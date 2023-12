Microsoft s'apprête à lancer une boutique de jeux mobiles, rivalisant avec Apple et Google

", a déclaré M. Spencer lors d'une interview à Sao Paulo pendant la convention CCXP sur les bandes dessinées et le divertissement.Le dirigeant a refusé de donner une date précise pour le lancement de la boutique en ligne, qui, selon des rapports antérieurs, pourrait avoir lieu l'année prochaine. "", a-t-il dit.La boutique mobile de Microsoft entrerait également dans un climat réglementaire difficile concernant les places de marché numériques basées sur les smartphones. Le créateur de Fortnite, Epic Games, a intenté un procès à Apple et à Google (Alphabet) au sujet de leurs pratiques en matière de boutiques iOS et Android, alléguant qu'elles sont inutilement restrictives et injustes. Apple n'autorise pas les boutiques concurrentes sur ses plateformes iPhone et iPad, et prélève une part de 30 % sur les ventes pour la plupart des achats. Les fabricants de jeux se sont opposés à ces frais.Epic a perdu sa bataille contre Apple, mais a demandé en septembre à la Cour suprême des États-Unis d'intervenir. Apple a également demandé à cette juridiction d'annuler une ordonnance qui obligerait l'entreprise à laisser les développeurs orienter les clients vers d'autres méthodes de paiement. Epic est toujours en procès contre Google, qui autorise les boutiques d'applications tierces sur ses appareils. La loi sur les marchés numériques de l'Union européenne, qui commence tout juste à entrer en vigueur, pourrait obliger Apple à ouvrir son écosystème de boutiques d'applications. Apple conteste cette réglementation.Microsoft pourrait tirer parti d'un ressentiment de longue date à l'égard des leaders du marché pour obtenir un soutien martial en faveur de son offre de boutique. La technologie "cloud gaming" de la Xbox permet déjà aux utilisateurs de diffuser des jeux à succès sur des téléphones portables. "", a déclaré M. Spencer. "En début de semaine, Tim Stuart, directeur financier de Xbox, a déclaré lors du Wells Fargo TMT Summit que Microsoft souhaitait rendre les jeux d'origine et le Game Pass disponibles sur "", y compris les consoles concurrentes. "", a déclaré M. Stuart. "Source : Phil Spencer, PDG de Microsoft GamingQuel est votre avis sur le sujet ?