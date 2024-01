À partir de cette version, les applications WordPad et People ne seront plus installées après une installation propre du système d'exploitation. Dans un prochain vol, WordPad sera supprimé lors de la mise à jour. WordPad ne pourra pas être réinstallé. WordPad est une fonctionnalité Windows obsolète. À partir de cette version, les applications WordPad et People ne seront plus installées après une installation propre du système d'exploitation. Dans un prochain vol, WordPad sera supprimé lors de la mise à jour. WordPad ne pourra pas être réinstallé. WordPad est une fonctionnalité Windows obsolète.

Une faille de sécurité l'année dernière impliquant WordPad

Plusieurs alternatives sont disponibles

Conclusion

WordPad est un logiciel de traitement de texte de base qui est inclus dans toutes les versions de Windows à partir de 95, dont la première version est sortie le 24 août 1995.Il permet une mise en forme basique et l’impression. Il ne comprend ni correcteur orthographique ni gestion des styles. Il est bon pour écrire des lettres ou des textes courts mais n’est pas assez puissant pour de nombreuses tâches ou pour rédiger de longs rapports avec des graphiques ou de longs textes, tels des thèses ou des livres. En septembre 2023 , Microsoft a annoncé que WordPad ne recevra plus de mises à jour et sera retiré des futures versions de Windows. L'entreprise a recommandé l'utilisation du Bloc-notes pour l'édition des fichiers en texte brut (l'application a récemment été dotée d'une interface à onglets et d'une fonction d'enregistrement automatique des sessions), et de Microsoft Word pour les documents contenant du texte enrichi (comme les fichiers .rtf ou .docx). Microsoft Word est disponible gratuitement sur le web ou en tant qu'application autonome dans l'abonnement Microsoft 365.Dans une note de version annonçant la disponibilité de Windows 11 Insider Preview Build 26020 sur le canal Canary, Microsoft a déclaré :WordPad n'était certainement pas un outil avec lequel on voudrait éditer du texte, mais il n'était pas non plus un véritable outil de traitement de texte. Il donne l’impression d’appartenir à une époque révolue. Cependant, il était également gratuit, livré avec Windows, et ne nécessitait pas de connexion à Internet pour fonctionner. C’était une chose pratique à avoir sous la main. Maintenant sur le départ, il a au moins été épargné par l’indignité d’avoir le Copilot AI de Microsoft intégré comme les autres produits de Microsoft.WordPad a été inclus dans chaque version de Windows depuis Windows 95. Il permettait à un utilisateur d’effectuer des modifications de texte de base sans logiciel supplémentaire, avec des capacités telles que pouvoir inclure des images et des liens vers d’autres fichiers, et prenait en charge plusieurs formats de texte populaires. Notons également que WordPad est une fonctionnalité optionnelle de Windows depuis la publication de Windows 10 Insider Build 19551 en février 2020. Même s'il est toujours installé par défaut sur tous les systèmes Windows, il est devenu possible de le désinstaller à l'aide du panneau de configuration « Fonctionnalités optionnelles ».Certains ont estimé qu'une faille de sécurité impliquant WordPad l'année dernière a incité Microsoft à précipiter la retraite de son application.QBot, également connu sous le nom de Qakbot, est un logiciel malveillant pour Windows qui, au départ, était un cheval de Troie bancaire, mais qui a évolué pour devenir un dropper de logiciels malveillants. Des cybercriminels utilisant des ransomware, dont Black Basta, Egregor et Prolock, se sont associés à l'opération de malware pour obtenir un accès initial aux réseaux d'entreprise afin de mener des attaques d'extorsion.ProxyLife, chercheur en sécurité et membre de Cryptolaemus, a déclaré début 2023 qu'une nouvelle campagne de phishing de QBot a commencé à exploiter une vulnérabilité de détournement de DLL dans l'exécutable WordPad de Windows 10, write.exe. Le programme malveillant QBot a commencé à exploiter la faille pour infecter des ordinateurs, en utilisant le programme légitime pour éviter d'être détecté par les logiciels de sécurité.Une DLL est un fichier de bibliothèque contenant des fonctions qui peuvent être utilisées par plusieurs programmes en même temps. Lorsqu'une application est lancée, elle tente de charger toutes les DLL nécessaires.Pour ce faire, elle recherche la DLL dans des dossiers Windows spécifiques