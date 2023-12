Une équipe de Microsoft a passé des mois à créer une IA formée aux réglementations nucléaires et aux exigences en matière de licences, afin d'aider le géant de la technologie à remplir toutes les demandes dont il a besoin pour construire ses propres centrales électriques. Cela prend généralement des années et des millions, mais Microsoft recherche d'urgence plus de puissance pour donner vie à l'IA de nouvelle génération.En effet, plus le modèle est grand et plus ses capacités augmentent, plus il a besoin de puissance. Microsoft reflète aujourd'hui les sensibilités de son fondateur, Bill Gates, en ce sens que l'entreprise croit aux sources d'énergie neutres en carbone - et, à l'instar de Bill Gates qui investit lui-même dans l'innovation en matière d'énergie nucléaire, l'entreprise semble voir plus de potentiel dans le nucléaire que dans d'autres sources d'énergie renouvelables.Michelle Patron, directrice principale de la politique de développement durable de Microsoft, a déclaré au Journal : "".Au cours des dernières décennies, les États-Unis ont fait l'impasse sur la construction de nouvelles centrales nucléaires : Avant la mise en service de l'unité 3 de Vogtle en Géorgie en juillet, le dernier réacteur nucléaire ouvert aux États-Unis l'avait été en 2016. Mais cela pourrait changer : les États-Unis font partie des pays qui ont signé la déclaration visant à tripler l'énergie nucléaire lors des négociations sur le climat de la COP28 de cette année.The Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?