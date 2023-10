Microsoft surprend la communauté Linux en participant au Ubuntu Summit 2023

La participation de Microsoft au sommet Ubuntu 2023 montre que l'entreprise s'intéresse de plus en plus aux logiciels libres. Les personnes qui assisteront au sommet, en personne ou en ligne, auront l'occasion d'entendre des experts de Microsoft. Ils parleront de sujets intéressants tels que l'utilisation de Linux sur Windows, la création d'applications avec .NET 8 sur Ubuntu et la manière dont Azure de Microsoft peut fonctionner sans problème avec le service snapshot d'Ubuntu.Le programme des conférences et des ateliers est très chargé. Le 4 novembre, Craig Loewen, de Microsoft, montrera comment obtenir une bonne configuration Linux sur Windows. Ensuite, Cristovao Corderio, de Canonical, et Richard Lander, de Microsoft, animeront une session pratique sur le bon fonctionnement des applications .NET 8 avec Ubuntu.Plus tard dans la journée, Richard Lander donnera un aperçu de .NET 8 LTS lors d'une session rapide. La matinée suivante commence par une discussion de groupe comparant les visions de l'avenir de l'IA, avec des intervenants de Canonical, Microsoft, Nextcloud et QuantumBlackL'apprentissage se poursuit avec un exposé sur l'amélioration de la sécurité pour .NET sur les conteneurs Ubuntu, suivi d'une discussion approfondie sur l'utilisation du nouveau service d'instantané d'Ubuntu avec Azure. Cette session réunit des intervenants de Canonical et de Microsoft, qui montreront comment Azure et le service d'instantané d'Ubuntu peuvent être utilisés ensemble de manière efficace.Le rôle actif de Microsoft à l'Ubuntu Summit 2023 témoigne d'une amitié croissante avec le monde du logiciel libre. Il est formidable que les grandes entreprises technologiques et les communautés open-source ne se contentent pas de s'entendre, mais réalisent ensemble de grandes choses.Source : MicrosoftQuel est votre avis sur la participation de Microsoft au Ubuntu Summit 2023 ?Que pensez-vous de la stratégie de Microsoft de s’ouvrir au monde du logiciel libre ?