et, lorsqu'elle la trouve, la charge. Toutefois, les applications Windows donnent la priorité aux DLL qui se trouvent dans le même dossier que l'exécutable et les chargent avant toutes les autres.On parle de détournement de DLL lorsqu'un acteur de la menace crée une DLL malveillante portant le même nom qu'une DLL légitime et la place dans le chemin de recherche initial de Windows, généralement dans le même dossier que l'exécutable. Lorsque cet exécutable est lancé, il charge la DLL malveillante plutôt que la DLL légitime et exécute les commandes malveillantes qu'elle contient.Donc, malgré la nostalgie pour le logiciel, il vaut peut-être mieux que Microsoft le supprime effectivement.Il existe de nombreuses alternatives disponibles, mais Microsoft a ses propres recommandations. La première est celle dont vous êtes probablement déjà familier : Microsoft Word. Vous pouvez utiliser Microsoft Word en ligne gratuitement avec un compte Outlook. Vous pouvez ensuite vous connecter à Microsoft 365 en ligne, accédant ainsi à la suite d’applications Office basées sur le cloud de Microsoft, notamment Word, Excel et PowerPoint. Vous pouvez également télécharger Word en tant qu’application autonome avec un abonnement Microsoft 365, mais ce n’est pas gratuit.Sa deuxième recommandation est un autre éditeur de texte de base qui fait partie de Windows depuis des années : le Bloc-notes. Il est principalement destiné aux documents en texte brut, tels que les fichiers .txt. Alors que WordPad est abandonné, le Bloc-notes continue de voir des mises à jour de ses fonctionnalités. Vous pouvez désormais ouvrir plusieurs fichiers en même temps avec sa nouvelle interface à onglets, avoir des sessions sauvegardées automatiquement, et continuer à travailler sur un fichier dans un autre programme comme Word.Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un compte Google, que vous pouvez créer gratuitement à l'aide de n'importe quelle adresse électronique valide.Microsoft Word offre plus d'options de mise en page et de formatage, mais Google Docs est optimisé pour la collaboration entre utilisateurs et les modifications sont constamment sauvegardées en temps réel. Si vous êtes déjà familiarisé avec les éditeurs de texte, il est assez facile à prendre en main. Il fait partie de la suite d'applications Google que vous pouvez utiliser conjointement avec Google Documents, comme Slide, le logiciel de présentation de Google.LibreOffice est une suite de logiciels libres qui constitue une alternative à Microsoft Office, et Writer est le logiciel de traitement de texte de la suite qui offre de nombreuses fonctionnalités de formatage et de mise en page du texte, ainsi qu'une compatibilité avec les formats de documents Microsoft Word, y compris le nouveau format .docx.LibreOffice fait également l'objet d'un développement actif et reçoit fréquemment des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités. LibreOffice possède une interface soignée et très conviviale, qui vous permettra d'être opérationnel en un rien de temps.Pour ce faire, vous devez télécharger WPS Office.Une fois installé, vous devrez créer un compte WPS ou vous y connecter, ou encore vous connecter avec Google, votre adresse électronique ou Facebook.L'interface de WPS Office Writer est familière aux utilisateurs de Microsoft Word et elle intègre même un assistant WPS AI pour améliorer votre écriture et vous aider à trouver des idées (vous pouvez également télécharger l'assistant WPS AI séparément).Vous pouvez ensuite intégrer WPS Office à Dropbox, Google Drive et OneDrive.WordPad était un éditeur de texte simple et pratique, mais il est désormais obsolète et potentiellement dangereux. Heureusement, il existe de nombreuses alternatives gratuites et performantes que vous pouvez utiliser à la place. Que vous préfériez un logiciel de bureau, une application en ligne ou une solution open source, vous trouverez certainement l’éditeur de texte qui vous convient.Source : Microsoft Que pensez-vous de la décision de Microsoft de supprimer WordPad de Windows ? La faille de sécurité de WordPad l'année dernière est-elle susceptible d'avoir influencé la décision de Microsoft selon vous ? Pourquoi ?Quel est votre éditeur de texte préféré et pourquoi ?Pensez-vous que WordPad était un outil utile ou obsolète ?Quels sont les avantages et les inconvénients des éditeurs de texte en ligne par rapport aux logiciels de bureau ?Comment protégez-vous vos documents contre les logiciels malveillants et les pertes de données ?