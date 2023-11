Coup d'oeil sur les tarifs

Windows app se destine pour le moment aux entreprises de toutes les tailles. Des rapports font état de ce qu'elle pourrait bientôt être accessible aux particuliers. Deux éditions de Windows 365 sont prévues : Business et Enterprise. Toutes deux s'appuient sur Azure Virtual Desktop. Les PC en nuage individuels peuvent être configurés avec un seul processeur, 2 Go de mémoire vive et 64 Go d'espace de stockage pour le bas de gamme. En sus, l'offre prévoit d'aller jusqu'à huit processeurs, 32 Go de mémoire vive et 512 Go d'espace de stockage. Microsoft propose 12 configurations différentes pour Windows 365 Business et Enterprise.Depuis des décennies, Microsoft propose des applications similaires pour se connecter à distance à des PC, notamment avec l'application Remote Desktop Connection (connexion au bureau à distance) fournie avec Windows. Une application Windows dédiée est inhabituelle et pourrait indiquer que la firme ambitionne de déplacer Windows vers le nuage.La pandémie de coronavirus a bouleversé la façon de travailler de par le monde. L'approche hybride télétravail – présentiel tend à s'imposer . C'est en réponse à cet état de choses que Microsoft propose Windows 365. Le nouveau service est conçu pour permettre aux utilisateurs d'accéder à leurs appareils, y compris les données, les applications et les paramètres, à partir d'un appareil personnel ou professionnel ou d'un téléphone, éliminant ainsi la nécessité de se déplacer avec leur PC. Microsoft disposait déjà d'un produit similaire, Azure Virtual Desktop, mais la nouvelle offre est censée être plus simple à mettre en place et à gérer.Les tarifs officiels sont disponibles. Le principal point d'attention concerne leur caractère évolutif en fonction des caractéristiques souhaitées. La formule la moins chère permet la simulation d'une machine disposant d'un processeur virtuel de 2 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Il faudra débourser pour ces performances 20 dollars par mois et par utilisateur avec "Windows Hybrid Benefit", pour l'emploi d'une version Windows 10 Professionnel. Soit le minimum vital.La proposition "Windows Hybrid Benefit" signifie que les utilisateurs disposant de licences existantes peuvent demander une réduction. Ceux qui ne disposent pas d'une licence existante paieront 4 dollars de plus par utilisateur et par mois. A contrario, pour 158 dollars par mois, on peut avoir une machine virtuelle avec 8 CPU virtuels, 32 Go de RAM et 512 de Go de stockage.Les plans Business sont plafonnés à 300 utilisateurs par organisation, tandis que les abonnés Enterprise peuvent avoir un nombre illimité d'utilisateurs. Microsoft a également planché sur trois offres plus proches des attentes les plus communes.La première, l'offre Basic, propose contre 28,20 euros (environ 34 dollars) par mois la simulation de deux processeurs virtuels, 4 Go RAM et 128 Go stockage. Elle permet un accès au PC Cloud et à la gestion de l'expérience sur Windows365.microsoft.com, l'accès aux versions bureau d'Office, d'Outlook, de OneDrive et de Microsoft Teams (conversations et appels audio uniquement) pour la version Business. Dans la version Entreprise, l'utilisateur a accès à Microsoft Endpoint Manager, la gestion des PC et appareils mobiles.Les versions Standard à 37,30 euros (environ 45 dollars) par mois (deux processeurs virtuels, 8 Go RAM, 128 Go de stockage) et Premium à 60,10 euros par mois (quatre processeurs virtuels, 16 Go RAM et 128 Go de stockage) offrent une prise en charge complète de Teams. Par ailleurs, la version Premium inclut également la prise en charge de Microsoft Visual Studio, de Power BI et de Dynamics 365.Les tarifs du produit Windows 365 Cloud PC peuvent paraître élevés. En réalité, dans le domaine professionnel, ils sont plutôt compétitifs. Chez Amazon, l'offre de PC virtualisé Workspaces démarre à 29 dollars par mois pour 1 vCPU et 2 Go de RAM. Un particulier, évidemment, ne débourserait jamais une telle somme. À titre de comparaison, Shadow*propose des PC de gaming virtualisés sous Windows 10 avec CPU virtuels 4 cœurs/8 threads, 12 Go de RAM et 256 Go de Stockage pour 29,99 euros par mois. Avec Windows 365, il faudrait débourser au moins deux fois plus pour avoir une configuration similaire, et encore il faut faire une croix sur la carte graphique.Source : Microsoft