PDG ?Selon vous, le travail des PDG de la Tech est-il à la hauteur de leur salaire élevé ?