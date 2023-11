Nous avons le plaisir de partager une mise à jour importante concernant Azure RTOS - une suite de développement embarquée avec le système d'exploitation en temps réel ThreadX qui a été déployé sur plus de 12 milliards d'appareils dans le monde. Renforçant notre engagement en faveur de l'innovation et de la collaboration avec la communauté, Azure RTOS va passer à un modèle open-source sous l'égide de la Fondation Eclipse, un leader reconnu dans l'hébergement de projets open-source pour l'IoT.



Avec la Fondation Eclipse comme nouvelle maison, Azure RTOS devient Eclipse ThreadX - une suite complète de développement embarqué comprenant un système d'exploitation en temps réel petit mais puissant qui fournit des performances fiables et ultra-rapides pour les appareils à ressources limitées. Il est facile à utiliser, a fait ses preuves sur le marché et bénéficie de la confiance des développeurs et des fabricants depuis plus de vingt ans. Il prend également en charge les microcontrôleurs 32 bits et les outils de développement embarqués les plus répandus, ce qui permet aux équipes de tirer le meilleur parti de leurs compétences existantes.



"Un RTOS Open Source neutre certifié pour les applications critiques de sécurité et publié sous une licence permissive est un changement dans l'industrie et nous sommes ravis de contribuer à la croissance de la communauté pour ThreadX". Mike Milinkovich, directeur exécutif de la Fondation Eclipse.



Eclipse ThreadX fournit un système d'exploitation libre, indépendant des fournisseurs, certifié pour la sécurité des applications en temps réel, le tout sous une licence permissive. C'est le premier et le seul système d'exploitation en temps réel sur le marché qui réunit tous ces attributs pour répondre à un large éventail de besoins industriels qui profiteront à la fois aux développeurs et aux utilisateurs finaux. Les principaux avantages sont les suivants :



Accès ininterrompu : accès plus large et continu à la technologie ThreadX

Innovation accélérée : des mises à jour et des améliorations plus rapides grâce à la participation de la communauté.

Ouverture et prévisibilité : processus de développement transparent pour améliorer la collaboration avec la communauté

Portée plus large : plus accessible et plus polyvalent pour une gamme d'applications.



En publiant Eclipse ThreadX en tant que projet open-source, nous le plaçons au cœur d'un écosystème dynamique dirigé par la Fondation Eclipse et nos partenaires leaders de l'industrie. L'expertise technologique approfondie, combinée à l'esprit de collaboration de la communauté mondiale des développeurs, offre à Eclipse ThreadX un vaste potentiel d'évolution, d'innovation et de façonnage du paysage de l'IoT de manière passionnante.



"STMicroelectronics investit constamment dans l'écosystème STM32 et notre collaboration avec la Fondation Eclipse et les partenaires de la communauté s'inscrit dans le cadre de nos efforts continus pour apporter des solutions logicielles innovantes aux développeurs STM32 ", déclare Daniel Colonna, Directeur Marketing MCU polyvalents, STMicroelectronics. "Nous considérons Eclipse ThreadX et le middleware comme un élément important de notre environnement de développement, qui offre aux développeurs STM32 une gamme complète de support et de choix."



"Le modèle open source est un puissant vecteur de progrès technologique. Nous sommes ravis d'apporter nos capacités logicielles complètes et notre compréhension du matériel embarqué pour collaborer avec la communauté sur le projet Eclipse ThreadX. Nous sommes ravis de tirer parti de nos 20 ans d'expérience dans l'industrie pour permettre aux équipementiers de construire la prochaine génération d'appareils intelligents et connectés". Samir Bounab, PDG de Witekio, une société Avnet.



"Cela représente une étape passionnante dans l'évolution de ThreadX et de l'industrie embarquée", a déclaré William Lamie, président de PX5. "Cette généreuse contribution de Microsoft permet à tous les développeurs d'utiliser gratuitement l'un des meilleurs RTOS commerciaux. Nous soutenons pleinement la Fondation Eclipse dans cette nouvelle entreprise."



"Cypherbridge Systems se réjouit de participer au lancement de l'écosystème Eclipse ThreadX. Grâce à notre vaste expérience dans la fourniture de nos solutions SDKPac (TM) sur la plateforme ThreadX, nous sommes bien placés pour contribuer à l'évolution à long terme du projet sous l'égide de la Fondation Eclipse. Nous sommes impatients de nous engager avec de nouveaux partenaires et d'explorer de nouvelles opportunités avec Eclipse ThreadX". Steve DeLaney, président de Cypherbridge Systems



À partir du premier trimestre 2024, le projet Eclipse ThreadX sera disponible sous licence MIT et accessible depuis le site Eclipse ThreadX, y compris ThreadX, NetX Duo, FileX, GUIX, USBX, LevelX, ainsi que les outils et la documentation associés. Microsoft fournira au projet les certifications les plus récentes pour permettre la continuité des versions certifiées en matière de sécurité et de sûreté.

Le nom ThreadX est dérivé des threads qui sont utilisés comme éléments exécutables, et la lettre X représente la commutation de contexte, c'est-à-dire qu'il change de threads. ThreadX offre une planification préemptive basée sur les priorités, une réponse rapide aux interruptions, une gestion de la mémoire, une communication entre les threads, une exclusion mutuelle, une notification d'événements et des fonctions de synchronisation des threads. Les principales caractéristiques technologiques de ThreadX sont le seuil de préemption, l'héritage des priorités, la gestion efficace des minuteries, les minuteries logicielles rapides, la conception du picokernel, l'enchaînement des événements et la petite taille : la taille minimale sur un processeur d'architecture ARM est d'environ 2 Ko.ThreadX prend en charge les environnements de processeurs multicœurs via le multiprocessing asymétrique (AMP) ou le multiprocessing symétrique (SMP). L'isolation des threads d'application avec la protection de la mémoire de l'unité de gestion de la mémoire (MMU) ou de l'unité de protection de la mémoire (MPU) est disponible avec les modules ThreadX.ThreadX est la base de la plateforme X-Ware d'Express Logic pour l'Internet des objets (IoT), qui comprend également le support du système de fichiers embarqué (FileX), le support de l'interface utilisateur embarquée (GUIX), la suite de protocoles Internet embarquée (TCP/IP) et la connectivité au cloud (NetX/NetX Duo), ainsi que le support du bus série universel (USB) (USBX). ThreadX a été très apprécié par les développeurs et est un RTOS très populaire. En 2017, selon le cabinet d'études marketing VDC Research, le RTOS ThreadX est devenu l'un des RTOS les plus populaires au monde, ayant été déployé dans plus de 6,2 milliards d'appareils, notamment des appareils électroniques grand public, des appareils médicaux, des applications de réseau de données et des SoC.ThreadX est certifié IEC 61508, IEC 62304, ISO 26262, et EN 50128 par SGS-TÜV Saar et a obtenu la certification de sécurité EAL4+ common criteria. Les certifications uniques que ThreadX détient dans le paysage des RTOS open-source le distinguent nettement des autres acteurs du secteur.Microsoft est également en train de former un groupe d'intérêt pour développer un modèle de financement durable pour ThreadX, avec le soutien initial de géants de l'industrie comme AMD, Cypherbridge, NXP, Renesas, STMicroelectronics, Silicon Labs et Witekio. Le groupe vise à consolider le projet sous la gouvernance de la Fondation Eclipse, à préserver ses certifications, à construire une communauté dynamique, à promouvoir la marque ThreadX et à développer son écosystème.