PSResourceGet 1.0

PSReadLine 2.3

Nouvelles fonctionnalités stables

PSConstrainedAuditLogging Cette fonctionnalité permet à PowerShell 7 d'adhérer au mode d'audit WDAC et de consigner les événements dans le journal des événements Windows. Dans ce mode, PowerShell exécute les scripts en mode langue complète, mais enregistre les événements s'il y a une différence de comportement en mode verrouillage du système. Cela permet aux administrateurs de déployer plus facilement PowerShell 7 dans des environnements où le mode verrouillage du système est activé, en comprenant quels scripts doivent être modifiés pour s'exécuter dans ce mode.





Changements en cours

-ProgressAction

-ProgressAction

$ProgressPreference

SilentlyContinue

Quelles sont les prochaines étapes ?

Comme PowerShell 7 est supporté par Windows, Linux et macOS, il y a plusieurs façons de l'obtenir. Si vous avez installé la version stable précédente de PowerShell 7 (7.3) via le Windows Store ou MSI (et que vous avez choisi Microsoft Update), vous serez automatiquement mis à jour vers la version 7.4 GA.Voici quelques nouveautés et améliorations que PowerShell 7.4 apporte :Cette version inclut PSResourceGet, qui a été rendu généralement disponible au début de cette année. PSResourceGet remplace PowerShellGet (bien que les deux fonctionnent côte à côte pour les anciens scripts) et dans lequel seront investies les améliorations futures de l'écosystème des modules PowerShell. Cette version se concentre sur une nouvelle base de code qui est plus facile à maintenir et qui offre également de meilleures performances. En outre, ce module utilise un ensemble différent de cmdlets afin de permettre des changements de rupture qui offrent une expérience utilisateur plus intuitive.Cette version inclut la dernière version de PSReadLine qui contient un certain nombre d'améliorations et de corrections de bogues.Le comité PowerShell a passé en revue les fonctionnalités expérimentales dans les versions préliminaires, ainsi que les commentaires de la communauté (problèmes) et la télémétrie indiquant que la fonctionnalité a été utilisée et non désactivée, et a décidé que les fonctionnalités suivantes étaient prêtes à être considérées comme stables pour cette version :Il y a encore un certain nombre de fonctionnalités expérimentales dans cette version qui attendent des retours d'utilisateurs supplémentaires avant que Microsoft puisse les promouvoir dans la version stable.Il y a quelques changements en cours dans cette version dont vous devez être conscient, bien qu'elles soient rares.L'une d'entre elles pourrait affecter certains utilisateurs : le nouveau paramètre commun. Comme les autres paramètres communs, le nouveau paramètreest automatiquement disponible pour les cmdlets et les fonctions avancées. Ce paramètre vous permet de contrôler la manière dont la progression est signalée lors de l'appel d'une cmdlet ou d'une fonction avancée. Auparavant, vous deviez définirsurpour supprimer la progression, puis la rétablir à sa valeur précédente.L'année prochaine, avec PowerShell 7.5, Microsoft continuera à faire de PowerShell un excellent environnement shell. Comme d'habitude, ils continueront à résoudre les problèmes et les bogues signalés par la communauté et les partenaires, ainsi qu'à adopter les dernières versions préliminaires de .NET 9.Source : Microsoft Quel est votre avis sur cette mise à jour de PowerShell ?